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02128240954 numaralı telefondan sık sık aranıyorsanız dikkat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

Dolandırıcıların şeytani planı yine devrede... Son günlerde telefonunuzu 02128240954 telefon numarası ya da benzeri bir numara arayıp duruyorsa dikkatli olmanızda büyük fayda var!

02128240954 numaralı telefondan sık sık aranıyorsanız dikkat!

Dolandırıcıların bazılarının başvurduğu 0850'li ve bazen de 0212'li numaralar, kurbanlarına ulaşmak için kolay bir yol olarak görünüyor. 02128240954 de bu numaralardan sadece biri ve kullanıcıları dolandırmak için gece gündüz arama yapılıyor. Kullanıcıların bu tuzağa düşmemesi için telefonu hiç açmamalarında sonsuz fayda var.

Özellikle Pazar günü sabah erken saatlerde vatandaşları cep telefonları üzerinden rahatsız eden bu numaradan arayan kişiler bant kaydıyla kurbanlarını tuzağa düşürmeye çalışıyor. Türk Telekom ya da herhangi bir telekominikasyon şirketinden arıyormuş gibi yapan dolandırıcılar, vatandaşlara faturalarıyla ilgili değişiklik yapması gerektiği uyarısında bulunuyor. Bunun için de bazı direktiflerde bulunuyor.

Dolandırıcıların kullandığı diğer numaralardan bazıları şöyle:

08504737929

08504737336

08504737347

08504737142

08504737493

08504737253

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Anahtar Kelimeler:
telefon numarası dolandırıcılık

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