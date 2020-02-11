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1,5 metre karda kamp yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 10:53 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesine zor şartlarda kamp yapmanın deneyimini yaşamak için İstanbul'dan gelen doğaseverler görenleri şaşırttı. 1,5 metreyi bulan kar tabası üzerine çadır kurarak kamp yapan grup, doğal güzelliklerle iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık, kış aylarında eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin ilgisini çekiyor.

İstanbul'dan kamp yapmaya geldiler

Kış güzelliklerinin keyfini çıkarmak üzere İstanbul, Konya ve İzmir'den ilçeye gelen 5 doğasever, Ovacık Kayak Merkezi mevkisinde bulunan bir tepede iki günlük kamp kurdu.
Kamp boyunca eşsiz doğanın tadını çıkaran doğaseverler, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen geceyi çadırda geçirdi.
Doğaseverlerden Suat Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.
İstanbul'dan Ovacık'a gezmeye geldiğini belirten Eren, şunları kaydetti:

'BİRÇOK YER GEZDİM AMA...'

'BİRÇOK YER GEZDİM AMA...'
"İlçe, doğası, kültürü ve insanıyla mükemmel bir yer. Yurt içi ve dışında birçok yeri gezdim ama Ovacık gibi bitki çeşitliliğine, bakir alanlara ve tertemiz havaya sahip bir yer görmedim.

'ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

'ÇOK GÜZEL GEÇTİ'
Bizler de doğasever arkadaşlarımızla burada kamp yapılması için herhangi bir engelin olmadığını fark ettik. Zor koşullarda iki gün boyunca kamp yapmanın deneyimini yaşadık. Her şey çok güzel geçti."
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Anahtar Kelimeler:
kar kış Tunceli

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