1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları

KOÇ KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar gerileyecek Venüsün etkisi hala önemini koruyor. Çiftler bu dönemde ilişkilerinin niteliğine göre, ya anlaşılır veya sürekli tartışırlar. İlişkisi sağlam temellere oturmuş çiftler için sorun yoktur. İlişkisinde problem olanlar ise, öncelikle birbirinizle konuşmayı denemenizde fayda var. Her yönüyle duruma bakılmalı. İlişkisi olmayanlar bir partnerde neyi önemsiyorlar, nasıl biriyle mutlu olabilirler bu sorulara beklentilerini gözden geçirerek cevap bulabilirler. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İş, eğitim, özel anlamdaki uzun seyahatleriniz yine iş-eğitim veya evlilik nedeniyle yabancı bir ülkeye yerleşim, yüksek eğitiminiz, akademik kariyeriniz, ithalat ve ihracatla ilgili meseleler, yasa-yargıyla alakalı konuların gözden geçirilmesi ve dikkatle ele alınması şarttır. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Koçlar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık dönemde kendimizi ilişkiler aracılığıyla tanıma, anlamlandırma, çıkarlarımızı koruma ve kollama yönünde etkilidir. Gizliliği önemsediğimiz için, planlarımızdan ilişkimizden, yapacaklarımızdan, duygularımızdan pek bahsetmeyiz. Derinlemesine düşünüp hesabımızı yaparız. Ancak bir şeye dikkat çekeyim. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Bu, kararsızlık, yönsüzlük, çabuk pes etmeye neden olur. Ne varsa olduğu haliyle kabul ederiz veya birinin bizi kurtarmasını bekleriz. Belki de bu nedenle gizli ilişkilere meyilli olabiliriz. Düzenimizi bozmayız ama bizi kendine çeken kişinin peşine düşebiliriz. Maddi konularda bu süreçte hesabı bilmek gerekiyor. Çıkarlarımız önemli ancak bir ilişki sadece bunun üzerine kuruluysa dikkat etmek lazım. Tanımadığımız insanlarla iş yapmamak veya aşk yaşamamak gibi. Bir de önemli husus, önceden ayrıldığınız kişiyle tekrar bir araya gelirseniz, mutlaka iyi düşünün. Yeni birisiyle tanıştığınızda sırlarınızı vermeyin. Onu tanıyın. Önünüzü görmediğiniz yola girmeyin. Sizi zor duruma sokabilecek borçların altına imza atmayın.

Sevgili Koçlar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yöneticisi olduğu Yay burcunda ilerleyecek. Böylece burcunuzla olumlu bir görünüm yapacak. Sizin için gerçekten faydalı bir geçişin işaretçisi olacak. Sözgelimi yolculuklar, yurtdışıyla alakalı iş-eğitim-özel anlamda dünyaya bakışınızı zenginleştirecek. Konusunda deneyimli insanlarla tanışmanızı sağlayacak. Kültürel anlamda farklı yerleri, insanları, fikirleri, ortamları tanıyacak, merak ettiğiniz her bilgiyi edinme fırsatı, şansı yakalayacaksınız. Akademik anlamda, hukuk, ticari konularda önemli adımlar atabilir, başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Size sunulan olanaklar, şans ve fırsatlar sayesinde edindiğiniz bilgi ve tecrübeler başkalarına yol göstermenizi, misyon yüklenmenizi ve rehberlik etmenizi sağlar. Yayıncılık alanında çalışan kişiler bu dönemde oldukça yararlı eserler ortaya koyarlar. Siz bir yazarsanız, çok beğenilen, takip edilen, popüler bir esere imza atabilirsiniz. Uzun zamandır devam eden bir hukuki dava istediğiniz şekilde sonuçlanır. Zihniniz bir hayli işlek ve bir o kadar öğrenmeye açıktır. İnancınız, hayata bakış açınız bilge kişilere özgüdür. Ancak her güzelliğin olduğu gibi, bu geçişte dikkat etmeniz gereken nokta, abartılı, gereğinden fazla şişirilmiş, laf olsun beri gelsin tarzı konuşmamak, bir şeyi olduğundan fazla göstermeye çalışmamaktır. Fırsatlar ve şans size gelir ancak şans denilen faktör biraz da aklımızı kullanmak, araştırmak, öğrenmek ve değerlendirmektir.

BOĞA KASIM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs geri hareketi 16 Kasım tarihine kadar etkilidir. Bu dönemde hukukla alakalı konular, sözgelimi iş haklarınızla ilgili gözünüz açık olsun. Sağlığınıza önem verin. Aşırı çalışmak veya etrafınızla ilgili sorunlar stres yaratabilir. Ufak tefek dahi olsa, şikayetlerinizi doktora gösterin. Kendi bildiğiniz şekilde diyet yapmayın. Uzmanlara sorun. İş veya önemli kararlarınızı mutlaka gözden geçirin. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Kanuni işler, örgütlenmek, kalıcı değişiklikler, hayat ve sağlık sigortası, gizli işler, bankalarla alakalı kredi girişimleri veya borçlar, yatırımlar, hesap işleri ortak kazançları, evlilikle kanalıyla edinilen maddi gelirler, nafaka, finansal ilişkiler, vergiler, miras davaları, cinsel hayatınızla ilgili konularda düşünmeden yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Boğalar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir ay boyunca eşimiz, sevgilimiz, iş ortağımız ve genel olarak başkalarının varlığı bizim için etkili ve önemli olmaya başlar. Kendimizle baş başa kalmak değil, onlarla tamamlanmak isteriz. Bekar Boğalar bu dönemde yeni biriyle tanışabilir, ilişkiye adım atarlar. Problemli ilişkisi olanlar, partneriyle sorunlarını çözmek isterler. İş ortaklığı uzun vadeli kurulabilir veya bir iş için bir müddetliğine bir araya gelinir. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerliyor. Hedefe varmak ve başarılı olmak istiyorsak, idealist olmalıyız. Karar vermeli, sıkı çalışmalıyız. Venüs gerilediği için, bir şeyler tam olarak yerine oturmayabilir. Karar veririz, ancak şartlar, zorluklar veya farklı sebepler önümüzde engel oluşturur. Onun için gözümüzü dört açmalıyız. Ne yaptığımızı, ne yöne gittiğimizi, kimlerle bağlantı kurduğumuzu bilmeliyiz. Finansal konularda da hesabımızı bilerek, çıkarlarımızı gözeterek hareket etmek, açılmamak lazım. Yeniayın görünümleri olumludur. Bu noktalara dikkat edersek, özel hayatımızda, iş yaşantımızda, dostluklar ve parasal konularda olumlu adımlar atabiliriz.

