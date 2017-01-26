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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

14:35
itibariyle,
Prş
26.01.2017 En Yüksek En Düşük

Perşembe Kar Yağışlı Kar Yağışlı 2°C 0°C

Cuma Kar Yağışlı Kar Yağışlı 1°C -2°C

Cumartesi Hafif Kar Yağışlı Hafif Kar Yağışlı 3°C -2°C

Pazar Çok Bulutlu Çok Bulutlu 5°C -1°C

Pazartesi Çok Bulutlu Çok Bulutlu 5°C 1°C

14:35
itibariyle,
Prş
26.01.2017 En Yüksek En Düşük

Perşembe Kar Yağışlı Kar Yağışlı 0°C -2°C

Cuma Hafif Kar Yağışlı Hafif Kar Yağışlı -2°C -7°C

Cumartesi Çok Bulutlu Çok Bulutlu -2°C -7°C

Pazar Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu -1°C -6°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 1°C -6°C

14:35
itibariyle,
Prş
26.01.2017 En Yüksek En Düşük

Perşembe Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 7°C 4°C

Cuma Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 4°C 0°C

Cumartesi Az Bulutlu Az Bulutlu 5°C -1°C

Pazar Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 8°C 0°C

Pazartesi Çok Bulutlu Çok Bulutlu 9°C 4°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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  • Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır

Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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