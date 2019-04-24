WD Blue 3D NAND SATA SSD - Uygun fiyatlı ve iyi performanslı SSD arayanlara

Yüksek kapasitesiyle bize oldukça çekici gelen WD Blue 3D NAND SATA SSD, aynı zamanda uygun bir fiyata sahip. Sistem toplarken zaten SSD'siz bir kurulum artık düşünülemiyor. Ama yüksek kapasiteyi uygun bir fiyata almak oldukça çekici. WD Blue 3D NAND SATA SSD, adından da anlaşılacağı gibi WD'nin Blue serisine ait. Blue serisi, Black serisine göre performanstan nispeten fedakarlık etse de size büyük bir fiyat avantajı sağlıyor. Videoda WD Blue 3D NAND SATA SSD'nin performans testlerini bulabilirsiniz.