Sevgili Boğalar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda seyredecek. Bu geçiş önemli bir alanda etkili olacak. Sözgelimi eşiniz veya sevgiliniz veyahut iş ortağınız size finansal anlamda bir destek sunabilir. Bu, kendi çabamızla kazandığımız gelirden farklıdır. Başkasının bize sunduğu olanak, şans veya kuvvettir. Bazen de, bu şansı yakalamak için her türlü mücadele verilir. Bir mirasın paylaşılması, bir davanın sonuçlanması, ticari bir ortaklığın kurulması, ilişkide doğru bir stratejinin saptanması bu döneme rastlar. Şans faktörü bazen de, karşımıza çıkan bir olanağı değerlendirmek, farkına varmak anlamına geldiği için, sizler bu süreçte öyle boş boş oturmayacaksınız. Bakacaksınız. Aklınızı kullanarak şansınızı kendiniz de yaratabilirsiniz. Bir dönüşüm ve yenilenme sürecidir. Bu süreçte yalnız başınıza değilsiniz. Mutlaka birileri bir şekilde karşınıza çıkar ve sizinle temasa geçer. Samimiyet, hoşgörü, tevazu bu dönemde daha fazla lütufla karşılaşmanızı sağlar. Şımarıklık, ne oldum demek, ben tamamım demek yerine, gelene şükretmek, aynı şekilde paylaşmayı bilmek size daha büyük kapılar açabilir. Cinsel hayat bu dönemde zenginleşir. Bazen birden fazla ilişki yaşanabilir. Parasal birikim için uygun zamandır. Çünkü kaynak geliyorsa bunu tutmak yararlı olacaktır. Ancak su akarken doldurmayanlar bu sürecin ömürlük olmadığını bilsinler. Eşin, sevgilinin veya birilerinin gücü bu dönemde yükselir ve bu size yansıyabilir. Siz bu yükselişten yarar görürsünüz. Finansal planlama için uygun zamandır. Ayrıca kredi, miras, sigorta, vergi iadesi gibi yollardan kazanç elde edebilirsiniz.

İKİZLER KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili olacak Venüs geri hareketi, hedefe giden yol üzerinde bir moladır. Neler eksik, neler tamamlanmalı ve nasıl yola devam edip hedefe varılmalı diye kendi kendimize düşünürüz. Karşınıza özel biri çıkarsa, gözlemleyin. Çocuklarınızla vakit geçirmek, sorunları üzerinde konuşmak, uyumlu bir anne-baba modeli çizebilmek için onlarla yakınlaşmanızda özellikle geri hareket döneminde etkilidir. Çocuk sahibi olmak isteyenler de, tekrar bu kararlarını her yönüyle gözden geçirmeliler. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İlişkisi sağlam olanlar için, geçmişin gözden geçirilmesi, eğer ufak tefek sorunlar varsa bunların gözden geçirilmesi demektir. İlişkisinde sorunlar bulunan çiftler açısından bu dönemi onarım zamanıdır. İlişkisi bu tarihler arasında başlayacak olanlar için, birbirlerini tanımaları, gözlemde bulunmalarında faydalıdır. 1-11 KASIM ARASI Sevgili İkizler, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, bir aylık süreçte sağlıklı yaşamanın iş ve özel hayattaki önemini daha fazla vurgulayacak. Mevcut şartlar altında yaşamakta zorlanıyorsak, işler istediğimiz gibi şekilde yürümüyorsa, finansal açıdan sıkışmışsak tabii ki bu Yeniayda aklımızı başımıza toplayıp bir yol ve yön belirleyeceğiz. Buna kararlı olacağız. Sözgelimi fiziksel sağlığımızla ilgili kontrollerimizi yaptırabiliriz. Spor, egzersiz, diyet gibi doktor kontrolünde bir program uygulayabiliriz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. İdealist ve vizyoner olmak gerekiyor. Benim bir amacım var, buna göre bir seçimde bulunmalıyım ve onun üzerine gitmeliyim demeliyiz. Ancak gücümüzü aşan işlere, bizi yoracak, sıkıntıya sokacak projelere de girmemek lazım. Pratik ve disiplinli çalışmak, dağılmamak, ona göre ajandamızı yapmak yararlıdır. İşsizlik veya iş sıkıntılarının üstümüzdeki duyarlı etkisini güce dönüştürmeliyiz. Pes etmemeliyiz, var gücümüzle mücadelemizi sürdürmeliyiz. Venüs geri hareketiyle örtüşen bu Yeniay, aşk ve çocuklarla ilgili konularda geçmiş meseleleri, çözüme kavuşturulması gereken konuları gündemimizde tutabilir. İlişkimizde iletişimin önemi büyük. Size yardımcı olan, destek veren ve sizi engellemeyen, ortaklaşa düşünmeyi bilen kişiye ihtiyacınız var. Sizin de aynı şekilde onu anlamanız lazım. Bu Yeniay, finansal krizlerin aşılmasında, düzene kavuşturulmasında yardımcıdır. Ancak yukarıdaki noktalara mutlaka önem vermenizde yarar var.

Sevgili İkizler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda seyrini sürdürecek. Böylece özel ilişkiler ve ortaklıklar destekleyici ve menfaatlerinize uygun şekilde gelişecektir. Bu süreçte evlilik, hukuk, yurtdışı, sözleşmelerle ilgili alanlarda önemli adımlar atılır. Bunlar yeniye yer açılan, gelişen, büyüyen ve fırsatlar sağlayan ilişkilerdir. Bir iş ortaklığı kurulabilir veya daha önce yapılmış bir ortaklıkta şans yükselebilir. Böylece verimlilik yükselir. Bir evlilik yapılabilir veya zorlanan problemli bir ilişki düzelebilir. Karşı cins üzerinde şansınız yüksektir. Birden fazla ilişkide bu dönemde yaşanabilir. Burada önemli olan, sizin beraberlikten ne anladığınızdır. Bazen macera ve deneyim arzusu abartılı davranışlara yol açarsa, evlilikte sorunlar oluşturabilir. Bu süreçte, hukuki davalar sonuca bağlanır. Ortaklık kurulurken her şey bir sözleşme bağlanarak güvence elde edilebilir. Buna dikkat edelim. Maddi anlamda size şans sunan kişiler özel anlamda hayatınıza dahil olur. Sözgelimi eşinizden destek görürsünüz veya bekar İkizler böyle destek sunan bir kişiyle tanışabilirler. Başkalarına danışmanlık, rehberlik yapabilirsiniz. Tecrübeleriniz, bilgi birikiminiz insanlara yol göstermenizi sağlayabilir. Popülerlik kazanırsınız. Büyüme, verimlilik, şans faktörünün bu konularda epeyce etkili olacağı bu süreçte, fırsatları gözden kaçırmamak da bir o kadar önemlidir. Karşınıza çıkan bir olanağı değerlendirmezsek, bu bir daha yakalanmayabilir. Onun için gözünüz açık olsun.

