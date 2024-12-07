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  4. 1,5 ayda 25 milyon lira zarar etmişti! Serdar Ortaç, ev hapsi sonrası ilk kez sahneye çıktı! Kulis hallerini yayınladı

1,5 ayda 25 milyon lira zarar etmişti! Serdar Ortaç, ev hapsi sonrası ilk kez sahneye çıktı! Kulis hallerini yayınladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 08:01
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Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın konserleri bu süreçte tek tek iptal edilmişti. Ortaç'ın iptal edilen konserleri sebebiyle gelecek 1,5 aydaki zararının 25 milyon lira olduğu öğrenilmişti. Ortaç, ev hapsi sonrası ilk kez sahneye çıktı. Kulis hallerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

1,5 ayda 25 milyon lira zarar etmişti! Serdar Ortaç, ev hapsi sonrası ilk kez sahneye çıktı! Kulis hallerini yayınladı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İfadelerinde suçlamaları reddedip oyuna getirildiklerini söyleyen Erbil ve Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Karar nedeniyle evinden çıkması yasak olan Ortaç'ın konserleri bu süreçte tek tek iptal edildi.

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25 MİLYON TL ZARAR

Ortaç'ın iptal edilen 18 konseri nedeniyle 1,5 aylık zararının 25 milyon TL olduğu öğrenilmişti.

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Ev hapsi kaldırılan Serdar Ortaç sahnelere geri döndü. Uzun bir aranın ardından ilk kez sahneye çıkan Ortaç kulis hallerini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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'Cezadan sonra ilk konserime gidiyorum' diyen Ortaç şarkıları yenilediğini orkestrası ile çalıştığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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Dansçıları ile birlikte de bir video çeken Ortaç ekip arkadaşlarıyla birlikte sahneyi heyecanla beklediklerini ve çok özlediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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