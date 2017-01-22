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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

05:33
itibariyle,
Paz
22.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazar Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 7°C 1°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 7°C 2°C

Salı Yağışlı Yağışlı 7°C 3°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmur Karla Karışık Yağmur 4°C 2°C

Perşembe Kar Yağışlı Kar Yağışlı 3°C 0°C

05:33
itibariyle,
Paz
22.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazar Sisli Sisli 3°C -5°C

Pazartesi Sisli Sisli 4°C -5°C

Salı Çok Bulutlu Çok Bulutlu 5°C -3°C

Çarşamba Kar Yağışlı Kar Yağışlı 4°C 1°C

Perşembe Kar Yağışlı Kar Yağışlı 1°C -3°C

05:33
itibariyle,
Paz
22.01.2017 En Yüksek En Düşük

Pazar Az Bulutlu Az Bulutlu 11°C 2°C

Pazartesi Çok Bulutlu Çok Bulutlu 13°C 3°C

Salı Kuvvetli Sağanak Kuvvetli Sağanak 11°C 7°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 12°C 9°C

Perşembe Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 8°C 5°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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  • Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır

Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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