YENGEÇ KASIM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs gerileme süreci, 16 Kasım tarihine kadar etkilidir. Ailemizle ilişkimiz, evimizle ilgili düşündüğümüz her şey tekrar gözden geçirilmeli. Evinizi yenilemek, ev satın almak, kiralamak gibi bir planınız varsa, bunları yeniden ele almalısınız. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Ailede sorunlar varsa, bunların nedenleri ve çözümü hususunda düşünmeliyiz. Bu dönemde önemli olan, birlik-beraberlik-uyum ve paylaşımın ailedeki önemi üzerinde durmaktır. Bu olgularda sorun varsa, geri hareket sürecinde problemler yine kendini hissettirecektir. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Çalışma hayatınız, sağlığınız, sigorta durumunuz, birlikte çalıştığınız kişilerle diyalogunuz gibi konuların gözden geçirilmesinde yarar var. Tedavinizi aksatmayınız. Bir iş başvurusunda bulunduysanız, cevap için sabırlı olunuz. İşlerinizi aksatmayınız. Bilgisayar, telefon gibi iletişim araçlarını kontrol ediniz. Ürün alırken garanti şartlarını gözden geçiriniz. Mümkünse bekleyiniz.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Yengeçler, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, gücü ve kontrolü elinizde tutma çabanız ve değerli bulduğunuz her şeyi sahiplenme duygunuzdur. Bir hayli hırslı, bir hayli tutkulu ve ne olursa olsun kazanmaya dönük düşünürsünüz. Yengeçler için bu Yeniay, yeni bir aşkın işaretçisi veya devam eden ilişkide sevgilimize olan düşkünlüğün artışıdır. Daha çok severiz, daha çok arzularız ve reddedilmekten hoşlanmayız. Bizim olan bizimdir. Venüs geri hareketiyle örtüşen bu Yeniayda ailevi ilişkide paylaşımın, uyum ve ortaklaşa hareket etmenin önemi büyüktür. Bu konuda sorunlar varsa hepsi tekrar gözden geçirilir. Merkür-Yay burcunda ilerlediği için, çalışma hayatından günlük tempoya kadar her şeyin sağlıklı, verimli şekilde düzenlenmesi gerekir. İletişimde dürüstlük her anlamda kıymetlidir. Mars-Balık geçişiyle örtüşen bu Yeniay, sevdiklerimizin üzerine titrediğimizi, hassas bir o kadar duygusal hareket etmemizin işaretçisidir. Uzaklara gidemeyiz veya mecbur olursak onları özleriz. Farklı bir dünyada huzur içinde yaşamak isteriz. Çabuk kırılırız, çabuk üzülürüz. Bazen sırf sevdiklerimiz için kendi hedefimizden bile vazgeçebiliriz. Yeniay süresince sizlere tavsiyem, sağlam ve uzun vadeli olana yönelmenizdir. Bazen öyle fırsatlar karşımıza çıkar ki, biz duygusal düşünerek veya gereğinden fazla aceleci davranarak yanlış karar veririz. İyice düşünmek, artı ve eksilerini tartmak en doğrusudur.

Sevgili Yengeçler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Jüpiter, yeteneklerinizi çalışma hayatı veya günlük yaşamda değerlendirmek adına bir fırsattır. Birileri sizin bilginizin, tecrübenizin farkına varır ve bunu değerlendirir. Bu bir tekliftir, şanstır veya olanaktır. Bir şekilde insanlara rehberlik, danışmanlık sunarsınız. Bir işte ustalaşırsınız. Bilge kişiliğinizle insanlara yardımcı ve destek olursunuz. Kendinizi olduğu gibi, başkalarını da büyütür, geliştirir, öğretir, yoldaşlık edersiniz. Size de aynı şekilde yardımcı olacak ortam ve kişilerle karşılaşırsınız. İş ortamınız büyür, ferahlar, yurtdışıyla alakalı gelişmeler yaşanır. Öğrenmek ve bilgiyi yükseltmek amaçlı kurslar, seminerler, yayınlar, trendler yakından takip edilir. Bu size yeni insanlarla tanışmanızda, temasta bulunmanızda yarar sağlar. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Bu iş için elemanlar seçebilir, projeler üretebilirsiniz. Yazmak, iletişimde bulunmak, yolculuklar bir hayli etkilidir. Bildiklerinizi bir kitap şeklinde yayınlayabilir veya yayıncılıkla ilgili bir kuruluşta görev alabilirsiniz. Önemli olan yaptığınız işe gönlünüzü koymak, tevazu ve yardım severlikle diğer kişilere örnek olmaktır. Sadece kendinizle değil, size destek veren, sizinle yoldaşlık eden kişilerle de gurur duymalısınız. Bu bilgelik gerektirir. Bunu ihmal etmeyiniz. Yaptığınız bir iş veya ortaya koyduğunuz bir ürün yabancı bir ülkede sergilenebilir, beğenilir. Şimdi gelelim önemli birkaç hatırlatmaya. Bu dönemde sağlık önemlidir. Yeni tedavi yöntemleri, araştırmalar, tıbbi olanaklar yakından takip edilir. Eğer bir sıkıntınız varsa, bu şifaya kavuşabilir. Ancak şunu belirteyim. Hiçbir kontrolünüzü ihmal etmeyin. Yıllık check-up ve tetkiklerinizi yaptırın. Kilo alabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Egzersiz ve diyetinizi ihmal etmeyin. Konusunda uzman kişilere danışın. Fırsatlar ayağınıza geldiği gibi, siz de fırsatları bu süreçte değerlendirmede akıllı olun.

