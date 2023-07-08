1.5 yıl önce evlenen Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanıyor! Ayrılık nedeni bakın neymiş

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Metin Yıldız, meslektaşı Ceylan Yılmaz ile 1,5 yıl önce evlenmişti.

Ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü. Snob Magazin'in haberine göre; Metin Yıldız ile Ceylan Yılmaz boşanma kararı aldı.

İkilinin ayrılmasının sebebi ise Ceylan Yılmaz'ın kıskançlık yaptığı için olduğu iddia edildi. Çiftin ailesi ve yakın arkadaşları araya girmesine rağmen, ikiliyi bir türlü barıştıramadıkları da söyleniyor.





