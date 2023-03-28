1,5 yaşındaki çocuk, çöp evdeki karanlık odada tek başına bulunmuştu! Akılalmaz olayda annenin ifadesi ortaya çıktı

Olay, Konya Selçuklu'da meydana geldi. Gece saatlerinde bir çocuğun ağlama sesini duyan vatandaşlar, çöplerle dolu evde karanlık odada tek başına bir çocuk buldu. 1,5 yaşında olan çocuk hastanede tedavi altına alınırken çocuğun annesi gözaltına alındı. Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan anne, "Biraz daraldığım için gezmeye çıktım" dedi. Serbest bırakılan anne hakkında soruşturma başlatıldı.

KARANLIK ODA İÇERİSİNDE BULUNDU

Dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta bir apartmanda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, apartmanda oturan vatandaşlar, teras katta kiracı olarak oturan F.G.’ye ait daireden çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine teras katın yan daire sahibine kapıyı açtırarak ses gelen daireye girdiler. İçeri giren apartman sakinleri, karanlık bir oda içerisinde çöplerin arasında 1 buçuk yaşındaki Asel ismindeki kız çocuğunu buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kız çocuğuna yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Asel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daireye giren apartman sakinleri, çocuğu buldukları o anları saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt etti. Görüntülerde, daire içerisindeki tüm odaların çöplerle dolu olduğu ve 1 buçuk yaşındaki Asel’in yerde yattığı görülüyor.

"BİRAZ DARALDIĞIM İÇİN GEZMEYE ÇIKTIM"

Bir pansiyonda olduğu öne sürülen çocuğun annesi F.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, kızı A.M.N'nin babası T.N'nin yurt dışında olduğunu, kızına kendisinin baktığını söylediği öğrenildi. Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan F.G, "Saat 22.00 sıralarında kızımın karnını doyurdum. Ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak, biraz daraldığım için gezmeye çıktım. 23.00 sıralarında evime doğru yürürken polis aradı ve acil eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde polisler apartmanın önündeydi." ifadelerine yer verdi.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından serbest bırakılan F.G hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı.

"İÇERİYE GİRDİM, EV RESMEN ÇÖP EVDİ"

Akşam evlerinde komşularıyla oturan ve ağlama sesini duyması üzerine daireye girerek Asel'i bulan komşulardan Gözde E., “Biz dün akşam saatlerinde komşularımla birlikte akşam benim evimde iftar açtık. Daha önce zaten kendi dairesinden kapısından kokular geliyordu. Çocuk sesleri geliyordu. Biz kendisinin evde olduğunu düşünerek hiç çocuğun kendi başına kalacağını bile düşünmedik. Bizi diğer komşularımız bir iki kere uyardılar ama biz yine dikkate almadık. Biz aslında haneye tecavüz sayılacağı için kendi kapısını fazla zorlamadık yani açmak da istemedik, zaten kilitlemiş kapıyı. Sonra biz o dairenin yan tarafında bir kapı var. Ev sahibini aradım o da geldi. Yan dairenin kapısını açtı. Biz de yan daireden çocuğu bulduğumuz daireye atladık. Öncesinde komşum duvardan atlayıp içeriye girdi. Çocuk yoksa boşu boşuna atlamayın diye girdi. Çocuk karanlık odada ve kapalı kapı ardındaymış. Ben de içeriden duyduğum çığlıklardan yola çıkarak duvardan atladım ve içeriye girdim, ev resmen çöp evdi, Asel’i bulduk. Biz hemen polise, sağlıkçılara haber verdik” dedi.

"ÇOCUĞU AİLESİNE VERİRSEM BANA PARA YOLLAMAZLAR"

Komşu Gözde E., “Bunun eşi de zaten Almanya'da, çocuğun babası. Buna düzenli olarak para gönderiyor çocuğun bakımı için. Eşi çocuğu ailesine vermesini çok istedi ama bu kişi vermedi. Sürekli şu sözleri kullanıyordu. ‘Ben bu çocuğu ailesine verirsem bana para yollamazlar, bana bakmazlar’ gibi sözler sarf ediyordu. Herkesin yanında söylüyordu bunu. Çünkü kendi üstüne başına öyle tertemiz bakarken, dışarıda yiyip içerken o çocuğu öyle rezil edemez yani bir insan” diye konuştu.

"5 AY ÖNCE KOMŞULARIMIZI UYARDIM"

Apartman sakinlerinden A.N. bebeğin annesinin tüm komşularıyla konuşan bir kadın olduğunu anlattı. A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı." dedi.

Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.

"KOKUDAN BOĞULACAKTIM"

Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı." diye konuştu.

Kaynak: İHA-AA-DHA