ASLAN KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili olacak Venüs geri hareketi, plan ve projelerin tekrar gözden geçirilmesi, iş hayatınızla ilgili kararların tekrar ele alınması yönünde önemlidir. Bu süreçte karşınıza bir teklif çıkarsa veya önceden başvuruda bulunduğunuz bir işten haber gelirse, şartlara bir daha bakalım. İncelemeden, üstünde düşünmeden kimseye söz vermeyiniz. Yakın çevrenizle ortaklaşa bir iş düşünüyorsanız bu işin artı ve eksilerini lütfen iyice gözden geçiriniz. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, borsa, spekülasyon, şans oyunları, cinsel yaşam, yeni bir aşka adım atmak veya ayrılık gibi konularda lütfen aceleci karar vermeyiniz. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Aslanlar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, ailemiz-yuvamız ve değer verdiğimiz her şeyi koruma dürtümüz, sahiplenme arzumuzdur. Daha fazla kazanmak, güçlenmek, yarınları garanti altına almak isteriz. İdeallerimiz doğrultusunda bir gelecek için çabalarız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Ev sahibi olmak, farklı bir yere taşınmak, ailemizin geleceğini düşünmek ve ona göre bir planlama yapmak lazım. Burada hayalci veya kendimizden ödün verici, birilerine güvenip yola çıkan kişi olmamalıyız. Yüksek borçlar altına girmemeliyiz. Venüs geri hareketi bu Yeniayla örtüşüyor. Yakınlarımızla ilişkimizde paylaşım, sevgi alışverişi, uyum çok önemli. Yeni biriyle tanıştığımızda öncelikle bu kişiyi tanımamız gerekir. Merkür-Yay burcunda gerileyecek. Bu da gösteriyor ki, geçmişe ait konular gündeme gelecek. Bu bir aşk ilişkisi olabilir veya çocuklarımızla ilgili bir konu olabilir. Abartılı bir karar vermemek için, enine boyuna düşünmekte yarar var. Çalışma hayatında olanlar için bu Yeniay, sosyal güvenlikleri ve alacakları hususunda daha dikkatli olacaklar. Hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Ona göre iş tercihinde bulunmak gerekiyor. Sağlık kontrollerimizi de ihmal etmeyeceğiz.

Sevgili Aslanlar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihlerinde Jüpiter yöneticisi olduğu Yay burcunda ilerleyecek. Bu sizlerin hayatında aşkta şans dönemi olarak çok olumludur. Karşınıza çıkan kişi sizin hayata bakış açınızı değiştirir, yeniler, geliştirir ve büyütür. Bekar Aslanların aşka doyduğu bir yıl diyebiliriz. İlişkisi devam edenler için de, aynı şekilde şansın yüksek olduğu bir zamandır. Hatta bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların gelişimi adına olumlu ve çok faydalı kararlar verebilirsiniz. Bu süreçte çalışmalar mutlaka ses getirir. Bunlar yayınlanır veya medyada yankı bulur. Sanatsal anlamda olumlu bir etkidir. İnsanların dikkatini çekecek proje, çalışma ve ürünler için gayet şanslı bir dönemdir. Hayatın güzelliklerinin tadına varmak, eğlenmek, görmek, gezmek, araştırmak, öğrenmek, deneyimlemek için fırsatlarla dolu bir süreçtir. Projeler başkaları tarafından takdir görür, hatta markalaşır ve insanların yararına sunulur. Bir hobiniz işe dönüşür. Yatırımlar bu süreçte şanslı bir şekilde büyür. Spor, gezi, ticari, hukuk, sanat, yurtdışıyla ilgili konularda yeni adımlar atılır. Hamilelik, doğum için uygun bir süreçtir. Şans gelir dedik ancak bu şansı yaratmak için bizim de çaba sarf etmemiz, araştırmamız, okumamız, takip etmemiz gerekir. Özellikle dergiler, internet siteleri, özel çalışmalar, sergiler, konferanslar, yabancı dil öğrenmek geliştirici ve insanların sizi tanımasında etkili araç ve yöntemlerdir.

BAŞAK KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili Venüs gerilemesi, evlilik, iş ortaklığı veya yatırım konularında yine dikkatli olmanın önemini işaret ediyor. Güzellik, bakım, estetikle ilgili harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, iş birliği, arabuluculuk gibi mesleklerden kazanç gelebilir. Güven unsurunu lütfen her işte gözetiniz. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Satın almayı düşündüğünüz ürünün kullanım özelliklerine, garantisine önem verin. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kiralama-satın alma işleri, ailevi meseleler, birlikte oturma, bir ülkeye veya şehre yerleşmek(göç etmek) miras davaları, ailevi ilişkiler, ev-emlak-toprakla alakalı konuların gözden geçirilmesi anlamı taşıyacak. Tabii ki bakacağız, inceleyeceğiz, hemen karar vermeyeceğiz. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Başaklar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, her yönüyle bir işe, ilişkiye, meseleye odaklanmanın işaretçisi olacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte, çıkarlarınızı gözeterek kararlarınızı vereceksiniz. İnandığınız bir yola, davaya ve meseleye kilitlendiğinizde elinizden hiçbir şey kurtulmaz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Bu durum, özellikle ikili ilişkide hassasiyetin bir hayli yükseleceğini gösteriyor. Eğer problemler varsa, bunların üstü kapatılmamalıdır. Yeni birisiyle tanışanlar, mutlaka bu kişiyi çok iyi analiz etmeli, hayat görüşlerini, hedeflerini, ilişkiden beklentilerini öğrenmeliler. Hiçbir şey tesadüfe bırakılmamalı. Kimdir, neyin nesidir bilmeliyiz. Venüs şu günlerde geri hareketini sürdürüyor. Bu durum, finansal konularda hayati kararlar vermeden önce iyice bakmak gerektiğini gösteriyor. Sözgelimi evlilik, iş ortaklığı söz konusu olduğunda ihtiyaçlarımızı dengeli bir bütçeyle düzenlemek gerekiyor. Eğer bir ortaklık kurulacaksa, aceleci kararlar vermemeliyiz. Hele bir bakalım duruma. Şartları gözden geçirelim. Merkür geri hareketi de aynı şekilde önem taşıyor. Ev taşımak, satın almak, evimizin ihtiyaçlarını karşılamada bilinçli olmalıyız. Biraz daha düşünelim. Abartılı harcamalardan kaçınalım.

