14:35
itibariyle,
Prş
26.01.2017 En Yüksek En Düşük
Perşembe Kar Yağışlı 2°C 0°C
Cuma Kar Yağışlı 1°C -2°C
Cumartesi Hafif Kar Yağışlı 3°C -2°C
Pazar Çok Bulutlu 5°C -1°C
Pazartesi Çok Bulutlu 5°C 1°C
14:35
itibariyle,
Prş
26.01.2017 En Yüksek En Düşük
Perşembe Kar Yağışlı 0°C -2°C
Cuma Hafif Kar Yağışlı -2°C -7°C
Cumartesi Çok Bulutlu -2°C -7°C
Pazar Parçalı Bulutlu -1°C -6°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu 1°C -6°C
14:35
itibariyle,
Prş
26.01.2017 En Yüksek En Düşük
Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 4°C
Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 0°C
Cumartesi Az Bulutlu 5°C -1°C
Pazar Parçalı Bulutlu 8°C 0°C
Pazartesi Çok Bulutlu 9°C 4°C