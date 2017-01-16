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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

18:39
itibariyle,
Pzt
16.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Yağışlı Yağışlı 6°C 2°C

Salı Yağışlı Yağışlı 9°C 4°C

Çarşamba Yağışlı Yağışlı 8°C 5°C

Perşembe Yağışlı Yağışlı 6°C 3°C

Cuma Karla Karışık Yağmur Karla Karışık Yağmur 5°C 3°C

18:39
itibariyle,
Pzt
16.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Karla Karışık Yağmur Karla Karışık Yağmur 6°C -1°C

Salı Yağışlı Yağışlı 8°C 1°C

Çarşamba Yağışlı Yağışlı 8°C 2°C

Perşembe Çok Bulutlu Çok Bulutlu 7°C 0°C

Cuma Kar Yağışlı Kar Yağışlı 3°C -1°C

18:39
itibariyle,
Pzt
16.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 9°C

Salı Kuvvetli Sağanak Kuvvetli Sağanak 13°C 8°C

Çarşamba Hafif Sağanak Yağışlı Hafif Sağanak Yağışlı 14°C 7°C

Perşembe Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 13°C 6°C

Cuma Çok Bulutlu Çok Bulutlu 9°C 5°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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