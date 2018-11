1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları

16 Kasım tarihine kadar gerileyecek Venüsün etkisi hala önemini koruyor. Çiftler bu dönemde ilişkilerinin niteliğine göre, ya anlaşılır veya sürekli tartışırlar. İlişkisi sağlam temellere oturmuş çiftler için sorun yoktur. İlişkisinde problem olanlar ise, öncelikle birbirinizle konuşmayı denemenizde fayda var. Her yönüyle duruma bakılmalı. İlişkisi olmayanlar bir partnerde neyi önemsiyorlar, nasıl biriyle mutlu olabilirler bu sorulara beklentilerini gözden geçirerek cevap bulabilirler. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İş, eğitim, özel anlamdaki uzun seyahatleriniz yine iş-eğitim veya evlilik nedeniyle yabancı bir ülkeye yerleşim, yüksek eğitiminiz, akademik kariyeriniz, ithalat ve ihracatla ilgili meseleler, yasa-yargıyla alakalı konuların gözden geçirilmesi ve dikkatle ele alınması şarttır.

Sevgili Koçlar 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yöneticisi olduğu Yay burcunda ilerleyecek. Böylece burcunuzla olumlu bir görünüm yapacak. Sizin için gerçekten faydalı bir geçişin işaretçisi olacak. Sözgelimi yolculuklar, yurtdışıyla alakalı iş-eğitim-özel anlamda dünyaya bakışınızı zenginleştirecek. Konusunda deneyimli insanlarla tanışmanızı sağlayacak. Kültürel anlamda farklı yerleri, insanları, fikirleri, ortamları tanıyacak, merak ettiğiniz her bilgiyi edinme fırsatı, şansı yakalayacaksınız. Akademik anlamda, hukuk, ticari konularda önemli adımlar atabilir, başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Size sunulan olanaklar, şans ve fırsatlar sayesinde edindiğiniz bilgi ve tecrübeler başkalarına yol göstermenizi, misyon yüklenmenizi ve rehberlik etmenizi sağlar. Yayıncılık alanında çalışan kişiler bu dönemde oldukça yararlı eserler ortaya koyarlar. Siz bir yazarsanız, çok beğenilen, takip edilen, popüler bir esere imza atabilirsiniz. Uzun zamandır devam eden bir hukuki dava istediğiniz şekilde sonuçlanır. Zihniniz bir hayli işlek ve bir o kadar öğrenmeye açıktır. İnancınız, hayata bakış açınız bilge kişilere özgüdür. Ancak her güzelliğin olduğu gibi, bu geçişte dikkat etmeniz gereken nokta, abartılı, gereğinden fazla şişirilmiş, laf olsun beri gelsin tarzı konuşmamak, bir şeyi olduğundan fazla göstermeye çalışmamaktır. Fırsatlar ve şans size gelir ancak şans denilen faktör biraz da aklımızı kullanmak, araştırmak, öğrenmek ve değerlendirmektir.

Sevgili Boğalar, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter-Yay burcunda seyredecek. Bu geçiş önemli bir alanda etkili olacak. Sözgelimi eşiniz veya sevgiliniz veyahut iş ortağınız size finansal anlamda bir destek sunabilir. Bu, kendi çabamızla kazandığımız gelirden farklıdır. Başkasının bize sunduğu olanak, şans veya kuvvettir. Bazen de, bu şansı yakalamak için her türlü mücadele verilir. Bir mirasın paylaşılması, bir davanın sonuçlanması, ticari bir ortaklığın kurulması, ilişkide doğru bir stratejinin saptanması bu döneme rastlar. Şans faktörü bazen de, karşımıza çıkan bir olanağı değerlendirmek, farkına varmak anlamına geldiği için, sizler bu süreçte öyle boş boş oturmayacaksınız. Bakacaksınız. Aklınızı kullanarak şansınızı kendiniz de yaratabilirsiniz. Bir dönüşüm ve yenilenme sürecidir. Bu süreçte yalnız başınıza değilsiniz. Mutlaka birileri bir şekilde karşınıza çıkar ve sizinle temasa geçer. Samimiyet, hoşgörü, tevazu bu dönemde daha fazla lütufla karşılaşmanızı sağlar. Şımarıklık, ne oldum demek, ben tamamım demek yerine, gelene şükretmek, aynı şekilde paylaşmayı bilmek size daha büyük kapılar açabilir. Cinsel hayat bu dönemde zenginleşir. Bazen birden fazla ilişki yaşanabilir. Parasal birikim için uygun zamandır. Çünkü kaynak geliyorsa bunu tutmak yararlı olacaktır. Ancak su akarken doldurmayanlar bu sürecin ömürlük olmadığını bilsinler. Eşin, sevgilinin veya birilerinin gücü bu dönemde yükselir ve bu size yansıyabilir. Siz bu yükselişten yarar görürsünüz. Finansal planlama için uygun zamandır. Ayrıca kredi, miras, sigorta, vergi iadesi gibi yollardan kazanç elde edebilirsiniz.

16 Kasım tarihine kadar etkili olacak Venüs geri hareketi, hedefe giden yol üzerinde bir moladır. Neler eksik, neler tamamlanmalı ve nasıl yola devam edip hedefe varılmalı diye kendi kendimize düşünürüz. Karşınıza özel biri çıkarsa, gözlemleyin. Çocuklarınızla vakit geçirmek, sorunları üzerinde konuşmak, uyumlu bir anne-baba modeli çizebilmek için onlarla yakınlaşmanızda özellikle geri hareket döneminde etkilidir. Çocuk sahibi olmak isteyenler de, tekrar bu kararlarını her yönüyle gözden geçirmeliler. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. İlişkisi sağlam olanlar için, geçmişin gözden geçirilmesi, eğer ufak tefek sorunlar varsa bunların gözden geçirilmesi demektir. İlişkisinde sorunlar bulunan çiftler açısından bu dönemi onarım zamanıdır. İlişkisi bu tarihler arasında başlayacak olanlar için, birbirlerini tanımaları, gözlemde bulunmalarında faydalıdır.

