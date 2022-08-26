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  4. 1,5 saatte yakaladılar! Tam 2 metre 15 santimetre boyunda

1,5 saatte yakaladılar! Tam 2 metre 15 santimetre boyunda

26.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tekneyle balık avına çıkan bir kişi, 2 metre 15 santimetre boyunda orkinos yakaladı. 1,5 saatte yakalanan dev orkinos ile ilgili Özgür Sezgin, “Bu kadar büyük bir balık tutabileceğimizi beklemiyordum" dedi.

1,5 saatte yakaladılar! Tam 2 metre 15 santimetre boyunda

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sığacık açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan Özgür Sezgin ve arkadaşları Sığacık açıklarında 1,5 saat boyunca mücadele ettikleri mavi yüzgeçli orkinosu (Bluefin Tuna) yakalamayı başardı. Yaklaşık 215 cm uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki balık, limanda sergilendi.

"UNUTULMAYACAK BİR ANI OLDU"

Yıllardır Orkinos tutma yarışlarına katılan ve yarışlarda birinciliği olan Özgür Sezgin, “Bu kadar büyük bir balık tutabileceğimizi beklemiyordum, arkadaşlarım çok iyi bir takım çalışmasıyla ve kaptanımız Fikret Mesut Kocabıyık’ın yönlendirmeleriyle dev bir balık yakaladılar. Şimdi diğer çalışma arkadaşlarımızı da davet edip, akşam büyük bir yemek organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Ekibimiz için unutulmayacak bir anı oldu” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir orkinos
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