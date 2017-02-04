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Hava Durumu

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Dilediğiniz yerin hava durumu sonuçlarına ulaşın!

05:10
itibariyle,
Cts
04.02.2017 En Yüksek En Düşük

Cumartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 13°C 7°C

Pazar Yağışlı Yağışlı 13°C 7°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 14°C 8°C

Salı Çok Bulutlu Çok Bulutlu 12°C 7°C

Çarşamba Yağışlı Yağışlı 8°C 5°C

05:10
itibariyle,
Cts
04.02.2017 En Yüksek En Düşük

Cumartesi Sisli Sisli 6°C -5°C

Pazar Yağışlı Yağışlı 7°C 0°C

Pazartesi Çok Bulutlu Çok Bulutlu 9°C 3°C

Salı Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 9°C 2°C

Çarşamba Yağışlı Yağışlı 9°C 3°C

05:10
itibariyle,
Cts
04.02.2017 En Yüksek En Düşük

Cumartesi Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 14°C 8°C

Pazar Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 15°C 9°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı 16°C 11°C

Salı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 10°C

Çarşamba Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 9°C

5 Günlük Minimum Sıcaklık
5 Günlük Minimum Sıcaklık 5 Günlük Maksimum Sıcaklık
5 Günlük Maksimum Sıcaklık Mynet Hava Durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini kullanmaktadır.

Meteorolojik Uyarı

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  • Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır

Yurtdışı

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

Kıta seçerek detaylı yurtdışı tahminlerini öğrenebilirsiniz

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Dilediğiniz ili, ilçeyi favorilerinize ekleyebilir, açılış sayfanıza taşıyabilirsiniz.

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