05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 5?

Araç kayıt plakaları sadece aracın bağlı olduğu şehri göstermek için kullanılmaz. Yetkili kişiler, araç plakaları sayesinde aracın sahibini ve trafiğe çıkma izni olup olmadığını da öğrenebilirler. Bu nedenle plakaların mutlaka açık ve kolay okunabilir bir durumda olması gerekir. Fransa’da taşıt kullanımının artmasıyla ortaya çıkan plakalar daha sonra tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Fakat her ülkenin plaka kullanım kuralları ve plaka kodları farklılık gösterir. Ülkemizde şehirler için farklı araç plaka kodları belirlenmiştir. Bu plaka kodları 01’den başlayarak 81’e kadar genelde alfabetik sıraya bağlı kalarak devam ediyor. Plaka içerik sıralamasında da ilk iki rakam şehrin plaka kodunu gösterir. Peki ülkemizde hangi şehrimizin araç plaka kodu 05’tir? 05 plaka imi hangi ilimizi temsil ediyor? İşte 05 araç plaka imi ile ilgili detaylar...

05 Hangi Şehrimizin Plakası?

05 plaka kodu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Amasya ilimize aittir. Amasya’nın plaka kodu da alfabetik sıralamaya göre verilmiştir. Amasya ve Amasya’ya bağlı bütün ilçeler 05 araç plaka kodunu kullanır. Şehirlerin ilçelerinin de bu kodlara bağlı harfler ve sayıların kombinasyonlarından oluşan plakaları vardır. Söz konusu kombinasyonlar aracın şehrin hangi ilçesine bağlı olduğunu gösterir. İşte Amasya'ya bağlı ilçelerin plaka kodları...