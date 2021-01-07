09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?

Türkiye'de herhangi bir aracın plakasına baktığınızda o aracın hangi şehirden ve ilçeden geldiğini anlayabilirsiniz. Mavi bir zemin üzerinde yer alan "TR" plaka iminin sağ tarafındaki 01-81 aralığındaki sayılar, bir taşıtın hangi ilin vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterirken bu sayıların yanındaki harf dizileri ise aracın bağlı olduğu ilçeye işaret eder. Peki, 09 nerenin plakası?
09 kodlu taşıt kayıt plakası, Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın isimli şehrimize aittir. Özellikle Kuşadası ve Didim gibi tatil bölgeleriyle bilinen Aydın'da ve ilçelerinde 09 numaralı plakalar kullanılır.
09 ile başlayan bir plaka kodunun hangi ilçeye ait olduğunu görmek istiyorsanız aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
Aydın'ın Merkezine Ait Olan Plaka Kodları
09 AC / AZ 001 – 999
09 AAB / AZZ 01 – 99
09 DA / DZ 001 – 999
09 EA / EZ 001 – 999
09 FA / FZ 001 – 999
09 KA / KZ 001 – 999
09 M 0001 – 1500
09 MA / MZ 001 – 999
09 HA / HZ 001 – 999
09 N 0001 – 999
09 P 0001 – 1500
09 T 0001 – 2000
Aydın'ın Bozdoğan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 B 0001 – 9999
09 E 0001 – 9999
09 M 7001 – 7250
09 P 7001 – 7250
09 T 8001 – 8500
Aydın'ın Buharkent İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 M 6751 – 7000
09 P 6751 – 7000
09 T 7501 – 8000
09 ZA / ZZ 001 – 999
Aydın'ın Çine İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 LA / LZ 001 – 999
09 M 4501 – 5000
09 P 4501 – 5000
09 T 5001 – 5500
Aydın'ın Didim İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 D 0001 – 9999
09 M 6251 – 6750
09 P 6251 – 6750
09 T 7001 – 7500
09 YA / YZ 001 – 999
Aydın'ın Germencik İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 M 5001 – 5500
09 P 5001 – 5500
09 T 5501 – 6000
09 TA / TZ 001 – 999
Aydın'ın İncirliova İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 M 5501 – 6000
09 P 5501 – 6000
09 T 6001 – 6500
09 UA / UZ 001 – 999
Aydın'ın Karacasu İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 H 0001 – 9999
09 M 7501 – 7750
09 P 7501 – 7750
09 T 9001 – 9300
Aydın'ın Koçarlı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 M 6001 – 6250
09 P 6001 – 6250
09 T 6501 – 7000
09 VA / VZ 001 – 999
Aydın'ın Köşk İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 M 8001 – 8250
09 P 8001 – 8250
09 T 9501 – 9750
09 U 0001 – 9999
Aydın'ın Kuşadası İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 BA / BZ 001 – 999
09 BAA / BZZ 01 – 99
09 K 0001 – 9999
09 L 0001 – 9999
09 M 3501 – 4500
09 P 3501 – 4500
09 T 4001 – 5000
Aydın'ın Kuyucak İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 F 0001 – 9999
09 M 7251 – 7500
09 P 7251 – 7500
09 T 8501 – 9000
09 V 0001 – 9999
Aydın'ın Nazilli İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 M 1501 – 2500
09 NA / NZ 001 – 999
09 N 1501 – 2500
09 P 1501 – 2500
09 PA / PR 001 – 999
09 RA / RZ 001 – 999
09 R 0001 – 9999
09 T 2001 – 3000
Aydın'ın Söke İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 JA / JZ 001 – 999
09 M 2501 – 3500
09 P 2501 – 3500
09 SA / SZ 001 – 999
09 S 0001 – 9999
09 T 3001 – 4000
Aydın'ın Yenipazar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları
09 M 7751 – 8000
09 P 7751 – 8000
09 T 9301 – 9500
09 Y 0001 – 9999
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