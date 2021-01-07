04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

Araç plakaları, zaman zaman sınav ya da yarışmalara da konu olabilen genel kültür konularından biridir. Nitekim pek çok insan, gündelik hayatta karşılaştığı farklı plaka numaralarını da merak eder. Araç plakaları, araçlar hakkında kolayca bilgi edinilebilmesini sağlamak için belli bir sistem içerisinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda her ülkenin kendine özgü bir plaka kodu sistemi vardır. Ülkemizdeki plaka kodlarında ilk başta gelen iki haneli sayı aracın çıkış yaptığı ili belirtirken geri kalan harf ve rakamlar ilçeyi gösterir. Bu kombinasyonlar üzerinden yetkili birimler araç hakkındaki çeşitli bilgilere erişebilir ve gerektiğinde bazı işlemleri gerçekleştirebilir. Yazımızın devamını inceleyerek "04 araç plakası hangi il için kullanılır? 04 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

04 Nerenin Plakası?

04 araç plakası Ağrı iline aittir. Araç plakaları, 01'den 67'ye kadar alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu doğrultuda ilk sıradaki illerin "A" harfi gibi alfabetik olarak başlarda bulunan harflerle başlaması son derece doğaldır. Gündelik hayatın akışında 04 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaştığınız aracın Ağrı ilinden çıkış yaptığını düşünebilirsiniz. Ağrı'dan bir önceki plaka kodu olan 03 Afyon iline, bir sonraki plaka kod olan 05 ise Amasya iline aittir. Ağrı iline bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını görebilmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.