NOHUT KÖFTE TARİFİ
MALZEMELER:
2 su bardağı Tat Haşlanmış Nohut
Bir adet yumurta
Bir adet kuru soğan
2 küçük diş sarımsak
Bir su bardağı un
Bir çay kaşığı kabartma tozu
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı pul biber
Tuz
Maydanoz
HAZIRLANIŞI:
Tat Haşlanmış Nohudu robottan geçirin.
Nohut un kıvamını alınca içine dörde böldüğünüz soğanı, kabukları soyulmuş sarımsakları ve maydanozu ilave edip malzemeleri rondodan geçirin.
Tüm malzemeler harmanlamdıktan sonra karışımı derin bir kabın içine alın.
İçine unu, kabartma tozunu, tuzu ve baharatları ekleyin.
Malzemeleri yoğurun ve köfte harcını hazır hale getirin. Harca köfte şeklini verin. Bunu yaparken elinizi sıvı yağ ile ıslatabilirsiniz.
Kızartma tavasına sıvı yağı koyun. Yağın bol miktarda olması önemli.
Kızgın yağda köftelerin rengi altın sarısına dönene kadar pişirin. Yanında sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz.