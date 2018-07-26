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Zülfü Livaneli’den yeni kitap müjdesi: Kaplanın Sırtında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

NEFİSE Karatay moderatörlüğünde gerçekleştirilen Hepsiburada Yazar Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Zülfü Livaneli oldu.

Zülfü Livaneli’den yeni kitap müjdesi: Kaplanın Sırtında

İSTANBUL, (DHA)- NEFİSE Karatay moderatörlüğünde gerçekleştirilen Hepsiburada Yazar Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Zülfü Livaneli oldu. Merak edilen tüm soruları cevaplayan Livaneli, yeni kitabının isminin de 'Kaplanın Sırtında' olduğunu, ilk kez Hepsiburada canlı yayınında açıkladı.

Livaneli, Doğan Kitap tarafından yayımlanan son kitabı Gölgeler ile Hepsiburada Yazar Söyleşileri’ne konuk oldu. Konstantiniyye Oteli kitabında geçen bir bölüm olan “Edebi ve Ebedi Gölgeler”den ilham alarak yazdığı yeni romanı “Gölgeler”i bir saygı duruşu olarak nitelendiren yazar, okuyucularından gelen olumlu tepkilerden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

YENİ KİTABININ İSMİNİ İLK KEZ HEPSİBURADA’DA AÇIKLADI

Dünyaya sürekli roman gözüyle bakıyorum diyen Livaneli, aklında sürekli hikâyeler döndüğünü dile getirdi. Livaneli aynı zamanda, Kaplanın Sırtında ismini verdiği yeni romanı üzerinde çalıştığının müjdesini de ilk kez Hepsiburada’ya açıkladı.

“DİLİN SINIRLARINI GENİŞLETMEK İÇİN HEPİMİZ ÇABA HARCAMALIYIZ”

Canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Livaneli, Türkçenin çok zengin bir dil olduğuna dikkat çekti. Günümüzde kullanılan kelime sayısının azalmasıyla dilin kısırlaşmaya gittiğinden söz eden ünlü yazar, bu durumun edebiyat ile aşılabileceğini de söyledi. Livaneli, dilin sınırlarını genişletmek için toplumun her ferdinin çaba içinde olması gerektiğini vurguladı.

Bünyesinde 3 binden fazla yayınevine ait kitap ve 76 binden fazla yazarı bulunduran Hepsiburada, yazar söyleşileri ile de edebiyat dünyasının önemli isimlerini yaptığı canlı yayınlarla kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 35 yazarı konuk olarak ağırlayan Hepsiburada Yazar Söyleşileri, facebook.com/Hepsiburada adresinden gerçekleştiriliyor.

(FOTOĞRAF)

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