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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

22:40
itibariyle,
Çrş
01.02.2017 En Yüksek En Düşük

Çarşamba Az Bulutlu Az Bulutlu 6°C 0°C

Perşembe Az Bulutlu Az Bulutlu 8°C 0°C

Cuma Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 11°C 4°C

Cumartesi Çok Bulutlu Çok Bulutlu 13°C 8°C

Pazar Yağışlı Yağışlı 14°C 9°C

22:40
itibariyle,
Çrş
01.02.2017 En Yüksek En Düşük

Çarşamba Sisli Sisli 0°C -12°C

Perşembe Sisli Sisli 4°C -10°C

Cuma Sisli Sisli 7°C -7°C

Cumartesi Az Bulutlu Az Bulutlu 9°C 1°C

Pazar Yağışlı Yağışlı 8°C 2°C

22:40
itibariyle,
Çrş
01.02.2017 En Yüksek En Düşük

Çarşamba Az Bulutlu Az Bulutlu 11°C 2°C

Perşembe Az Bulutlu Az Bulutlu 12°C 3°C

Cuma Çok Bulutlu Çok Bulutlu 15°C 5°C

Cumartesi Yağışlı Yağışlı 14°C 8°C

Pazar Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 9°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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  • Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır

Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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