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1,5 yılda 2 farklı kanseri yendi!

27.04.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 1,5 yıl içinde 2 kez kanseri yenen 2 çocuk annesi Emine Yentür, başarılı tedavi uygulamaları sayesinde rektum ve karaciğer kanserinden kurtuldu.

1,5 yılda 2 farklı kanseri yendi!

2 çocuk annesi Emine Yentür (35), 1,5 yıl önce rahatsızlanması sonucu hastaneye başvurdu. Burada yapılan detaylı tetkiklerde Yentür'de rektum tümörü tespit edildi. Ardından Genel Cerrah Prof. Dr. Abdullah Böyük ve ekibi tarafından yapılan ameliyat ile Yentür’deki tümörlü hücre alındı. Sağlığına kavuşan Yentür, rutin kontrollerini yaptırdığı sırada bu kez de karaciğerin sağ lobunda metastazların olduğu tespit edildi. Yentür, bir kez daha ameliyat masasına yattı ve Prof. Dr. Böyük tarafından yapılan başarılı operasyonla karaciğerinin yüzde 60’ı alınarak tümörlü alan çıkartıldı. 1,5 yıl içerisinde 2 kez ameliyat masasına yatan ve 2 kez kanserden kurtulan Yentür, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Geçen sene kalınbağırsaktan rahatsızlık çektiği için hastaneye başvurduğunu belirten Emine Yentür, “Tümör çıktı. Geçen sene kalın bağırsak ameliyatı oldum. Atlattım ama kontrollere geldiğimde bu sefer karaciğere atmıştı. Bu sene de karaciğer ameliyatı oldum. Hocamıza, ekibine ve hastaneye çok teşekkür ederim. Çok şükür atlattım ve iyiyim” dedi.

"SAĞ LOBUN TÜMÜ ÇIKARILDI"

Hastayı 1.5 yıl önce rektum tümörü nedeniyle ameliyat ettiklerini aktaran Prof. Dr. Abdullah Prof. Dr. Böyük, “Ameliyattan sonra tümörlü hastaları biz takip ediyoruz. Bu hastayı takiplerimizde gördük ki karaciğerde yeni lezyonlar ortaya çıkmış. Çektiğimiz filmlerde karaciğerdeki lezyonların ameliyata müsait olduğunu gördük ve ameliyata karar verdik. Karaciğerdeki lezyonlara dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka tümörlü doku çıkardıktan sonra geriye kalan karaciğerin, hastanın kilosuna uygun bir şekilde hastanın ihtiyacını karşılamaya yetmesi gerekiyor. Yeterli doku bırakıldıktan sonra tümörlü doku alınabiliyor. Bunlara karar verirken bir ekip halinde karar vermek gerekiyor. Bizde bunları konseylerde konuşuyoruz. Hastamızı konseydeki karardan sonra ameliyat ettik. Karaciğer sağ lobunda 3 adet yaklaşık en büyüğü 4-5 santimetre çapında metastatik modülleri vardı. Biz sağ lobun tümünü çıkardık. Hastaya geriye karaciğerinin yüzde 40’ı kaldı, ancak kalanı da hastayı sağlıklı şekilde yaşatmaya yetti. Hastamız gayet iyi” şeklinde konuştu.

"1,5 YILDA 2 KEZ KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜ"

Hastada şu an herhangi bir tümör hücresinin bulunmadığını dile getiren Prof. Dr. Böyük, “Bu tür ameliyatlarda hastada tümör dokusu hiç kalmamışsa çok iyi bir cevap alıyoruz. Hastanın sağ kalımına, hastalığının nüksetmemesin çok ciddi katkı sağlıyor. 1.5 yılda iki kez kanser tedavisi oldu. 2 defa cerrahi operasyon geçirdi. Hastamızın vücudunda şu anda kanser hücresi yok. Uzun bir dönem herhangi bir problem yaşamayacak. Biz yine tüm tümörlü hastalarda olduğu gibi takiplerimizi devam edeceğiz. Bu zaten standart takip protokolüdür. Hastamızı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kanser Elazığ
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