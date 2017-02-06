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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

01:04
itibariyle,
Pzt
06.02.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Çok Bulutlu Çok Bulutlu 14°C 8°C

Salı Yağışlı Yağışlı 12°C 8°C

Çarşamba Yağışlı Yağışlı 10°C 6°C

Perşembe Yağışlı Yağışlı 8°C 5°C

Cuma Yağışlı Yağışlı 7°C 3°C

01:04
itibariyle,
Pzt
06.02.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Hafif Yağmur Hafif Yağmur 10°C 3°C

Salı Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 11°C 1°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 10°C 2°C

Perşembe Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 9°C 0°C

Cuma Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 7°C 1°C

01:04
itibariyle,
Pzt
06.02.2017 En Yüksek En Düşük

Pazartesi Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 18°C 12°C

Salı Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 16°C 12°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 15°C 9°C

Perşembe Çok Bulutlu Çok Bulutlu 15°C 8°C

Cuma Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 14°C 8°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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  • Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır

Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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