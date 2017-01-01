11:36
itibariyle,
Paz
01.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazar Hafif Kar Yağışlı 5°C 0°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu 7°C -2°C
Salı Parçalı Bulutlu 9°C 1°C
Çarşamba Çok Bulutlu 9°C 3°C
Perşembe Yağışlı 10°C 4°C
11:36
itibariyle,
Paz
01.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazar Çok Bulutlu -2°C -6°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu -4°C -10°C
Salı Parçalı Bulutlu -4°C -15°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu -2°C -12°C
Perşembe Kar Yağışlı 1°C -8°C
11:36
itibariyle,
Paz
01.01.2017 En Yüksek En Düşük
Pazar Parçalı Bulutlu 8°C -1°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu 9°C 0°C
Salı Parçalı Bulutlu 11°C 1°C
Çarşamba Sağanak Yağışlı 12°C 3°C
Perşembe Sağanak Yağışlı 13°C 5°C