05:33
itibariyle,
Paz
22.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 1°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu 7°C 2°C
Salı Yağışlı 7°C 3°C
Çarşamba Karla Karışık Yağmur 4°C 2°C
Perşembe Kar Yağışlı 3°C 0°C
05:33
itibariyle,
Paz
22.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazar Sisli 3°C -5°C
Pazartesi Sisli 4°C -5°C
Salı Çok Bulutlu 5°C -3°C
Çarşamba Kar Yağışlı 4°C 1°C
Perşembe Kar Yağışlı 1°C -3°C
05:33
itibariyle,
Paz
22.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazar Az Bulutlu 11°C 2°C
Pazartesi Çok Bulutlu 13°C 3°C
Salı Kuvvetli Sağanak 11°C 7°C
Çarşamba Sağanak Yağışlı 12°C 9°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 8°C 5°C