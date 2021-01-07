02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

Taşıt kayıt plakası, bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösteren ve trafiğe çıkış izninin bulunduğunu belirten küçük bir tabeladır. Bu levhanın boyutu, şekli ve rengi yönetmelikler tarafından belirlenir. Türkiye'de motosiklet ve traktörlerde 15 x 24 cm, otomobillerde 11 x 52 cm ve diğer taşıtlarda 21 x 32 cm boyutlarındaki plakalar kullanılır. Bu küçük tabelaların sol kısmında mavi bir zemin üzerinde TR kodu yer alır. Böylece o aracın Türkiye'ye ait olduğunu anlayabilirsiniz. TR kodunun sağ tarafında yer alan 01-81 aralığındaki numaraya bakarak o aracın hangi ilin vergi dairesine kayıtlı olduğunu görebilirsiniz. Numaralardan sonra gelen harfler ise size daha detaylı bilgi vererek o taşıtın hangi ilçeye bağlı olduğunu anlamanızı sağlar. Peki, 02 hangi ilin kodu?

02 Nerenin Plaka Kodu?

02 plaka kodu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adıyaman isimli şehrimize aittir. Adıyaman il merkezine ve ilçelerine kayıtlı olan otomobil, kamyon, otobüs ve motosiklet gibi taşıtlarda 02 ile başlayan araç plakaları kullanılır.