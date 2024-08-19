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  4. 1,5 ton tek tırnaklı hayvan etiyle yakalandı! ‘‘Akrabalarıma dağıtacaktım’’

1,5 ton tek tırnaklı hayvan etiyle yakalandı! ‘‘Akrabalarıma dağıtacaktım’’

19.08.2024 15:50
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Adana’da yaklaşık 1,5 ton tek tırnaklı hayvan etiyle yakalanan hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, 1,5 ton tek tırnaklı hayvan etini akrabalarına dağıtmak üzere oturduğu mahalleye götürdüğünün söyleyerek kendini savundu.

1,5 ton tek tırnaklı hayvan etiyle yakalandı! ‘‘Akrabalarıma dağıtacaktım’’

Adana Yüreğir’de Koza Mahallesi 1603. Sokak’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye gezen ekipler 33 ALD 632 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Hafif ticari araçta arama yapan polis, yaklaşık 1,5 ton tek tırnaklı hayvana ait olduğu tespit edilen kırmızı et buldu. Sürücü Nurettin S., gözaltına alınırken, araç Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Etler ise, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

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‘‘AKRABALARIMA DAĞITMAK ÜZERE OTURDUĞUM MAHALLEYE GÖTÜRÜYORDUM’’

Şüpheli sürücü Nurettin S., polisteki gözaltı sorgusunda, etlerin at ve eşek eti olmadığını söyleyerek, “Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum” diyerek kendini savundu.

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Şüpheli sürücü Nurettin S., Hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti’ suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana eşek At hayvan
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