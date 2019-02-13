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1,5 aydır nöbet tutuyordu, geldiklerini görünce ateş açtı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Konya'da korkunç olay! 1,5 ay önce koyunları çalınınca nöbet tutmaya başlayan, Abdullah K., sabaha karşı otomobille gelen 3 kişiye ateş açtı. Emre Uyanık olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Apak ve Ömer Ak ağır yaralandı. Abdullah K. ise olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde eskiden köy statüsünde olan Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah K. kendisi ve babası Tahsin K.'ye ait 12 koyun 1,5 ay önce çalınınca ağılda nöbet tutmaya başladı. İddiaya göre bu sabah Abdullah K., 34 LV 4161 plakalı otomobilin geldiğini görüp, dışarı çıktı.

Otomobilden inen 3 kişi ağıla doğru yürümeye başladı. Ancak Abdullah K.'yi farkedip hızla otomobile geri bindi. Abdullah K. kaçan 3 kişinin arkasından av tüfeğiyle ateş açtı.

Hızla giden otomobil yaklaşık 200 metre ileride şarampole düştü. Otomobilin peşinden koşan Abdullah K. av tüfeğini ateşlemeye devam ederek, şüphelilerden Emre Uyanık'ı bacaklarından, Emre Apak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden, Ömer Ak'ı da gözünden vurdu. Ardından sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. Emre Uyanık, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Ömer Ak ve Emre Apak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Olay yerine gelen jandarmaya teslim olan Abdullah K., ilk ifadesinde 1,5 aydır kendilerine ait ağıldan 3 farklı zamanda 12 adet koyun çalındığını, mahallede koyun hırsızlığının arttığını bu nedenle ağılda nöbet tutmaya başladığını anlattı.

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JANDARMA PEŞLERİNDEYMİŞ

Jandarmanın yaşanan hayvan hırsızlıkları üzerine yaptığı araştırmada şüphelilerin, şarampole düşen otomobille daha öncede mahalleye gelip gittiklerini belirlediği ve yakalanmaları için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Otomobilin kiralık olduğu, ölen Emre Uyanık'ın 2 ay önce cezaevinden tahliye edildiği ve hırsızlık ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 ayrı polis kaydı bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede ise Uyanık'ın üzerinden uyuşturucu hap çıktığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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HIRSIZLIK ARTINCA MAHALLELİ NÖBET TUTMAYA BAŞLAMIŞTI

Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kayahan, ''Son aylarda mahallemizde küçükbaş hayvan hırsızlığı artmıştı. Artık mahalle sakini de nöbet tutmaya başlamıştı. Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan jandarma, şüphelilerin bugün kullandığı otomobilin, daha önce mahalleye giriş, çıkış yaptığını belirlemişti. Şüphelileri ve aracın bulunması için çalışmasını sürdürüyordu.

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Abdullah daha önce 12 koyunu çalındığı için nöbet tutuyormuş. Şüphelilerin arabayla geldiğini görünce dışarı çıkmış. Bunu fark eden 3 kişi kaçmaya başlamış. Ancak 3 kişinin elinde bir şey varmış, silah olduğunu düşünüp ateş açmış'' dedi.

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(DHA)

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Konya silah hırsız koyun emre uyanık ömer ak emre apak

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Okuyucu Yorumları 129 yorum
Eline sağlık abim ne güzel yapmışsın ama adam ölmeseymiş iyiymiş başına bela olur o geberen herfi.
Gebersin pislikler
eline sağlık da tabi. şimdi bu adam müebbet yatacak milli vicdan yaralanıyor
ÖLDÜREN SUÇLU HIRSIZLAR MASUM OLUR BU ŞUANKİ ADALET SİSTMEİ.KOYUNLARI ÇALIP KAÇANA KADAR BİRŞEY YAPAMAZSIN.DEVLET YOK.ŞUÇLUYA KARŞI HAREKET ET DEVKET SNEİ ANIND AYAKALAR ,TECAVÜZCÜLER EROİN SATICILARI KADIN CANİLERİ HAYVANLARI ÖLDÜRENELR SOKAKTA HAKKINI SAVUNAN İÇERİDE
Kasten adam öldürmek var. adamlar kaçıyormus. meşru savunma sınırlarını aşmış.
@ali_nedim_1984 Bende seninle aynı fikirdeyim. Kaldıki bizim ata sporumuz hırsızlıktır. pozitif hukukun olmadığı yerde doğal hukuk devreye girer. Hobbes pozitif hukuk tan doğal hukuka asla dönülemeyeceğini söylerken yanılmış.. en azından bizim için ya da yanılmadı biz hep doğal hukukta idik bunu fark edemedik...
su testisi ve su yolu alakası...
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