Sevgili Başaklar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda seyrini sürdürecek. Bu ailenin büyümesi, gelişmesi ve geleceğiniz adına fırsatların ayağınıza gelmesi demektir. Bu kimi Başaklar için yabancı bir ülke veya şehre yerleşmek şeklinde olduğu gibi, seyahate dayalı işlerin de göstergesidir. Bir yuva kurmak, ev sahibi olmak, size ait bir mülkü satarak daha büyük bir ev almak bu dönemdeki gelişmeler arasında sayılır. Bir yabancıyla evlilik, bir ülkenin vatandaşlığını almak, dışarıda bir iş kurmak da mümkündür. Hukuki bir davanın çözüme kavuşması, birinden miras kalması, uzun zamandır beklenen bir emlağın satışı, bir projenin bitişi, bu döneme özgü fırsatlardır. Rahatlık ve zenginlik, evimizde, ofisimizde veya yaşadığımız alanda göze çarpar. Hali vakti yerinde biri karşımıza çıkabilir. Eğitim, iş veya ailevi mevzularda yaşanacak gelişmeler memnun edicidir. Bu dönemde fırsatlar ayağınıza geldiği gibi, uzun senelerdir sarf edilen emeklerin sonucu da olabilir. Uygun ödeme şartları sayesinde bu süreçte birçok Başak ev sahibi olabilir. Anne veya Baba her türlü desteği verebilir. Eşinizin iş veya maddi durumundaki düzelmeler, size de yansır. İmkanlarınız yükselir. Bu dönemde tevazu, bilgelik, şükür duygusunu asla göz ardı etmeyin. Siz kavuştuğunuz şansı başkalarının iyiliği adına paylaşmayı bildiğiniz sürece, bereketiniz katlanarak artabilir.

TERAZİ KASIM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs geri hareketi 16 Kasım tarihine kadar etkisini sürdürecek. Tekrar hatırlatmada bulunayım. İlişkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi, tercihlerimizi, isteklerimizi içsel manada sorgulama, elbirliği, gönül birliği gibi kavramlar üzerinde durmamızı sağlayacak. Yanlış ile doğruyu şimdi ayırt etme vaktidir. Kendinize yönelince, başkalarının etkisi ortadan kalkıyor. Daha net algılama fırsatı doğuyor. Bu süreç uygulama zamanı değil sadece olana bakma ve gözden geçirme dönemidir. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Kardeş ve yakın akrabalarla alakalı her türlü mesele, yeni bir çevreye taşınma veya yerleşim yerinizle alakalı konular, yolculuklar, eğitimle alakalı her türlü konu, belge, raporların düzenlenmesi, ehliyet ve ruhsat alımı, araba alım satımı, ticaret, bilgi işlem (bilgisayar güvenliği) yazışmalar, iş girişimi, pasaport ve vize işlemleri, komşuluk ilişkileri, bir şeyin teslim alınması, nakliye gibi konularda dikkatli bir inceleme gerektiriyor. Acele kararlar vermeyiniz.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Teraziler, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, paranın gücünü çok daha fazla merkez almanızı sağlayacak. İmkansızı isteyeceksiniz. Her şartta kazanan olmayı, başkalarını bu konuda etkilemeyi, kaynak bulmayı önemseyecek, bu konuda taviz vermeyeceksiniz. Genel hatlarıyla yeniayın etkileri bunlar gibi gözükse de, burada önemli olan sizin sağlıklı, verimli ve gerçekçi olarak hedef tayin etmenizdir. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Kontrollerinizi mutlaka yaptırınız. Dağınıklık, aşırı hassasiyet fazla yorgunluk verimsiz çalışmaya neden olur. Ayrıca Venüs gerilediği için, bu Yeniayda daha önce verilmiş kararlarınızı, eskiye ait meseleleri, adım attığınız işleri ve ilişkinizi tekrar gözden geçirmeniz, mevcut duruma gerçekçi bakmanız gerekiyor. Zaten bu konular bir şekilde gündeminize gelir. Yanlış veya hatalı bir durum varsa düzeltme imkanı bulursunuz. Diğer bir önemli konu, yolculuk, görüşme, toplantıların tekrarlanması, daha önce gelen bir teklifin değerlendirilmesi, yakınlarınızla ilgili meselelerin halledilmesini sağlayacak. Bu konularda da, verilen sözlere, önemli noktalara bir daha bakmalısınız. Böylece daha önce farkına varmadığınız, zorlandığınız meseleleri çözersiniz.

Sevgili Teraziler 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda ilerleyecek. Bu tüm burçların farklı alan ve konularda şansınızı yükselticidir. Sizler açısından yararlı yolculukların, fırsatların, tanışmaların, gelişmelerin göstergesidir. Sözgelimi çevreniz büyür, olanaklar emrinize amade olur. Akademik uzmanlığınız olan her türlü alanda, yükselen bir ivme kazanırsınız. İnsanlarla bilginizi, tecrübenizi ve deneyimlerinizi paylaşırsınız. Üretirsiniz, geliştirirsiniz ve paylaştıkça zenginleşirsiniz. Sanat, spor, yabancı dil, ticaret, yakınlarınız, alış-satış, seyahatle ilgili konularda başarılı girişimlerde bulunabilir, eserler verir, bunları kitlelere duyurursunuz. Bildik çevrenizle olduğu gibi, yeni tanışacağınız kişilerle kurduğunuz olumlu diyalog sevilmenizi ve birçok kişi tarafından hayranlık kazanmanızı sağlar. Öğrenmeye heveslisiniz. Derinlemesine araştırmadan rahat etmezsiniz. Başkalarına da bunları öğretirsiniz. İnsanlar size danışır. Yayıncılık, medya, iletişimin tüm kanallarında başarılı olunur. Bunlar ödüllendirilir. İnsanları ikna etmeniz kolaylaşır. Kardeşleriniz destek olur, onlardan fayda görürsünüz. Başarıları sizin için gurur kaynağıdır. Seyahatler yabancı dilinizi geliştirmede yararlıdır. Genç yaştaki Teraziler, iyi bir okul tercihinde bulunur. Bu okul ileriki yıllarda akademik anlamda size olanaklar kazandırır. Tabii ki bu süreç bu türden şansları kapınıza getirir. Ancak bazen de, fırsatları zamanında ve akıllıca kullanmak da bir şanstır. Onun için siz de çaba sarf edin, girişimci olun, gelişimi önemseyin ve arzu edilen hedefe ulaşın.

AKREP KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar Venüs gerilemesini sürdürecek. Her türlü işbirliği, paylaşım, iletişim, Sizin ve partnerinizin birbirinizden beklentilerinizi gözden geçirmelisiniz. Bu devrede karşısına yeni birisi çıkanlar, sizler de öncelikle bu kişiyi tanımaya devam etmelisiniz. Bu dönem bir içsel bakış halidir. İnsan her yönüyle tercihlerini ele alır, kriterlerini bir daha gözden geçirir. Ona göre artı ve eksilerini belirler. Bu belirleme geri hareket sonrası vereceği kararlarda etkili olacaktır. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Bu süreçte, Parasal işler, bağlantılar, girişimler, davalar tekrar ele alınır. Yeni bir gelişme olursa enine boyuna incelenir. Kira kontratları, veraset davaları, para kazanmak amaçlı yapılan yolculuklar, eşinizin veya sizin bir akrabanızla alakalı maddi konular, taşınmaz mallar, eğitim giderleri, menkul değerler, borsa işleri, bir ürünün pazarlanması, para kazanmak amaçlı çalışmalar da, aynı şekilde gözden geçirilmelidir.

