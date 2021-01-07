06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

Taşıt kayıt plakaları, bir aracın kimin sorumluluğunda olduğunu gösterir. Plakalarda yer alan sayılar ve harfler ise o aracın kaydının hangi il ve ilçenin vergi dairesinde bulunduğunu belirtir. Siz de yolda gördüğünüz bir aracın hangi şehre ait olduğunu öğrenmek için üzerindeki kodlara bakabilirsiniz. Peki, 06 nerenin plakası?
06 Nerenin Plaka Kodu?
06 plaka kodu, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya aittir. Şehrin tamamında 06 ile başlayan plakalar kullanılır.
Ankara'nın İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları
Türkiye'deki yönetmelikler gereğince bir aracın hangi şehre bağlı olduğunu gösteren 01-81 aralığındaki sayıların sağ tarafında bulunan harfler, o taşıtın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Siz de Ankara merkezinde ve bazı ilçelerinde kullanılan plaka kodlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
Ankara'nın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 A 0001 – 9999
- 06 AA / AZ 001 – 999
- 06 AB / AR 0001 – 9999
- 06 AA / AZ 0001 – 9999
- 06 AGS 01 – 99
- 06 AHA / AHZ 01 – 99
- 06 AJA / ANZ 01 – 99
- 06 AAA / AZZ 01 – 99
- 06 B 0001 – 9999
- 06 BA / BZ 001 – 999
- 06 BJK 01 – 99
- 06 C 0001 – 9999
- 06 CA / CZ 001 – 999
- 06 CGR 01 – 99
- 06 CHP 01 – 99
- 06 D 0001 – 9999
- 06 DA / DZ 001 – 999
- 06 DNA / DZZ 01 – 99
- 06 E 0001 – 9999
- 06 EA / EZ 001 – 999
- 06 ET / EZ 0001 – 9999
- 06 EAA / EZZ 01 – 99
- 06 F 0001 – 9999
- 06 FA / FZ 001 – 999
- 06 FAA / FZZ 01 – 99
- 06 GA / GZ 001 – 999
- 06 GAA / GZZ 01 – 99
- 06 HA / HZ 001 – 999
- 06 HBB 01 – 99
- 06 HKA / HZZ 01 – 99
- 06 H / J 0001 – 9999
- 06 JA / JZ 001 – 999
- 06 K 0001 – 9999
- 06 KA / KZ 001 – 999
- 06 KEM 01 – 99
- 06 L 0001 – 9999
- 06 LA / LZ 001 – 999
- 06 LAA / LZZ 01 – 99
- 06 M 0001 – 9999
- 06 MA / MZ 001 – 999
- 06 MAA / MZZ 01 – 99
- 06 N 0001 – 9999
- 06 NA / NZ 001 – 999
- 06 NNN 01 – 99
- 06 P 0001 – 9999
- 06 PA / PZ 001 – 999
- 06 R 0001 – 9999
- 06 RA / RZ 001 – 999
- 06 RAA / RZZ 01 – 99
- 06 S 0001 – 9999
- 06 SA / SZ 001 – 999
- 06 SMY 01 – 99
- 06 T 0001 – 9849
- 06 T 9901 – 9999
- 06 TA / TZ 001 – 999
- 06 TAA / TZZ 01 – 99
- 06 U 0001 – 9999
- 06 UA / UZ 001 – 999
- 06 UAA / ULZ 01 – 99
- 06 V 0001 – 9999
- 06 VA / VZ 001 – 999
- 06 VAA / VZZ 01 – 99
- 06 Y 0001 – 9999
- 06 YA / YZ 001 – 999
- 06 YAA / YZZ 01 – 99
- 06 Z 0001 – 9999
- 06 ZA / ZZ 001 – 999
- 06 ZAA / ZZZ 01 – 99
Ankara'nın Akyurt İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 AAG 01 – 99
- 06 AGA / AGR 01 – 99
- 06 AGT / AGZ 01 – 99
- 06 AIA / AIZ 01 – 99
- 06 AOA / AOZ 01 – 99
Ankara'nın Ayaş İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 BTA 01 – 54
- 06 NMA / NMZ 01 – 99
- 06 NOA / NZZ 01 – 99
Ankara'nın Bala İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 BLA / BLZ 01 – 99
- 06 G 9750 – 9799
- 06 T 9750 – 9799
Ankara'nın Beypazarı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 BAA / BJJ 01 – 99
- 06 BJL / BKZ 01 – 99
- 06 BTC 01 – 99
- 06 BTM 01 – 99
- 06 BTT 01 – 99
Ankara'nın Çamlıdere İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
Ankara'nın Çubuk İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 CAA / CGP 01 – 06 CGP 99
- 06 CGS / CHN 01 – 99
Ankara'nın Etimesgut İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 ET / EZ 0001 – 9999
- 06 EA / ES 0001 – 9999
Ankara'nın Güdül İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 G 9850 – 9900
- 06 T 9850 – 9900
- 06 UMA / UZZ 01 – 99
Ankara'nın Haymana İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 DAA / DEN 01 – 99
- 06 DER / DLR 01 – 99
- 06 DAA / DMZ 01 – 99
Ankara'nın Kazan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 HAA 01 – 99
- 06 HBA 01 – 99
- 06 HBC / HBZ 01 – 99
- 06 HCA / HJZ 01 – 99
Ankara'nın Nallıhan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
Ankara'nın Polatlı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
- 06 SAA / SLZ 01 – 99
- 06 SMZ / SZZ 01 – 99
- 06 SAA / SMV 01 – 99
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