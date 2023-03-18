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1,5 saatte şehir beyaza büründü! Üreticilerin umudu arttı

18.03.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuraklık korkusu yaşayan Aksaray şiddetli dolu yağışına teslim oldu. Şehir iri taneli dolular nedeniyle beyaza büründü. Üreticiler mahsulleri adına umutlanırken araç sahipleri de tedirgin oldu.

1,5 saatte şehir beyaza büründü! Üreticilerin umudu arttı

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren dolu yağışı şehri kısa sürede beyaza bürüdü.

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ÜRETİCİLER SEVİNDİ

Kuraklık çanlarının çaldığı Aksaray’da geçtiğimiz günlerde yağan yağmur çiftçileri sevindirirken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde bugün etkili olan dolu yağışı üreticilerin umudunu artırdı. Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı kısa sürede şiddetini artırarak şehri beyaza bürüdü. İri taneli yağan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında zarar oluşmaması için araçlarının üzerini battaniyelerle örttü. Şehir merkezinde olduğu gibi birçok ilçe, belde ve köyde de etkili olan dolu yağışı yaklaşık 1.5 saat aralıksız devam etti. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre yağışların gece ve yarın da devam etmesi beklendiği öğrenildi.


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Aksaray dolu

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