1-11 KASIM ARASI Sevgili Akrepler, 7 Kasım saat 19:02 burcunuzda doğacak Yeniay sizin hırslı, tutkulu, azimli ve kararlı şekilde hayatınızı yönlendirme arzunuzu yükseltiyor. Ne olursa olsun, sahip olmak, güce kavuşmak, insanları etkilemek kuvvetiniz bu Yeniayda bir hayli etkili olacak. Tabii ki sizlere tavsiyede bulunacağım noktalar da var. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Bu durumda aşk hayatınızla ilgili konularda duygusal iniş ve çıkışlar görülebilir. Karşınıza çıkan kişiye aşırı bağlanabilir veya mevcut ilişkinizde sorunlar varsa, bunları kendinize göre ele alabilirsiniz. Hassasiyet bir hayli yüksek. Bazen de çok zor bir ilişkiyi sürdürmekte inat edebilirsiniz. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Bir başka husus, Venüs ve Merkürün geri hareketleri. Bunlar da çok önemlidir. Gizli konular, henüz halledilmemiş meseleler, daha önce verilmiş ancak sizi memnun etmeyen kararlar, gelişmeler gündeme gelir. Bir ilişki, iş ortaklığı veya sizi üzen konuların mutlaka gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınması şarttır. Yanılmamak için bu önemlidir. Yeniayın etki süresinde, Merkür-Yay burcunda gerileyecek. Harcamaların abartılı olmaması, bütçe şartlarına göre ayarlanması çok önemlidir. Bu tavsiyelerimi göz önüne alırsınız, bu Yeniayda verilen kararlar sizi memnun edici olacaktır.

Sevgili Akrepler 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında, yöneticisi olduğu Yay burcunda seyrini sürdürecek Jüpiter, karşınıza çıkacak fırsat ve şansın işaretçisidir. Maddi değerlerin artışı insanlar için tabii ki büyük rahatlıktır. Ancak öyle insanlar vardır ki, paylaşmayı, destek vermeyi, insanlara yardımcı olmayı manevi anlamda zenginlik olarak görür. Bunun karşılıksız kalmamasını diliyoruz. Bu dönemde yapılan girişimler, işinizi büyütmenizi, daha fazla insana ulaşmanızı sağlar. Böyle olunca gelir de aynı oranda artar. Satın alma gücünüz yükselirken, paranızı uygun yatırımlara yöneltebilirsiniz. Kazanmak kadar harcamanın da yükseldiği bu süreçte tabii ki abartmamak gerekir. Akademik yönde eğitime başlamak, yabancı bir ülkede dilinizi geliştirmek, önemli bir kuruluşta işe başlamak gibi olumlu gelişmeler sürecin faydalı gelişmeleridir. Üreten, büyüten ve parasını doğru alanda değerlendiren Akreplerin şanslarına güvendikleri gibi, koşullara göre akıllıca davranıp daha fazla kazanmaları da mümkündür. Sadece şansımıza güvenmekle kalmayacağız. Biz de yetenekli olduğumuz alanlarda girişimci olacağız. Fırsatları zamanında göreceğiz, rahat davranmayacağız. Böylece şansımızı kendimiz de yaratabiliriz. Süreç içinde bazı borçlar ödenerek bitirilir. Ben Jüpiter-yay geçişinin 2018 dışında, asıl 2019 sürecinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Onun için, 8 Kasım tarihini bir start gibi düşünüp, bir yıllık kalkınma planı gibi g

YAY KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar sürecek Venüs gerilemesi, iş veya özel ilişkilerdeki paylaşım, sevgi, gönül birliği gibi önemli konuların gözden geçirilmesinde fayda var. Biz ne sunuyoruz karşılığında ne buluyoruz. Eşit ve dengeli olmayan, yüzeysel olup, uzun vadeli durmayan her şey tekrar ele alınmalıdır. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Eğitim, iş, evlilik, özel hayat, mesleki konularda düşünülen yenilik anlamındaki girişimler, haberleşme ve seyahat yoluyla yapılmak istenen ticari ve özel görüşmelerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Karar vermeden önce her yönüyle şartlara bakalım. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Yaylar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, güçlü olmak arzunuzu işaret ediyor. Her ne pahasına olursa olsun, ayakta kalmalıyım cümlesi sizin günlük yaşamda içgüdüsel olarak takındığınız tavırlara yansıyacak. Zayıflıklarınızı önce kendiniz yargılayacaksınız. Dışa görünen yüzünüzde hiç kimsenin sizin çektiklerinizi, arzularınızı, takıntılarınızı anlamasına izin vermeyeceksiniz. Bütün bunlar bazen sizi yorabilir, stres yaratabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızı mutlaka önemseyiniz. Hırs, öfke, intikamdan kaçınınız. Şimdi sizlere bu Yeniayla ilgili ufak tavsiyelerim olacak. Venüs-Terazi burcunda geri hareketini sürdürüyor. İnsanlarla olan her türlü ilişki ve özel hayatınızla ilgili konularda paylaşım-uyum ve nezaketi önemseyiniz. Daha önce karşınıza çıkan fırsatlar şimdi tekrar gündeme gelir. Bunları gözden geçiriniz. Eskiye ait kararları artı ve eksileriyle tekrar değerlendirilmelidir. Yanlışlar, haksızlıklar için mücadeleniz sürebilir. Mars, bu Yeniayın yöneticisi olarak Balık burcunda ilerliyor. Aile hayatı, evinizle ilgili meselelerde gerçekçi olunuz. En ufak bir şeyden alınabilir, daha önce verdiğiniz karardan cayabilirsiniz. Gerçekçi olmanız gerekiyor. Merkür, burcunuzda geriliyor. Bu da kişisel iletişimde sorun yaratmasın. Zihniniz yoğun ve bazen abartılı karar vermeye dönük çalışabilir. Ne yaptığınızı bilirseniz, sorun çıkmaz.

