1.0 litrelik Toyota Yaris Türkiye'de! İşte fiyatı

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit seçenekleri bulunan yeni nesil Yaris'in şimdi 1.0 litrelik motor seçeneği de ulaşılabilir hale geldi.

YÜZDE 50'LİK ÖTV DİLİMİNDE

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Yaris 1.0’ın yüzde 50’lik ÖTV diliminde olacağını belirterek, "Özellikle B segmentindeki rekabetçi fiyatımız Yaris 1.0 modelimizi rakiplerinden ayrıştıracak ve satış adetlerinde yukarıya taşıyacak. Toyota satışları içinde şu an yüzde 3 oranında bir paya sahip olan Yaris’in, 1.0 litrelik versiyonun da katkısıyla en çok tercih edilen modellerimiz arasına girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

B segmentinin Avrupa ile birlikte Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği yakaladığını ancak salgın dönemiyle birlikte bazı tedarik sorunlarının yaşandığını vurgulayan Bozkurt, "Geçen senenin sonunda pazara sunduğumuz 1.5 lt benzinli ve 1.5 hibrit Yaris modellerimiz büyük beğeni topladı ve çok talep gördü. 2021 yılında Yaris için de belirlediğimiz satış hedefine ulaşacağız. Yılın ilk 7 ayında B HB segmenti içinde Yaris’in payının 2021 sonunda yüzde 1.9 ulaşmasını ve gelecek dönemde de artarak sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE TOYOTA YARİS 1.0'IN ÖZELLİKLERİ

Özel olarak Avrupa için tasarlanan ve geliştirilen yeni Yaris 1.0, 998 cc hacme sahip üç silindirli motor ile geliyor. Otomobil 72 PS güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen araç, ortalama 4.5 litre karma yakıt tüketimiyle birlikte Toyota benzinli ürün gamının en düşük tüketimine imza atıyor. Bununla birlikte Yaris 1.0 L, 101 g/km CO2 emisyonu ile dikkat çekiyor. 1.0 litrelik motora sahip Yaris, aynı zamanda 1035 kg’lik yürür ağırlığa sahip.

Yaris 1.0, TNGA platformu sayesinde düşük ağırlık merkezi, önceki nesle göre yüzde 37 daha sert gövdesi ve segmentindeki ilk ve tek ön orta hava yastığıyla öne çıkıyor.

Yaris’in yeni giriş seviyesi modeli olan Yaris 1.0 Vision, dikkat çekici bazı donanımlar sunuyor. Yaris 1.0’da, 7 inç Toyota Touch 2 multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonları, bluetooth telefon bağlantısı ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi teknolojik özellikler standart olarak bulunuyor.

TOYOTA YARİS 1.0'IN FİYATI NE KADAR?

Yeni Yaris 1.0 Vision 185 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Toyota Yaris 1.0, kar beyazı, siyah, metalik gri ve parlak gümüş gri renkleriyle tercih edilebilecek. Ayrıca koltuklarda, siyah renkli kumaş döşemelere yer verilmiş durumda.

(AA)

