09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?

Türkiye'de herhangi bir aracın plakasına baktığınızda o aracın hangi şehirden ve ilçeden geldiğini anlayabilirsiniz. Mavi bir zemin üzerinde yer alan "TR" plaka iminin sağ tarafındaki 01-81 aralığındaki sayılar, bir taşıtın hangi ilin vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterirken bu sayıların yanındaki harf dizileri ise aracın bağlı olduğu ilçeye işaret eder. Peki, 09 nerenin plakası?

09 Nerenin Plaka Kodu?

09 kodlu taşıt kayıt plakası, Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın isimli şehrimize aittir. Özellikle Kuşadası ve Didim gibi tatil bölgeleriyle bilinen Aydın'da ve ilçelerinde 09 numaralı plakalar kullanılır.

Aydın'ın İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

09 ile başlayan bir plaka kodunun hangi ilçeye ait olduğunu görmek istiyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

Aydın'ın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

09 AC / AZ 001 – 999

09 AAB / AZZ 01 – 99

09 DA / DZ 001 – 999

09 EA / EZ 001 – 999

09 FA / FZ 001 – 999

09 KA / KZ 001 – 999

09 M 0001 – 1500

09 MA / MZ 001 – 999

09 HA / HZ 001 – 999

09 N 0001 – 999

09 P 0001 – 1500

09 T 0001 – 2000

Aydın'ın Bozdoğan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

09 B 0001 – 9999

09 E 0001 – 9999

09 M 7001 – 7250

09 P 7001 – 7250

09 T 8001 – 8500