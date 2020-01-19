SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 15:45
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Denizlispor
Denizlispor
Mehmet Özdilek
  Galatasaray - Denizlispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 99 Mario Lemina
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 9 Radamel Falcao

Denizlispor

  • 33 Adam Stachowiak
  • 5 Mustafa Yumlu
  • 61 Zeki Yavru
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 2 Tiago Lopes
  • 10 Ismail Aissati
  • 70 Olcay Şahan
  • 23 Ogenyi Onazi
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 7 Hugo Rodallega
  • 9 Hadi Sacko

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 22 Mariano
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 10 Younes Belhanda
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 97 Emre Mor
  • 7 Adem Büyük
  • 28 Jesse Sekidika

Yedekler

  • 25 Tolgahan Acar
  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 4 Kadir Kurt
  • 3 Muhammet Özkal
  • 6 Kibong Mbamba
  • 20 Recep Niyaz
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 16 Asım Aksungur
  • 19 Oscar Estupinan
  • 44 Alihan Kalkan
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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