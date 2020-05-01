NOHUT KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER HAZIRLANIŞI

MALZEMELER:

2 su bardağı Tat Haşlanmış Nohut

Bir adet yumurta

Bir adet kuru soğan

2 küçük diş sarımsak

Bir su bardağı un

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı pul biber

Tuz

Maydanoz



HAZIRLANIŞI:



Tat Haşlanmış Nohudu robottan geçirin.

Nohut un kıvamını alınca içine dörde böldüğünüz soğanı, kabukları soyulmuş sarımsakları ve maydanozu ilave edip malzemeleri rondodan geçirin.

Tüm malzemeler harmanlamdıktan sonra karışımı derin bir kabın içine alın.

İçine unu, kabartma tozunu, tuzu ve baharatları ekleyin.

Malzemeleri yoğurun ve köfte harcını hazır hale getirin. Harca köfte şeklini verin. Bunu yaparken elinizi sıvı yağ ile ıslatabilirsiniz.



Kızartma tavasına sıvı yağı koyun. Yağın bol miktarda olması önemli. Kızgın yağda köftelerin rengi altın sarısına dönene kadar pişirin. Yanında sarımsaklı yoğurt ile servis yapabilirsiniz.