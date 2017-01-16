18:39
itibariyle,
Pzt
16.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Yağışlı 6°C 2°C
Salı Yağışlı 9°C 4°C
Çarşamba Yağışlı 8°C 5°C
Perşembe Yağışlı 6°C 3°C
Cuma Karla Karışık Yağmur 5°C 3°C
18:39
itibariyle,
Pzt
16.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Karla Karışık Yağmur 6°C -1°C
Salı Yağışlı 8°C 1°C
Çarşamba Yağışlı 8°C 2°C
Perşembe Çok Bulutlu 7°C 0°C
Cuma Kar Yağışlı 3°C -1°C
18:39
itibariyle,
Pzt
16.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazartesi Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 9°C
Salı Kuvvetli Sağanak 13°C 8°C
Çarşamba Hafif Sağanak Yağışlı 14°C 7°C
Perşembe Sağanak Yağışlı 13°C 6°C
Cuma Çok Bulutlu 9°C 5°C