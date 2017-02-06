01:04
itibariyle,
Pzt
06.02.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Çok Bulutlu 14°C 8°C
Salı Yağışlı 12°C 8°C
Çarşamba Yağışlı 10°C 6°C
Perşembe Yağışlı 8°C 5°C
Cuma Yağışlı 7°C 3°C
01:04
itibariyle,
Pzt
06.02.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Hafif Yağmur 10°C 3°C
Salı Parçalı Bulutlu 11°C 1°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu 10°C 2°C
Perşembe Parçalı Bulutlu 9°C 0°C
Cuma Parçalı Bulutlu 7°C 1°C
01:04
itibariyle,
Pzt
06.02.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Sağanak Yağışlı 18°C 12°C
Salı Sağanak Yağışlı 16°C 12°C
Çarşamba Sağanak Yağışlı 15°C 9°C
Perşembe Çok Bulutlu 15°C 8°C
Cuma Sağanak Yağışlı 14°C 8°C