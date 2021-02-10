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1,5 ayda 2 kez koronaya yakalanan doktor anlattı: Günden güne iyi olmayı beklerken...

10.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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1,5 ayda 2 kez koronaya yakalanan doktor anlattı: Günden güne iyi olmayı beklerken...

Samsun'da 1,5 ayda 2 kez Covid-19'a yakalanan Ortopedi uzmanı Dr. Serhan Sezgin, hastalığı iki kez yenmeyi başardı. İkinciyi zor geçirdiğini söyleyen Sezgin, hastanede çalışınca virüsle karşılaşma riskinin de arttığını söyledi. Herhangi bir kronik hastalığı olmadığı halde yakalandığı virüsü nasıl geçirdiğini anlatan Sezgin, ikinci savaşında günden güne iyi olmayı beklerken daha kötüye gittiğini söyledi.

Samsun'da ortopedi uzmanı Dr. Serhan Sezgin, iki kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu. Bir devlet hastanesinde görev yapan Sezgin'in, 31 Ekim 2020'de yüksek ateş, aşırı terleme gibi şikayetler üzerine yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavisine başlanan Sezgin, iyileşmesinin ardından hastanedeki görevine döndü. Yaklaşık 1,5 ay sonra halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle yeniden test yaptıran Sezgin'in, ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

'İLKİ GİBİ HAFİF DEĞİLDİ'

Evde tedavisine başlanan Sezgin, şikayetleri artınca hastaneye yatırıldı. Sezgin, tedavi sürecinin ardından hastalığı ikinci kez yenmeyi başardı. Dr. Sezgin, grip benzeri şikayetlerle hastaneye başvurduğunu, yapılan testin pozitif çıktığını söyledi. Evde 4 günlük tedavi sonucu iyileştiğini belirten Sezgin, "İlk yakalandığımda hafif atlattım, karantinam sona erince de görevime başladım. 1,5 ay sonra aynı şikayetler yeniden başladı fakat ilk yakalandığım gibi değildi. Ağrılar arttı, arkasından akciğer tutulumu oldu. Günden güne iyi olmayı beklerken, daha farklı şekilde rahatsızlıklar çıktı. Vücutta yorgunluk, halsizlik, ağrı, tansiyon oldu. Evde tedavimi yapamayınca hastaneye yattım." diye konuştu.

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Sezgin, ikinci kez yakalandığı Kovid-19'u bir ay gibi sürede zor atlattığını vurgulayarak, "Çok şükür atlattım. Herhangi bir kronik hastalığım yok ama iki kez Kovid-19 yakalandım ve ikinciyi zor geçirdim. Hastanede yoğun olarak çalışınca virüsle daha çok karşılaşıyorsunuz. Yorgunluk, uykusuzluk gibi problemler bu hastalıktan etkilenmeyi daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

AA

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