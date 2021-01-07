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04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

07.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

Plaka kodu; otomobil, kamyon, motosiklet ve buna benzer araçların ön ve arka kısımlarında bulunan tabelalarda yazılı olan harf ve rakamlardır. Bu harf ve rakam kombinasyonları aracın bağlı olduğu il ve ilçeyi gösterilir. Ülkemizde bulunan iller, plaka kodlarının başında bulunan iki haneli sayıyla temsil edilir. Peki 04 nerenin plakası olarak geçer? 04 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakaları, zaman zaman sınav ya da yarışmalara da konu olabilen genel kültür konularından biridir. Nitekim pek çok insan, gündelik hayatta karşılaştığı farklı plaka numaralarını da merak eder. Araç plakaları, araçlar hakkında kolayca bilgi edinilebilmesini sağlamak için belli bir sistem içerisinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda her ülkenin kendine özgü bir plaka kodu sistemi vardır. Ülkemizdeki plaka kodlarında ilk başta gelen iki haneli sayı aracın çıkış yaptığı ili belirtirken geri kalan harf ve rakamlar ilçeyi gösterir. Bu kombinasyonlar üzerinden yetkili birimler araç hakkındaki çeşitli bilgilere erişebilir ve gerektiğinde bazı işlemleri gerçekleştirebilir. Yazımızın devamını inceleyerek "04 araç plakası hangi il için kullanılır? 04 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

04 Nerenin Plakası?

04 araç plakası Ağrı iline aittir. Araç plakaları, 01'den 67'ye kadar alfabetik olarak sıralanmıştır. Bu doğrultuda ilk sıradaki illerin "A" harfi gibi alfabetik olarak başlarda bulunan harflerle başlaması son derece doğaldır. Gündelik hayatın akışında 04 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaştığınız aracın Ağrı ilinden çıkış yaptığını düşünebilirsiniz. Ağrı'dan bir önceki plaka kodu olan 03 Afyon iline, bir sonraki plaka kod olan 05 ise Amasya iline aittir. Ağrı iline bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını görebilmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Ağrı Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Ağrı merkez ilçesine bağlı olan plakalar "AC, AZ, M, T ve Z" harfleriyle başlar. Ayrıca listede göremediğiniz ilçelerin de merkez ilçesi kapsamında değerlendirildiğini belirtmek gerekir. Ağrı merkez ilçesine bağlı plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:

04 AC ve AZ 001 ile 999 aralığında
04 M 0001 ile 2999 aralığında
04 T 0001 ile 2999 aralığında
04 Z 0001 ile 4999 aralığında plaka kodlarına sahiptir.

Ağrı Doğubeyazıt İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Ağrı Doğubeyazıt ilçesi çıkışlı araçların plakaları "D, M ve T" harfleriyle başlar. Doğubeyazıt ilçesine ait plakalar şu şekilde sıralanabilir:

04 D 0001 ile 9999 aralığında
04 M 3000 ile 4999 aralığında
04 T 3000 ile 4999 aralığında plaka kodları alır.

Ağrı Patnos İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Ağrı Patnos ilçesine bağlı olan plakalar "D, M ve T" harfleriyle başlar. Patnos ilçesine bağlı plakalar şu şekildedir:

04 D 0001 ile 9999 aralığında
04 M 3000 ile 4999 aralığında
04 T 3000 ile 4999 aralığında plaka kodları taşır.

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