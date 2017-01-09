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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

23:20
itibariyle,
Pzt
09.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Kar Yağışlı Kar Yağışlı -1°C -5°C

Salı Karla Karışık Yağmur Karla Karışık Yağmur 3°C -3°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmur Karla Karışık Yağmur 5°C 0°C

Perşembe Karla Karışık Yağmur Karla Karışık Yağmur 7°C 3°C

Cuma Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 6°C 2°C

23:20
itibariyle,
Pzt
09.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Hafif Kar Yağışlı Hafif Kar Yağışlı -2°C -7°C

Salı Kar Yağışlı Kar Yağışlı -1°C -10°C

Çarşamba Kar Yağışlı Kar Yağışlı 1°C -2°C

Perşembe Kar Yağışlı Kar Yağışlı 2°C -3°C

Cuma Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu -2°C -5°C

23:20
itibariyle,
Pzt
09.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 5°C -3°C

Salı Kar Yağışlı Kar Yağışlı 5°C 0°C

Çarşamba Yağışlı Yağışlı 7°C 1°C

Perşembe Yağışlı Yağışlı 9°C 4°C

Cuma Az Bulutlu Az Bulutlu 10°C 2°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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