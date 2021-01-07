07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?

Bir aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu ve trafiğe çıkabilme izninin bulunduğunu gösteren taşıt kayıt plakalarını incelediğinizde o aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu anlayabilirsiniz. Taşıtın Türkiye'ye ait olduğunu gösteren "TR" plaka iminin yan tarafındaki sayılar, ülkemizdeki her bir ile karşılık gelir. Dolayısıyla 01-81 aralığındaki bu kodlar belirli bir şehre işaret eder. Bu iki haneli sayının sağ tarafındaki harfler ise bir taşıtın kaydının hangi ilçenin vergi dairesinde olduğunu belirtir. Böylece yolda gördüğünüz bir aracın nereden geldiğini plakasına bakarak anlayabilirsiniz. Peki, 07 nerenin plakası?
07 kodlu taşıt kayıt plakası, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve turistik bölgeleriyle bilinen Antalya isimli şehrimize aittir. Antalya şehir merkezine ve ilçelerine kayıtlı olan tüm taşıtlarda 07 ile başlayan plakalar kullanılır.
Bir aracın Antalya'dan geldiğini 07 plaka kodundan anlayabileceğiniz gibi devamındaki harfler sayesinde daha detaylı bir bilgiye ulaşarak hangi ilçeye ait olduğunu da görebilirsiniz. Aşağıdaki listeye bakarak Antalya'nın belirli bir kodlamaya sahip olan ilçelerini öğrenebilirsiniz.
07 A 0001 – 9950
07 A 9951 – 9970
07 AB / AZ 001 – 999
07 C 0001 – 1230
07 CAA / CZZ 01 – 99
07 D 0001 – 9999
07 DA / DZ 001 – 999
07 EA / EZ 001 – 999
07 F 0001 – 9999
07 FA / FZ 001 – 999
07 HA / HZ 001 – 999
07 KA / KZ 001 – 999
07 M 0001 – 1616
07 MA / MB 001 – 999
07 S 0001 – 9999
07 SA / SZ 001 – 999
07 T 0001 – 5578
07 VA / VZ 001 – 999
07 ZA / ZZ 001 – 999
07 A 9951 – 9970
07 B 0001 – 9999
07 BA / BZ 001 – 999
07 C 4476 – 4500
07 E 0001 – 9999
07 H 0001 – 9999
07 N 0001 – 9999
07 NA / NZ 001 – 999
07 NAA / NZZ 01 – 99
07 Z 0001 – 9999
07 P 0001 – 9999
07 PA / PZ 001 – 999
07 TA / TZ 001 – 999
07 U 0001 – 9999
07 UA / UZ 001 – 999
07 Y 0001 – 9999
07 RA / RZ 001 – 999
07 V 0001 – 9999
07 VA / VZ 001 – 999
07 VAA / VZZ 01 – 999
07 J 0001 – 5000
07 JA / JZ 001 – 999
07 L 0001 – 9999
07 LA 001 – 999
07 YA / YZ 001 – 999
07 YAA / YZZ 01 – 99
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