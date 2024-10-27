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  4. 1,5 yaşındaki bebeği yakıp, ailenin şikayetçi olmasına engel olmaya çalıştılar!

1,5 yaşındaki bebeği yakıp, ailenin şikayetçi olmasına engel olmaya çalıştılar!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 18:10
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Adana'da özel bir kreşte feci bir olay yaşandı. Kreşte üzerine kahve döküldüğü iddia edilen 1,5 yaşındaki Aden Aslan'ın, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanık oluştu. Okul yönetiminden şikayetçi olmak isteyen anne Aslı Aslan'ın iddiasına göre, kurum sahibi şikayet dilekçelerine el koymak istedi!

1,5 yaşındaki bebeği yakıp, ailenin şikayetçi olmasına engel olmaya çalıştılar!

Olay, 25 Ekim’de Adana Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki bir özel kreşte meydana geldi. Aslı Aslan, kızı Aden’i sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Kreşte Aden’in üzerine kahve döküldü. Okul yönetimi Aden’i hastaneye götürdü. Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden’in ailesine haber verildi. Hastaneye giden Aslı Aslan, kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanık olduğunu öğrendi. Aden, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu.
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‘KURUM SAHİBİ DE YANIMIZDAYDI VE ŞİKAYET DİLEKÇEMİZİ ALMAYA ÇALIŞTI’

Aslı Aslan, olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, “Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi.
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ÖĞRETMENİN İŞ AKDİNE SON VERİLMİŞ

Okul yönetimi ise elinde Türk kahvesi fincanı olan öğretmen M.G.Ş. ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye haber verdiklerini, söz konusu öğretmenin iş akdine son verildiğini kaydetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yanık kreş bebek
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