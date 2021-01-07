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02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

07.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

Otomobil, kamyon, motosiklet ve minibüs gibi taşıtların üzerinde harflerin ve rakamların bulunduğu levhalar yer alır. Araç plakası ismi verilen bu levhalar, bir aracın hangi şehir ve ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir. Peki, 02 nerenin plakası? 02 ile başlayan bir araç plakası hangi il ve ilçeye işaret eder? 02 plaka kodu ve plaka imi hakkında derlediğimiz bilgilere bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Taşıt kayıt plakası, bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösteren ve trafiğe çıkış izninin bulunduğunu belirten küçük bir tabeladır. Bu levhanın boyutu, şekli ve rengi yönetmelikler tarafından belirlenir. Türkiye'de motosiklet ve traktörlerde 15 x 24 cm, otomobillerde 11 x 52 cm ve diğer taşıtlarda 21 x 32 cm boyutlarındaki plakalar kullanılır. Bu küçük tabelaların sol kısmında mavi bir zemin üzerinde TR kodu yer alır. Böylece o aracın Türkiye'ye ait olduğunu anlayabilirsiniz. TR kodunun sağ tarafında yer alan 01-81 aralığındaki numaraya bakarak o aracın hangi ilin vergi dairesine kayıtlı olduğunu görebilirsiniz. Numaralardan sonra gelen harfler ise size daha detaylı bilgi vererek o taşıtın hangi ilçeye bağlı olduğunu anlamanızı sağlar. Peki, 02 hangi ilin kodu?

02 Nerenin Plaka Kodu?

02 plaka kodu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adıyaman isimli şehrimize aittir. Adıyaman il merkezine ve ilçelerine kayıtlı olan otomobil, kamyon, otobüs ve motosiklet gibi taşıtlarda 02 ile başlayan araç plakaları kullanılır.

Adıyaman İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Türkiye'deki yönetmeliklere uygun olarak bir aracın hangi şehrin vergi dairesine bağlı olduğunu gösteren ikili kodun sağ kısmında yer alan harfler, söz konusun aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Örneğin; 02 ME XXX plaka kodlu bir taşıtı gördüğünüzde o aracın Adıyaman merkeze, 02 D XXXX araç kayıt plakasını gördüğünüzde ise Gölbaşı ilçesine bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Siz de aşağıdaki listeden Adıyaman ilçelerine ait plaka kodlarını inceleyebilirsiniz.

Adıyaman'ın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

  • 02 AC / AZ 001 - 999
  • 02 FA / FR 001 - 999
  • 02 HA / HZ 001 - 999
  • 02 J 0001 - 1999
  • 02 A 0001 - 9999
  • 02 M 0001 - 2000
  • 02 MA / MZ 001 - 999
  • 02 S 0001 - 9999
  • 02 T 0001 - 2000
  • 02 T 5000 - 6000

Adıyaman'ın Besni İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 02 D 2000 - 2999
  • 02 DA / DC 001 - 999
  • 02 DV / DZ 001 - 999
  • 02 J 2000 - 2999
  • 02 M 3000 - 3999
  • 02 S 2000 - 2999
  • 02 TA 001 - 999
  • 02 T 2001 - 2999

Adıyaman'ın Gerger İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 02 D 4000 - 4999
  • 02 J 4000 - 4999
  • 02 S 4000 - 4999

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 02 D 5000 - 5999
  • 02 EA 001 - 999
  • 02 ED / EE 001 - 999
  • 02 EL 001 - 999
  • 02 EN / N 001 - 999
  • 02 M 2000 - 2999
  • 02 EZ 001 - 999
  • 02 T 3001 - 3999

Adıyaman'ın Kahta İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 02 D 6000 - 6999
  • 02 J 6000 - 6999
  • 02 KA / KH 001 - 999
  • 02 M 4001 - 4030
  • 02 S 6000 - 6999
  • 02 T 4001 - 4040
  • 02 T 6001 - 6005

Adıyaman'ın Samsat İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 02 D 7000 - 7999
  • 02 J 7000 - 7999
  • 02 S 7000 - 7999

Adıyaman'ın Sincik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

  • 02 D 8000 - 8999
  • 02 J 8000 - 8999
  • 02 S 8000 - 8999
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