HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 5?

05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 5?

07.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 5?

Araç plakaları tüm dünyada kamyon, otomobil gibi kara taşıtlarının önlerinde ve arkalarında bulunan harflerden ve rakamlardan oluşan tabelalardır. Uzun yol yolculuklarında fazlaca dikkatimizi çeken plakalar araçların bağlı oldukları şehirler hakkında bilgi verir. Peki 05 plaka imi hangi şehrimize aittir? 05 nerenin plaka Kodu? 05 plaka kodu ile ilgili detayları sizler için bu yazımızda derledik.

Araç kayıt plakaları sadece aracın bağlı olduğu şehri göstermek için kullanılmaz. Yetkili kişiler, araç plakaları sayesinde aracın sahibini ve trafiğe çıkma izni olup olmadığını da öğrenebilirler. Bu nedenle plakaların mutlaka açık ve kolay okunabilir bir durumda olması gerekir. Fransa’da taşıt kullanımının artmasıyla ortaya çıkan plakalar daha sonra tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Fakat her ülkenin plaka kullanım kuralları ve plaka kodları farklılık gösterir. Ülkemizde şehirler için farklı araç plaka kodları belirlenmiştir. Bu plaka kodları 01’den başlayarak 81’e kadar genelde alfabetik sıraya bağlı kalarak devam ediyor. Plaka içerik sıralamasında da ilk iki rakam şehrin plaka kodunu gösterir. Peki ülkemizde hangi şehrimizin araç plaka kodu 05’tir? 05 plaka imi hangi ilimizi temsil ediyor? İşte 05 araç plaka imi ile ilgili detaylar...

05 Hangi Şehrimizin Plakası?

05 plaka kodu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Amasya ilimize aittir. Amasya’nın plaka kodu da alfabetik sıralamaya göre verilmiştir. Amasya ve Amasya’ya bağlı bütün ilçeler 05 araç plaka kodunu kullanır. Şehirlerin ilçelerinin de bu kodlara bağlı harfler ve sayıların kombinasyonlarından oluşan plakaları vardır. Söz konusu kombinasyonlar aracın şehrin hangi ilçesine bağlı olduğunu gösterir. İşte Amasya'ya bağlı ilçelerin plaka kodları...

Amasya Merkez Plaka Harf Grupları:

05 AC 001 ile 05 AZ 999 arası
05 DA 001 ile 05 DE 999 arası
05 EA 001 ile 05 EL 999 arası
05 G 8001 ile 05 G 9000 arası
05 M 0001 ile 05 M 2500 arası
05 T 0001 ile 05 T 2500 arası

Merzifon İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 DF 001 ile 05 DZ 999 arası
05 T 5001 ile 05 T 7500 arası
05 G 9001 ile 05 G 9250 arası
05 M 5001 ile 05 M 7500 arası

Suluova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 FA 001 ile 05 FZ 999 arası
05 G 9501 ile 05 G 9750 arası
05 M 7501 ile 05 M 7999 arası
05 T 7501 ile 05 T 7999 arası

Taşova İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 HA 001 ile 05 HF 999 arası
05 M 3501 ile 05 M 3599 arası
05 T 3501 ile 05 T 3599 arası

Gümüşhacıköy İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 KA 001 ile 05 KZ 999 arası
05 M 2501 ile 05 M 3500 arası
05 T 2501 ile 05 T 3500 arası

Göynücek İlçesi Plaka Harf Grupları:

05 M 4501 ile 05 M 5000 arası
05 NA 001 ile 05 ND 999 arası
05 S 4501 ile 05 S 5000 arası
05 T 4501 ile 05 T 5000 arası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 76?
Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yoluKonum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 76?

76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 76?

73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 69?

69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 69?

30 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 30?

30 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 30?

08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?

08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?

Artvin’de korkutan orman yangını

Artvin’de korkutan orman yangını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.