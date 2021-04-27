1,5 yılda 2 farklı kanseri yendi!

2 çocuk annesi Emine Yentür (35), 1,5 yıl önce rahatsızlanması sonucu hastaneye başvurdu. Burada yapılan detaylı tetkiklerde Yentür'de rektum tümörü tespit edildi. Ardından Genel Cerrah Prof. Dr. Abdullah Böyük ve ekibi tarafından yapılan ameliyat ile Yentür’deki tümörlü hücre alındı. Sağlığına kavuşan Yentür, rutin kontrollerini yaptırdığı sırada bu kez de karaciğerin sağ lobunda metastazların olduğu tespit edildi. Yentür, bir kez daha ameliyat masasına yattı ve Prof. Dr. Böyük tarafından yapılan başarılı operasyonla karaciğerinin yüzde 60’ı alınarak tümörlü alan çıkartıldı. 1,5 yıl içerisinde 2 kez ameliyat masasına yatan ve 2 kez kanserden kurtulan Yentür, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Geçen sene kalınbağırsaktan rahatsızlık çektiği için hastaneye başvurduğunu belirten Emine Yentür, “Tümör çıktı. Geçen sene kalın bağırsak ameliyatı oldum. Atlattım ama kontrollere geldiğimde bu sefer karaciğere atmıştı. Bu sene de karaciğer ameliyatı oldum. Hocamıza, ekibine ve hastaneye çok teşekkür ederim. Çok şükür atlattım ve iyiyim” dedi.