1,5 saat dil döktüler! Falezlerde yürekleri ağza getiren görüntü

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 metrelik falezin ucunda G.C.D.'yi (25) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarına karşılık vermeyen genç için ailesinden yardım istendi.

ABLASINA SARILDI

Bir süre sonra olay yerine gelen abla Emine G.D., kardeşiyle temas kurarak ikna etmeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman falezlerin ucuna kadar giden ve ayağa kalkarak atlama pozisyonunda duran genç adeta yürekleri ağza getirdi. Genç, ablasının 1.5 saat süren ikna çabasının ardından olduğu yerden kalkarak ablasına tutunup yukarı çıktı.

Genç uzun süre ablasına sarılırken, aile daha sonra işlemler için polis karakoluna götürüldü.

(İHA)