Sevgili Yaylar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyerek size mükemmel şans ve olanaklar kazandıracak yöneticiniz Jüpiter, yaşamınızda hissedilir bir değişimin, büyümenin, gelişmenin işaretçisidir. 12 yıl sonra burcunuzla kavuşan böyle bir şans, kişiliğiniz üzerinde de faydalı bir tesir yaratır. Bilgece duruş, hoşgörü, maddi-manevi zenginlik, cesaret gibi olgular hayatınıza yansır. Çevrenizle uyumunuz, iyileştirici gücünüz, güven duygunuz başkalarına örnek olur. Hani bazen olmayacak, imkansız dediğimiz şeyler vardır. Ancak öyle bir zaman gelir ki, hepsi su misali yoluna girer. Jüpiterin burcunuzdaki seyri de böyle bir zamanın geldiğini işaret eder. Eğitimden, iş hayatına, özel yaşantınıza kadar, herkesin bir şekilde nimetlendiği bu dönem Yayların beklediği fırsatların ayaklarına gelmesini sağlar. Dış dünyaya olumlu yönde yansıyan bu güzellikler, tabii ki har vurup harman savurma şekline dönüşmemelidir. Dikkatlice ve tevazu ile davranırsak, emin olunuz ki, hem maddi hem manevi anlamda zenginleşirsiniz. Özgürce karar vererek ve bilinçli şekilde hareket ederek arzuladığınız yaşamı kurabilir, hedefleri gerçekleştirirsiniz. Bu süreçte, her şeyin emrinize amade olmasını beklemek de gerekmez, fırsatları yerinde ve zamanında kullanarak şansınızı iki misli yükseltebilirsiniz.

OĞLAK KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar Venüs geri hareketi etkisini sürdürecek. Geçtiğimiz ayın sonu itibariyle başlayan bu gerileme, hem iş hayatımızın hem özel yaşantımızın gözden geçirilmesi anlamı taşıyordu. Yine aynı şekilde buna dikkat edeceğiz. Önemli olan iş birliği, gönül birliği, hak ve hukuktur. Bunun olmadığı veya olmayacağını gördüğümüz ilişkilerimizi gerçekçi şekilde ele almalıyız ki, bir daha üzülmeyelim. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Bu durum, ilişkiniz, iş veya özel projeler, ticari durumlar, sırlarınız ve gizlilik içinde gözden geçirilmesi gereken her türlü meselenin işaretçisidir. Bu süreçte tabii ki dikkat etmemiz gerekir. Bizi rahatsız edebilecek veya daha sonra pişmanlık yaratabilecek kararlardan kaçınmamızda fayda vardır. Yarım kalan işler bitirilir, yenileri incelenir, eskiler gözden geçirilir. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Oğlaklar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir ay boyunca daha hırslı ve kararlı şekilde insanları etkiniz altına alarak başarılı olmayı isteyeceksiniz. Sizi rahatsız eden meseleleri tekrar analiz ederek, bunlara çözüm bulmaya çalışacaksınız. Özünde böyle nitelik taşıyan Yeniayda sizlere ufak tavsiyelerim olacak. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda ilerlediği için, bazen duygular mantığın önüne geçer. Hesap işlerinde, yolculuk, girişim, görüşmelerde odaklanma zorluğu yaşanır. Bazen de iyi niyetli düşünürüz, başkaları bunu kullanır. Dikkatli olursak bir sorun çıkmaz. Yeniay, Venüs gerilemesine denk geliyor. İş ilişkilerinde ve iş hayatıyla ilgili gelişmelerde yeni bir karar vermek, uygulamak doğru değildir. 16 Kasım sonrası duruma göre hareket ederiz. Gelen teklifler yenilenebilir. Daha önce görüşülmüş konular gündeminizde yer alabilir. Bir önemli konu, Merkürün gerileyecek oluşu. Bu durum, yarım kalan işlerin tamamlanmasını gerektirir. Dış dünyadaki gelişmeler, zihnimizde yorgunluk yaratabilir. Bunun için, yoğun çalışıyorsak mutlaka kısa molalar vermek faydalı olur. Aceleci kararlardan kaçınmak en doğrusudur. Bu noktalara dikkat edilirse, bu Yeniaydan faydalar elde edebiliriz.

Sevgili Oğlaklar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda ilerleyecek. Bu hepimiz için bir fırsat dönemi. Bildiğiniz gibi sizler Satürn sayesinde uzun vadeli hedefler belirliyor, sağlam ve güvenilir olanı tercih ederek ilerliyorsunuz. Şimdi Jüpiterden gelen destek, maneviyatın güçlenmesidir. Hayatın bunca zorlu yollarından geçmiş ve bugüne gelebilmiş Oğlaklar için bu iki güç hakikaten kıymetlidir. İnsanın hem sağlam bir temel üzerine bir şeyleri inşa etmesi hem de iç dünyasının zenginliğiyle çevrelenmesi ne güzeldir. Sadece kendiniz için değil, başka insanların da yaşamında rehber olmanız, destekleyici gönlünüz merak etmeyiniz bu sefer karşılıksız kalmaz. Size de yetişen olur, siz de başkalarına ışık olursunuz. İç huzuru gibi bir zenginlik var mıdır? Jüpiter bu süreçte öyle bir yaşam alanından geçiyor ki, verdiği destekle insan bütün engelleri tek tek geride bırakır. İnançla büyür, gelişir ve hoşgörüyle erdem sahibi olur. Tabii ki bu faydalar kucağınıza gelirken, sizin tüm gücünüzle hayata tutunmanız, fırsatları zamanında görerek değerlendirmeniz çok daha anlamlıdır. Bu süreçte bir kitap yazabilirsiniz. Böyle bir teklif gelebilir. Gizli bir yolculuk ve yeni bir keşif tüm ruhunuzu aydınlatabilir. Hayatınıza çok önemli biri girebilir. Size hem ışık hem rehber olabilir. Siz de bu türden faaliyetlere ilgi duyabilirsiniz. Yabancı bir dil öğrenebilirsiniz. Yabancı bir ülkeye birkaç kez seyahatiniz olabilir.

