07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

Bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu ve trafiğe çıkabilme izninin bulunduğunu gösteren taşıt kayıt plakalarını incelediğinizde o aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Taşıtın Türkiye'ye ait olduğunu gösteren "TR" plaka iminin yan tarafındaki sayılar, ülkemizdeki her bir ile karşılık gelir. Dolayısıyla 01-81 aralığındaki bu kodlar belirli bir şehre işaret eder. Bu iki haneli sayının sağ tarafındaki harfler ise bir taşıtın kaydının hangi ilçenin vergi dairesinde olduğunu belirtir. Böylece yolda gördüğünüz bir aracın nereden geldiğini plakasına bakarak anlayabilirsiniz. Peki, 07 nerenin plakası?

07 Nerenin Plaka Kodu?

07 kodlu taşıt kayıt plakası, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve turistik bölgeleriyle bilinen Antalya isimli şehrimize aittir. Antalya şehir merkezine ve ilçelerine kayıtlı olan tüm taşıtlarda 07 ile başlayan plakalar kullanılır.

Antalya'nın İlçelerine Ait Plaka Kodları

Bir aracın Antalya'dan geldiğini 07 plaka kodundan anlayabileceğiniz gibi devamındaki harfler sayesinde daha detaylı bir bilgiye ulaşarak hangi ilçeye ait olduğunu da görebilirsiniz. Aşağıdaki listeye bakarak Antalya'nın belirli bir kodlamaya sahip olan ilçelerini öğrenebilirsiniz.