22:40
itibariyle,
Çrş
01.02.2017 En Yüksek En Düşük
Çarşamba Az Bulutlu 6°C 0°C
Perşembe Az Bulutlu 8°C 0°C
Cuma Parçalı Bulutlu 11°C 4°C
Cumartesi Çok Bulutlu 13°C 8°C
Pazar Yağışlı 14°C 9°C
22:40
itibariyle,
Çrş
01.02.2017 En Yüksek En Düşük
Çarşamba Sisli 0°C -12°C
Perşembe Sisli 4°C -10°C
Cuma Sisli 7°C -7°C
Cumartesi Az Bulutlu 9°C 1°C
Pazar Yağışlı 8°C 2°C
22:40
itibariyle,
Çrş
01.02.2017 En Yüksek En Düşük
Çarşamba Az Bulutlu 11°C 2°C
Perşembe Az Bulutlu 12°C 3°C
Cuma Çok Bulutlu 15°C 5°C
Cumartesi Yağışlı 14°C 8°C
Pazar Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 9°C