05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 5?

Araç kayıt plakaları sadece aracın bağlı olduğu şehri göstermek için kullanılmaz. Yetkili kişiler, araç plakaları sayesinde aracın sahibini ve trafiğe çıkma izni olup olmadığını da öğrenebilirler. Bu nedenle plakaların mutlaka açık ve kolay okunabilir bir durumda olması gerekir. Fransa’da taşıt kullanımının artmasıyla ortaya çıkan plakalar daha sonra tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Fakat her ülkenin plaka kullanım kuralları ve plaka kodları farklılık gösterir. Ülkemizde şehirler için farklı araç plaka kodları belirlenmiştir. Bu plaka kodları 01’den başlayarak 81’e kadar genelde alfabetik sıraya bağlı kalarak devam ediyor. Plaka içerik sıralamasında da ilk iki rakam şehrin plaka kodunu gösterir. Peki ülkemizde hangi şehrimizin araç plaka kodu 05’tir? 05 plaka imi hangi ilimizi temsil ediyor? İşte 05 araç plaka imi ile ilgili detaylar...
05 plaka kodu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Amasya ilimize aittir. Amasya’nın plaka kodu da alfabetik sıralamaya göre verilmiştir. Amasya ve Amasya’ya bağlı bütün ilçeler 05 araç plaka kodunu kullanır. Şehirlerin ilçelerinin de bu kodlara bağlı harfler ve sayıların kombinasyonlarından oluşan plakaları vardır. Söz konusu kombinasyonlar aracın şehrin hangi ilçesine bağlı olduğunu gösterir. İşte Amasya'ya bağlı ilçelerin plaka kodları...
05 AC 001 ile 05 AZ 999 arası
05 DA 001 ile 05 DE 999 arası
05 EA 001 ile 05 EL 999 arası
05 G 8001 ile 05 G 9000 arası
05 M 0001 ile 05 M 2500 arası
05 T 0001 ile 05 T 2500 arası
05 DF 001 ile 05 DZ 999 arası
05 T 5001 ile 05 T 7500 arası
05 G 9001 ile 05 G 9250 arası
05 M 5001 ile 05 M 7500 arası
05 FA 001 ile 05 FZ 999 arası
05 G 9501 ile 05 G 9750 arası
05 M 7501 ile 05 M 7999 arası
05 T 7501 ile 05 T 7999 arası
05 HA 001 ile 05 HF 999 arası
05 M 3501 ile 05 M 3599 arası
05 T 3501 ile 05 T 3599 arası
05 KA 001 ile 05 KZ 999 arası
05 M 2501 ile 05 M 3500 arası
05 T 2501 ile 05 T 3500 arası
05 M 4501 ile 05 M 5000 arası
05 NA 001 ile 05 ND 999 arası
05 S 4501 ile 05 S 5000 arası
05 T 4501 ile 05 T 5000 arası
Okuyucu Yorumları 0 yorum