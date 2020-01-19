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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 15:45
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Denizlispor
Mehmet Özdilek
Galatasaray - Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
99
Mario Lemina
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
9
Radamel Falcao
Denizlispor
33
Adam Stachowiak
5
Mustafa Yumlu
61
Zeki Yavru
15
Oğuz Yılmaz
2
Tiago Lopes
10
Ismail Aissati
70
Olcay Şahan
23
Ogenyi Onazi
8
Radoslaw Murawski
7
Hugo Rodallega
9
Hadi Sacko
Yedekler
34
Okan Kocuk
22
Mariano
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
10
Younes Belhanda
48
Taylan Antalyalı
97
Emre Mor
7
Adem Büyük
28
Jesse Sekidika
Yedekler
25
Tolgahan Acar
1
Hüseyin Altıntaş
4
Kadir Kurt
3
Muhammet Özkal
6
Kibong Mbamba
20
Recep Niyaz
11
Sedat Şahintürk
16
Asım Aksungur
19
Oscar Estupinan
44
Alihan Kalkan
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.