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0,69 faizli konut kredisi nasıl alınır, şartlar ne? 0,69 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri?

24.02.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

0,69 faizli konut kredisinin ayrıntıları merak ediliyor. Orta gelirliye konut desteği kapsamında, ev sahibi olmak isteyenlere uygun fiyatlı kredi desteği verilecek. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin şartlar ve diğer detaylar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kampanya kapsamında yüzde 0,69 oranında faizle 15 yıl vadeli konut sahibi olunabilecek. Peki, 0,69 faizli konut kredisi nasıl alınır, şartlar ne? 0,69 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgi

0,69 faizli konut kredisi nasıl alınır, şartlar ne? 0,69 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri?

0,69 faizli konut kredisinin şartları, kimlerin nasıl alabileceği hakkında detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığının "Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar"ı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69, 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için yüzde 0,79 faizli konut kredisi kullandırılabilecek. Peki, 0,69 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte tüm merak edilenler...

0,69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR, ŞARTLAR NE?

0.69 faizli konut kredisi işlemleri bugünden itibariyle bankalardan yapılabilecek Yeni Konut Finansman Programı (Yeni Evim Kampanyası) 4 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının birlikte gerçekleştirdiği lansman programı ile kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu çerçevede Yeni Konut Finansman Programı kapsamında bankalar 16 Ocak'tan itibaren ön başvuruları almaya başlamıştı.

Programın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Cumhurbaşkanı kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

0,69 konut kredisi

0,69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
5 yıl boyunca satılamayacak.
Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek.
2 milyon liraya kadar yüzde 0,69 faiz
2-4 milyon lira arası krediye yüzde 0,79 faiz
4-5 milyon arası krediye yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak.

0,69 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

0,69 konut kredisi veren bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım olarak açıklandı. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin bu bankalara başvuru yapması gerekiyor.

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UYGUN FAİZLİ KREDİDEN NASIL FAYDALANILACAK?

Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek. Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.

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