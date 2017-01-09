23:20
itibariyle,
Pzt
09.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Kar Yağışlı -1°C -5°C
Salı Karla Karışık Yağmur 3°C -3°C
Çarşamba Karla Karışık Yağmur 5°C 0°C
Perşembe Karla Karışık Yağmur 7°C 3°C
Cuma Parçalı Bulutlu 6°C 2°C
23:20
itibariyle,
Pzt
09.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Hafif Kar Yağışlı -2°C -7°C
Salı Kar Yağışlı -1°C -10°C
Çarşamba Kar Yağışlı 1°C -2°C
Perşembe Kar Yağışlı 2°C -3°C
Cuma Parçalı Bulutlu -2°C -5°C
23:20
itibariyle,
Pzt
09.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Parçalı Bulutlu 5°C -3°C
Salı Kar Yağışlı 5°C 0°C
Çarşamba Yağışlı 7°C 1°C
Perşembe Yağışlı 9°C 4°C
Cuma Az Bulutlu 10°C 2°C