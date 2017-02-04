05:10
itibariyle,
Cts
04.02.2017 En Yüksek En Düşük
Cumartesi Parçalı Bulutlu 13°C 7°C
Pazar Yağışlı 13°C 7°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu 14°C 8°C
Salı Çok Bulutlu 12°C 7°C
Çarşamba Yağışlı 8°C 5°C
05:10
itibariyle,
Cts
04.02.2017 En Yüksek En Düşük
Cumartesi Sisli 6°C -5°C
Pazar Yağışlı 7°C 0°C
Pazartesi Çok Bulutlu 9°C 3°C
Salı Parçalı Bulutlu 9°C 2°C
Çarşamba Yağışlı 9°C 3°C
05:10
itibariyle,
Cts
04.02.2017 En Yüksek En Düşük
Cumartesi Sağanak Yağışlı 14°C 8°C
Pazar Sağanak Yağışlı 15°C 9°C
Pazartesi Sağanak Yağışlı 16°C 11°C
Salı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 10°C
Çarşamba Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 9°C