KOVA KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili olacak Venüs geri hareketi, başta özel ilişkiniz olmak üzere yakın uzak çevrenizle aranızdaki bağın durumunu gözden geçirmede etkilidir. Paylaşım, uyum, ortaklaşa hareket, hak ve hukuk gözeterek duruma bakmalısınız. Başkalarının da buna önem verip vermediklerine bakmalısınız. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Arkadaşlıklar, yolculuklar, işinizin durumu, partnerinizin sosyal çevresi, projeleriniz, eğitim, iş ve ticaretle ilgili konular, hukuki haklar ve davalar, bir ürünün marka tescili, akademik çalışmalar, aşk hayatınız ve kariyer gibi geniş bir alanda önem taşıyor. Bütün bunlarla ilgili olabilecek yeni gelişmeler dikkatle takip edilmelidir. Aceleyle karar verilmemelidir. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Kovalar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, iş hayatında en yükseğe, toplum içinde en güçlü konuma, maddi açıdan garantili bir yaşama olan özlemin işaretçisidir. Odaklanan alan burasıdır. Çalışma hayatı, ikili ilişkiler, finansal konular, yenilikte bulunma arzusu ön plandadır. Bu Yeniay, geri hareketlere denk geldiği için, tabii ki olumsuz bakmayacağız. Ancak dikkat etmemiz gereken noktaları es geçmeyeceğiz. Böylece zamanı yararlı şekilde kullanarak, iyi bir adım atabileceğiz. Venüsün geri hareketi, hayatımıza giren kişilere, gelişmelere biraz daha dikkatli bakmayı, hemen olur yanıtı vermemeyi, tekrar incelemeyi gerektiriyor. Bu özel bir ilişki, bir görüşme, eğitim veya iş girişimi bile olsa, karşılaştığımız insanlara dikkat edelim. Merkür de bu Yeniay sürecinde gerileyecek. Bu durumda, anlaşma-sözleşme-görüşmeler yeniden ele alınacak. Aceleye getirilmeyecek. Yarım kalan işler bitirilecek. Yeniayın yöneticisi Mars-Balık burcunda seyrini sürdürüyor. Bu durumda, bütçemizin açık vermemesi için hesap hatası yapmamalıyız. Alışverişlerde ürünün kalitesi, garantisi önemli olmalı. Önümüzü görmediğimiz işlere, harcamalara kalkışmamalıyız. Bu noktalara önem verirsek, Yeniayın etkili olduğu bir aylık süreci yararlı şekilde değerlendiririz. En azından yanlış kararlar vermeyiz.

Sevgili Kovalar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda seyrine başladığında dünyayı farklı güzellikleriyle kucaklayacaksınız. Uzun vadeli her türlü hedefe kolaylıkla ulaşacağınız bir süreçtesiniz. Siz kendi çabanızla veya birileri sizi keşfederek adınızdan söz ettirebilirsiniz. Jüpiter keşiftir, araştırmadır, bilgilenmedir, derinlikli düşünmedir. Yay burcunda ilerlediğinde bütün bu olumlu gelişmeler sizin hemen yanı başınızda belirir. Eğitimde yükselmek, araştırmak ve bulduklarınızı bir alanda kullanmak, bilgilenmek ve bildiklerinizi topluma sunmak vaktidir. Yayıncılık, iletişim, haberleşme, yolculuklar bu sürecin verimli etkileri arasındadır. Gidersiniz, yerinde görürsünüz ve başkalarına bir eser, çalışma, ürün veya sunumla ifade edersiniz. Takdir edilirsiniz. Sosyal medya ve yayıncılık alanında sizi görsel anlamda seyredebiliriz, takip edebiliriz. Güzel ve iyi niyetli dostlar kazanırsınız. Çevreniz sizinle el birliği, gönül birliği yapar. Önemli kulüplere üye olabilirsiniz. Liderlik ve popülerlik gücünüz yükselir. İdeallerinizi gerçekleştirmek kolaydır. Öyle fırsatlar karşınıza çıkar ki, insanları ortak bir amaç etrafında toplarsınız. Yol gösterici olursunuz. Kapılar önünüzde açıldığında, fırsatları değerlendirmek biraz da sizin elinizde. Gözünüz açık gönlünüz de açık olsun sevgili Kovalar. İşte size olumlu bir enerji, iş-eğitim-toplumsal alanda sizlerin eserlerini, çalışmalarını merakla bekliyoruz.

BALIK KASIM ayında sizleri neler bekliyor? 16 Kasım tarihine kadar etkili Venüs geri hareketi, her türlü ilişkide hak ve adaletin gözetilmesi vaktidir. Biz bunu kendi içimizde ele alacağız. Bize karşı bir haksızlık yapılıyor mu veya olur ya, biz yapıyoruzdur, tarafsız şekilde bakacağız. Bankalarla ilgili işlerimizi gözden geçireceğiz. Kredi kartlarımıza yüklenmeyeceğiz. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İş değişikliği, iş ortaklığı gibi önemli konuların, projelerin, eğitim-kurs-staj gibi girişimlerin, eviniz, aileniz, kardeşlerinizle alakalı meselelerin, yasal haklarınız ve davalarınızın tedbirli ve dikkatli şekilde gözden geçirilmesinde yarar vardır. Tayin, terfi gibi durumlar gecikebilir. Önceden kabul ettiğiniz bir teklif soru işareti uyandırabilir. Bütün bunların sonuçlanması, gelişimi veya devamı geri hareket bitiminde netleşir. Buna göre yolunuzu belirlersiniz. 1-11 KASIM ARASI Sevgili Balıklar, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, önümüzdeki bir aylık süreçte, yüksek eğitim-çalışma hayatı-aşk yaşamınız-finansal konularda etkili olup, yenilikte bulunmak adına yapılacak inceleme ve araştırmalar göstergesidir. Tabii ki bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü geri hareketler bir hayli etkili. Sözgelimi Venüsün geri hareketi, finansal konularda bizi birileriyle anlaşmaya zorlayabilir. Düşünülen bir iş için, paraya ihtiyaç duyabilir. Bir iş ortağı veya başkalarının desteğiyle hareket etmemiz gerekebilir. Beklediğimiz bir para veya anlaşma gecikebilir. Bu yüzden zamana ihtiyaç duyulabilir. Bunu olumsuz görmeyin. Daha iyi şartların sağlanması adına yararlı bile olabilir. Merkürün geri hareketi de aynı şekilde iş konularında etkilidir. Karşınıza çıkan bir teklifi hemen kabul etmek yerine incelemelisiniz. Daha önce başlanan işleri kontrol etmelisiniz. Görüşmeler tekrarlanabilir. İş yoğunluğu artabilir. Ajandamızı kontrol etmemizde yarar var. Bu Yeniayın yöneticisi Mars, burcunuzda ilerleyecek. Bu iki yıllık bir planlamanın işaretçisi. Ancak uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Finansal açıdan artı ve eksilere bakılmalı, hangi konuda olursa olsun duygusal kararlar verilmemelidir. Ne istediğimizi bilerek, çalışarak, çabalayarak, eksiklerimizi tamamlayarak yola devam etmeliyiz.