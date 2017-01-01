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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

11:36
itibariyle,
Paz
01.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazar Hafif Kar Yağışlı Hafif Kar Yağışlı 5°C 0°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 7°C -2°C

Salı Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 9°C 1°C

Çarşamba Çok Bulutlu Çok Bulutlu 9°C 3°C

Perşembe Yağışlı Yağışlı 10°C 4°C

11:36
itibariyle,
Paz
01.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazar Çok Bulutlu Çok Bulutlu -2°C -6°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu -4°C -10°C

Salı Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu -4°C -15°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu -2°C -12°C

Perşembe Kar Yağışlı Kar Yağışlı 1°C -8°C

11:36
itibariyle,
Paz
01.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazar Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 8°C -1°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 9°C 0°C

Salı Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 11°C 1°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 12°C 3°C

Perşembe Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 13°C 5°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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  • Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır

Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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