Sevgili İkizler, 8 Kasım 2018 - 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Jüpiter yönettiği Yay burcunda seyrini sürdürecek. Böylece özel ilişkiler ve ortaklıklar destekleyici ve menfaatlerinize uygun şekilde gelişecektir. Bu süreçte evlilik, hukuk, yurtdışı, sözleşmelerle ilgili alanlarda önemli adımlar atılır. Bunlar yeniye yer açılan, gelişen, büyüyen ve fırsatlar sağlayan ilişkilerdir. Bir iş ortaklığı kurulabilir veya daha önce yapılmış bir ortaklıkta şans yükselebilir. Böylece verimlilik yükselir. Bir evlilik yapılabilir veya zorlanan problemli bir ilişki düzelebilir. Karşı cins üzerinde şansınız yüksektir. Birden fazla ilişkide bu dönemde yaşanabilir. Burada önemli olan, sizin beraberlikten ne anladığınızdır. Bazen macera ve deneyim arzusu abartılı davranışlara yol açarsa, evlilikte sorunlar oluşturabilir. Bu süreçte, hukuki davalar sonuca bağlanır. Ortaklık kurulurken her şey bir sözleşme bağlanarak güvence elde edilebilir. Buna dikkat edelim. Maddi anlamda size şans sunan kişiler özel anlamda hayatınıza dahil olur. Sözgelimi eşinizden destek görürsünüz veya bekar İkizler böyle destek sunan bir kişiyle tanışabilirler. Başkalarına danışmanlık, rehberlik yapabilirsiniz. Tecrübeleriniz, bilgi birikiminiz insanlara yol göstermenizi sağlayabilir. Popülerlik kazanırsınız. Büyüme, verimlilik, şans faktörünün bu konularda epeyce etkili olacağı bu süreçte, fırsatları gözden kaçırmamak da bir o kadar önemlidir. Karşınıza çıkan bir olanağı değerlendirmezsek, bu bir daha yakalanmayabilir. Onun için gözünüz açık olsun.

Venüs gerileme süreci, 16 Kasım tarihine kadar etkilidir. Ailemizle ilişkimiz, evimizle ilgili düşündüğümüz her şey tekrar gözden geçirilmeli. Evinizi yenilemek, ev satın almak, kiralamak gibi bir planınız varsa, bunları yeniden ele almalısınız. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Ailede sorunlar varsa, bunların nedenleri ve çözümü hususunda düşünmeliyiz. Bu dönemde önemli olan, birlik-beraberlik-uyum ve paylaşımın ailedeki önemi üzerinde durmaktır. Bu olgularda sorun varsa, geri hareket sürecinde problemler yine kendini hissettirecektir. 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Merkür gerileyecek. Çalışma hayatınız, sağlığınız, sigorta durumunuz, birlikte çalıştığınız kişilerle diyalogunuz gibi konuların gözden geçirilmesinde yarar var. Tedavinizi aksatmayınız. Bir iş başvurusunda bulunduysanız, cevap için sabırlı olunuz. İşlerinizi aksatmayınız. Bilgisayar, telefon gibi iletişim araçlarını kontrol ediniz. Ürün alırken garanti şartlarını gözden geçiriniz. Mümkünse bekleyiniz.

1-11 KASIM ARASI

Sevgili Yengeçler, 7 Kasım saat 19:02 Akrep burcunda doğacak Yeniay, gücü ve kontrolü elinizde tutma çabanız ve değerli bulduğunuz her şeyi sahiplenme duygunuzdur. Bir hayli hırslı, bir hayli tutkulu ve ne olursa olsun kazanmaya dönük düşünürsünüz. Yengeçler için bu Yeniay, yeni bir aşkın işaretçisi veya devam eden ilişkide sevgilimize olan düşkünlüğün artışıdır. Daha çok severiz, daha çok arzularız ve reddedilmekten hoşlanmayız. Bizim olan bizimdir. Venüs geri hareketiyle örtüşen bu Yeniayda ailevi ilişkide paylaşımın, uyum ve ortaklaşa hareket etmenin önemi büyüktür. Bu konuda sorunlar varsa hepsi tekrar gözden geçirilir. Merkür-Yay burcunda ilerlediği için, çalışma hayatından günlük tempoya kadar her şeyin sağlıklı, verimli şekilde düzenlenmesi gerekir. İletişimde dürüstlük her anlamda kıymetlidir. Mars-Balık geçişiyle örtüşen bu Yeniay, sevdiklerimizin üzerine titrediğimizi, hassas bir o kadar duygusal hareket etmemizin işaretçisidir. Uzaklara gidemeyiz veya mecbur olursak onları özleriz. Farklı bir dünyada huzur içinde yaşamak isteriz. Çabuk kırılırız, çabuk üzülürüz. Bazen sırf sevdiklerimiz için kendi hedefimizden bile vazgeçebiliriz. Yeniay süresince sizlere tavsiyem, sağlam ve uzun vadeli olana yönelmenizdir. Bazen öyle fırsatlar karşımıza çıkar ki, biz duygusal düşünerek veya gereğinden fazla aceleci davranarak yanlış karar veririz. İyice düşünmek, artı ve eksilerini tartmak en doğrusudur.