HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 0-18 yaş arasına sokağa çıkma izni

0-18 yaş arasına sokağa çıkma izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanları ile birlikte sahillerde vakit geçirdi.

0-18 yaş arasına sokağa çıkma izni

Koronavirüs salgını nedeni ile 20 yaş altı olan sokağa çıkma kısıtlamasının yaş sınırı değiştirilmiş ve uygulamanın 0-18 yaş arası çocukları ve gençleri kapsadığı bildirilmişti. Çarşamba ve Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verildi.

Kadıköy Kalamış ve Fenerbahçe sahilinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar, yürüyüş yaptı. Ebeveynleri ile park ve sahil yolunda vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi. Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, sahilde yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA-DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Aracında öldürülmüştü! Aradıkları kadın 'evde yokum' deyince...Aracında öldürülmüştü! Aradıkları kadın 'evde yokum' deyince...
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Aralarındaki bağı çok az kişi biliyor

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Diğer Haberler
İş adamı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı

İş adamı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüsle mücadele ederken 7 ilde KKKA hastalığı patlak verdi!

7 ilde başka bir hastalık patlak verdi!

Hareket halindeki aracında öldürülmüştü! Cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

Aracında öldürülmüştü! Aradıkları kadın 'evde yokum' deyince...

83 yaşındaki komşusunun evine girip, cinsel saldırıda bulundu

83 yaşındaki komşusunun evine girip, cinsel saldırıda bulundu

Konyaaltı Sahili'ne tatilci akını! Denize girip güneşin keyfini çıkardılar

Denize girip güneşin keyfini çıkardılar

Bodrum'da akılalmaz olay! Mermer tozuyla Maldivler'e çevirmeye çalıştılar

Turizm cennetinde akılalmaz olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.