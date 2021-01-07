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07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

07.01.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

Tüm taşıtlara kolayca okunabilecek şekilde sabitlenen, üzerinde harf ve sayıların yer aldığı tabelalar bulunur. Taşıt kayıt plakası olarak adlandırılan bu tabelaların üzerindeki kodlar, o aracın hangi şehir ve ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Peki, 07 kodlu araç plakası hangi il ve ilçeye işaret eder? 07 nerenin plakası? 07 plaka kodu ve plaka imi hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu ve trafiğe çıkabilme izninin bulunduğunu gösteren taşıt kayıt plakalarını incelediğinizde o aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Taşıtın Türkiye'ye ait olduğunu gösteren "TR" plaka iminin yan tarafındaki sayılar, ülkemizdeki her bir ile karşılık gelir. Dolayısıyla 01-81 aralığındaki bu kodlar belirli bir şehre işaret eder. Bu iki haneli sayının sağ tarafındaki harfler ise bir taşıtın kaydının hangi ilçenin vergi dairesinde olduğunu belirtir. Böylece yolda gördüğünüz bir aracın nereden geldiğini plakasına bakarak anlayabilirsiniz. Peki, 07 nerenin plakası?

07 Nerenin Plaka Kodu?

07 kodlu taşıt kayıt plakası, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve turistik bölgeleriyle bilinen Antalya isimli şehrimize aittir. Antalya şehir merkezine ve ilçelerine kayıtlı olan tüm taşıtlarda 07 ile başlayan plakalar kullanılır.

Antalya'nın İlçelerine Ait Plaka Kodları

Bir aracın Antalya'dan geldiğini 07 plaka kodundan anlayabileceğiniz gibi devamındaki harfler sayesinde daha detaylı bir bilgiye ulaşarak hangi ilçeye ait olduğunu da görebilirsiniz. Aşağıdaki listeye bakarak Antalya'nın belirli bir kodlamaya sahip olan ilçelerini öğrenebilirsiniz.

Antalya'nın Merkezine Ait Olan plaka Kodları

07 A 0001 – 9950
07 A 9951 – 9970
07 AB / AZ 001 – 999
07 C 0001 – 1230
07 CAA / CZZ 01 – 99
07 D 0001 – 9999
07 DA / DZ 001 – 999
07 EA / EZ 001 – 999
07 F 0001 – 9999
07 FA / FZ 001 – 999
07 HA / HZ 001 – 999
07 KA / KZ 001 – 999
07 M 0001 – 1616
07 MA / MB 001 – 999
07 S 0001 – 9999
07 SA / SZ 001 – 999
07 T 0001 – 5578
07 VA / VZ 001 – 999
07 ZA / ZZ 001 – 999

Antalya'nın Akseki İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 A 9951 – 9970
07 B 0001 – 9999
07 BA / BZ 001 – 999
07 C 4476 – 4500

Antalya'nın Alanya İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 E 0001 – 9999
07 H 0001 – 9999
07 N 0001 – 9999
07 NA / NZ 001 – 999
07 NAA / NZZ 01 – 99

Antalya'nın Demre İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 Z 0001 – 9999

Antalya'nın Elmalı İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 P 0001 – 9999
07 PA / PZ 001 – 999

Antalya'nın Finike İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 TA / TZ 001 – 999

Antalya'nın Gazipaşa İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 U 0001 – 9999
07 UA / UZ 001 – 999

Antalya'nın Kaş İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 Y 0001 – 9999

Antalya'nın Korkuteli İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 RA / RZ 001 – 999

Antalya'nın Kumluca İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 V 0001 – 9999
07 VA / VZ 001 – 999
07 VAA / VZZ 01 – 999

Antalya'nın Manavgat İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 J 0001 – 5000
07 JA / JZ 001 – 999
07 L 0001 – 9999
07 LA 001 – 999

Antalya'nın Serik İlçesine Ait Olan plaka Kodları

07 YA / YZ 001 – 999
07 YAA / YZZ 01 – 99

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