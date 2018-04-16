Zuhal Olcay ve Burak Sergen “Aşk Halleri” oyunuyla izleyiciyle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- ZUHAL Olcay ve Burak Sergen’i tiyatro sahnesinde ilk defa bir araya getiren "Aşk Halleri" 20 Nisan akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Maria Goos’un "Aşk Halleri" adlı iki kişilik oyunu; bir kadın-erkek, iki meslektaş, iki eski arkadaş ve iki eski sevgili üzerinden ilişkileri, geride bırakılanları, özlemi, vazgeçişi ve geri dönüşü sorguluyor.

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