1,2 3 kıtalık 19 mayıs şiirleri ve mesajları! En güzel ve farklı 19 Mayıs mesajları haber gündem

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya üzerinden günün anlam ve önemine özel sözler paylaşılıyor. 19 Mayıs şiirleri ile ülkemiz için en önemi milli günlerden biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yoğun bir şekilde paylaşılıyor.

19 MAYIS MESAJLARI VE KUTLAMALARI

Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.