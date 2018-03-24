Zuhal Olcay, 'Aşk Halleri' oyunuyla Bartın'da sahneye çıktı

BARTIN, (DHA)- ÜNLÜ tiyatro sanatçıları Zuhal Olcay ve Burak Sergen, Bartın'da 'Aşk Halleri' oyununu sergiledi. Olcay ve Sergen beğeni ile izlenildi.

Dün gece, Bartın Kültür Merkezi'nde Zuhal Olcay ve Burak Sergen'in rol aldığı 'Aşk Halleri' isimli oyun sahnelendi. İki perdeden oluşan oyunda Olcay ve Sergen beğeni ile izlenip, oyunun sonunda ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda hayranları Zuhal Olcay ve Burak Sergen'i kuliste ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. Olcay, Amasra'da bulunan bir balık restoranında yemek yerken, ünlü Amasra salatasına ise turplar kesilerek ismi yazıldı.

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