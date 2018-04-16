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Zuhal Olcay ve Burak Sergen “Aşk Halleri” oyunuyla izleyiciyle buluşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

ZUHAL Olcay ve Burak Sergen’i tiyatro sahnesinde ilk defa bir araya getiren "Aşk Halleri"  20 Nisan akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.  Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Maria Goos’un "Aşk Halleri" adlı iki kişilik oyunu; bir kadın-erkek, iki meslektaş, iki eski arkadaş ve iki eski sevgili üzerinden ilişkileri, geride bırakılanları, özlemi, vazgeçişi ve geri dönüşü sorguluyor.  (FOTOĞRAF)

Zuhal Olcay ve Burak Sergen “Aşk Halleri” oyunuyla izleyiciyle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- ZUHAL Olcay ve Burak Sergen’i tiyatro sahnesinde ilk defa bir araya getiren "Aşk Halleri" 20 Nisan akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği Maria Goos’un "Aşk Halleri" adlı iki kişilik oyunu; bir kadın-erkek, iki meslektaş, iki eski arkadaş ve iki eski sevgili üzerinden ilişkileri, geride bırakılanları, özlemi, vazgeçişi ve geri dönüşü sorguluyor.

(FOTOĞRAF)

Zuhal Olcay ve Burak Sergen “Aşk Halleri” oyunuyla izleyiciyle buluşuyor

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