1, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri | Şairlerin en güzel 23 Nisan şiirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 101 yıl önce çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. Sadece Türkiye’de değil tüm dünya ülkelerinde de önemli bir yeri olan bu bayram, her sene tüm ülkede coşku ile kutlanıyor. Bu kutlamalar için 1, 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirlerini sizin için haberimizde derledik. Tüm çocukların ve büyüklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 NİSAN ŞİİRLERİ

Dünya Çocuk Bayramı

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysaki hiçbirinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.