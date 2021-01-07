06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

Taşıt kayıt plakaları, bir aracın kimin sorumluluğunda olduğunu gösterir. Plakalarda yer alan sayılar ve harfler ise o aracın kaydının hangi il ve ilçenin vergi dairesinde bulunduğunu belirtir. Siz de yolda gördüğünüz bir aracın hangi şehre ait olduğunu öğrenmek için üzerindeki kodlara bakabilirsiniz. Peki, 06 nerenin plakası?

06 Nerenin Plaka Kodu?

06 plaka kodu, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya aittir. Şehrin tamamında 06 ile başlayan plakalar kullanılır.

Ankara'nın İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Türkiye'deki yönetmelikler gereğince bir aracın hangi şehre bağlı olduğunu gösteren 01-81 aralığındaki sayıların sağ tarafında bulunan harfler, o taşıtın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Siz de Ankara merkezinde ve bazı ilçelerinde kullanılan plaka kodlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

Ankara'nın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

06 A 0001 – 9999

06 AA / AZ 001 – 999

06 AB / AR 0001 – 9999

06 AA / AZ 0001 – 9999

06 AGS 01 – 99

06 AHA / AHZ 01 – 99

06 AJA / ANZ 01 – 99

06 AAA / AZZ 01 – 99

06 B 0001 – 9999

06 BA / BZ 001 – 999

06 BJK 01 – 99

06 C 0001 – 9999

06 CA / CZ 001 – 999

06 CGR 01 – 99

06 CHP 01 – 99

06 D 0001 – 9999

06 DA / DZ 001 – 999

06 DNA / DZZ 01 – 99

06 E 0001 – 9999

06 EA / EZ 001 – 999

06 ET / EZ 0001 – 9999

06 EAA / EZZ 01 – 99

06 F 0001 – 9999

06 FA / FZ 001 – 999

06 FAA / FZZ 01 – 99

06 GA / GZ 001 – 999

06 GAA / GZZ 01 – 99

06 HA / HZ 001 – 999

06 HBB 01 – 99

06 HKA / HZZ 01 – 99

06 H / J 0001 – 9999

06 JA / JZ 001 – 999

06 K 0001 – 9999

06 KA / KZ 001 – 999

06 KEM 01 – 99

06 L 0001 – 9999

06 LA / LZ 001 – 999

06 LAA / LZZ 01 – 99

06 M 0001 – 9999

06 MA / MZ 001 – 999

06 MAA / MZZ 01 – 99

06 N 0001 – 9999

06 NA / NZ 001 – 999

06 NNN 01 – 99

06 P 0001 – 9999

06 PA / PZ 001 – 999

06 R 0001 – 9999

06 RA / RZ 001 – 999

06 RAA / RZZ 01 – 99

06 S 0001 – 9999

06 SA / SZ 001 – 999

06 SMY 01 – 99

06 T 0001 – 9849

06 T 9901 – 9999

06 TA / TZ 001 – 999

06 TAA / TZZ 01 – 99

06 U 0001 – 9999

06 UA / UZ 001 – 999

06 UAA / ULZ 01 – 99

06 V 0001 – 9999

06 VA / VZ 001 – 999

06 VAA / VZZ 01 – 99

06 Y 0001 – 9999

06 YA / YZ 001 – 999

06 YAA / YZZ 01 – 99

06 Z 0001 – 9999

06 ZA / ZZ 001 – 999

06 ZAA / ZZZ 01 – 99

Ankara'nın Akyurt İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 AAG 01 – 99

06 AGA / AGR 01 – 99

06 AGT / AGZ 01 – 99

06 AIA / AIZ 01 – 99

06 AOA / AOZ 01 – 99

Ankara'nın Ayaş İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 BTA 01 – 54

06 NMA / NMZ 01 – 99

06 NOA / NZZ 01 – 99

Ankara'nın Bala İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 BLA / BLZ 01 – 99

06 G 9750 – 9799

06 T 9750 – 9799

Ankara'nın Beypazarı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 BAA / BJJ 01 – 99

06 BJL / BKZ 01 – 99

06 BTC 01 – 99

06 BTM 01 – 99

06 BTT 01 – 99

Ankara'nın Çamlıdere İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 JAA / JKZ 01 – 99

Ankara'nın Çubuk İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 CAA / CGP 01 – 06 CGP 99

06 CGS / CHN 01 – 99

Ankara'nın Etimesgut İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 ET / EZ 0001 – 9999

06 EA / ES 0001 – 9999

Ankara'nın Güdül İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 G 9850 – 9900

06 T 9850 – 9900

06 UMA / UZZ 01 – 99

Ankara'nın Haymana İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 DAA / DEN 01 – 99

06 DER / DLR 01 – 99

06 DAA / DMZ 01 – 99

Ankara'nın Kazan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 JLA / JLA 01 – 99

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 HAA 01 – 99

06 HBA 01 – 99

06 HBC / HBZ 01 – 99

06 HCA / HJZ 01 – 99

Ankara'nın Nallıhan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 NAA / NEU 01 – 99

Ankara'nın Polatlı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

06 PAA / PZZ 01 – 999

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları