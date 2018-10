1-7 Ekim haftalık burç yorumları

KOÇ EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında bankalarla ilgili işlerde veya parasal konularda dikkatli olunuz. Ayrıca ilişkinizi gözden geçiriniz. Çiftler bu süreçte birbirlerine karşı iğneleyici konuşabilir, her lafın altında bir şey arayabilirler. İlişkinizi ve şu andaki sorunları tekrar gözden geçirmenizde yarar var. Bu dönemde kredi çekmek, borç vermek, borç almak doğru olmaz. İş ortaklığı, finansal durum ve kariyer hayatınızla ilgili konularda karar vermeden çok iyi analiz etmek gerekir. Yatırımlar, mali hesaplar, beklenen destekler, hisseli paralar, eş ve iş ortağınızla finansal ilişkinizden, yükümlü olduğumuz ve altına imza attığımız belgelere kadar her şeyi gözden geçirmeliyiz. 1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Koçlar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Venüs, iç dünyanızın derinlikleriyle temastır. Bu sayede ilişki gözden geçirilir. Sorunları olan çiftler bu süreçte birbirlerine karşı iğneleyici konuşabilir, her sözün altında bir şey arayabilirler. Geçmişte yaşananlar saklandıkları yerden çıkmaya hazır olduğundan, her iki taraf da zayıf noktalarını birbirine karşı koz olarak kullanabilirler. Ne yazık ki hiçbir işe yaramayan, uzlaştırıcı olmaktan ziyade ayırıcı olan bu sözler yüzünden geri hareket süresince problemler daha fazla büyüyebilir. Hele bir de ayrılma aşamasında iseniz, nafaka ve diğer parasal konularda üstün gelmek adına elinizden geleni yapabilirsiniz. Ancak diyelim ki, bir taraf ayrılmak istemiyor diğer taraf ise bitirmek niyetinde. O zaman geri harekette oturup konuşmakta fayda vardır. İlişki bir ortaklık ise, bunun yürümesi veya bitirilmesi iki kişinin iradesi altındadır. Evet zorlayıcıdır, hatta et tırnaktan ayrılıyor gibi hisseder insan kendini. Ancak sizi sevmeyen bir kişiyle zaman kaybetmek ve üzülmek yerine yaşamınıza yeni bir sayfadan bakmak daha güzel olmaz mı? Bu dönemde bankalarla ilgili işlerde veya parasal ilişkiniz olan kişilerle aranızda yaşanabilecek sorunlara karşı dikkatli olunuz.

Not: Venüs geri hareketi, 5 Ekim-31 Ekim Akrep ve 31 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında Terazi burcunda olmak üzere iki burç üzerinde gerçekleştirecektir.

BOĞA EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Yöneticiniz Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, problemli ilişkilerde özellikle her iki tarafın da, dürüst yüzleşmelerde bulunması gerekiyor. Sevgi emek ve sabır ister, karşınızdaki ile bir olabilmek için yeri geldiğinde özveri ister. Buna gönüllü değilseniz doğal olarak ilişkinin yürümesi mümkün değildir. İlişkisi yeni başlayanlar açısından bu süreç birbirinizi tanımanız için iyi bir zamandır. Benim tavsiyem, beraberlikte sizin için olmazsa olmaz diyeceğiniz kriter nedir? Bunları belirleyiniz. Birbirinize karşı dürüst olunuz. Gizli saklı hareket etmeyiniz. Bu süreç bitene kadar evlilik gibi önemli bir karar vermeyiniz. Çalışma hayatınız, sağlıkla ilgili konular, ilişkiler, iş ortaklıkları gibi meselelerin tekrar ele alınmasında, bir daha gözden geçirilmesinde yarar var. 1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Boğalar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek yöneticiniz Venüs süresince ilişkide, her iki kişi de, baskın olmaya çalışır. Duygular kelimelere belki dökülmez, ilişki hakkında derinden derine düşünülür. İlişkisi sağlam çiftler için bu süreç tutkulu bir cinsellik ve birlikte olmanın mutluluğudur. Sorunlu çiftler geri hareket süresinde birbirlerine duydukları sevgi ve ilişkilerinin nasıl bir temel üzerine oturduğunu saptamalılar. Geri hareket dönemlerinde akıl gayet buluşçu çalışır. Yani istenirse cevapsız soru kalmaz. Yeter ki, her iki taraf da dürüstçe yüzleşmelerde bulunsun. Eğer tarafların sevgi olgularında bir problem yok, ancak dış veya iç nedenler yüzünden birbirleriyle anlaşamıyor iseler, bu durumda soruna neden olan konu ve şartlar masaya yatırılmalıdır. Masaya yatırılan problem eğer sizden kaynaklanmıyorsa o zaman el birliği yaparak bu problemin ortadan kaldırılması gerekir. Kaldı ki, ilişki iki kişinin ortak sorumluluğu olduğuna göre halledilmeyecek hiçbir şey yoktur. Sevgi emek ve sabır ister, karşınızdaki ile bir olabilmek için yeri geldiğinde özveri ister. Buna gönüllü değilseniz doğal olarak ilişkinin yürümesi mümkün değildir. İlişkisi yeni başlayanlar açısından bu süreç birbirinizi tanımanız için iyi bir zamandır. Benim tavsiyem, beraberlikte sizin için olmazsa olmaz diyeceğiniz kriter nedir? Bunları belirleyiniz. Birbirinize karşı dürüst olunuz. Gizli saklı hareket etmeyiniz. Bu süreç bitene kadar evlilik gibi önemli bir karar vermeyiniz.

İKİZLER EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, hayatın gerçekleri ve zorluklarıyla, ilişki anlamında sınava tutulacağınız bu geri hareket tutkularınızı yoğunlaştırdığı gibi, kusursuz bir ilişki yaşamak için yapılması gerekenlerin saptanması adına da değerlidir. Eğer amaç uyum duygusu yaratmak ve ilişkideki dengeleri yerine oturtmaksa öncelikle kendi içinizde bunu oluşturmalı daha sonra partnerinizden bekleyiş içinde olmalısınız. Çünkü hala elinize batan dikenlerden şikâyet ediyorsanız, gülü doğru şekilde koklamayı öğrenmeniz gerekiyor demektir. Geri hareketler, iş hayatımızda, günlük yaşantıda, finansal konularda gözümüz açmamız gerektiğini söylüyor. Geçmiş tecrübeler göz önüne alarak, duruma bakmalıyız. Biz de aynı şekilde, başkalarını kendi çıkarlarımız için tabii ki kullanmamalıyız. Burada önemli olan, güven olgusudur. Sağlığımıza dikkat edeceğiz ve bedenimize, kendimize özen göstereceğiz. 1-7 EKİM HAFTASI Sevgili İkizler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerçekleşecek aşk evinizin yöneticisi Venüsün geri hareketi eski problemlerin tekrar gözden geçirilmesi yönünde olumludur. Yaşadığınız ne olursa olsun öncelikle yapılması gereken budur. Kendiniz kusursuz hissetme isteğiniz yüksek olabilir. Ancak ilişkinizde içsel manada bunu bulamıyorsanız bu geri hareket süresince yaşayacağınız sorunlar sağlığınızı bile etkiler hale gelebilir. Hayatın gerçekleri ve zorluklarıyla, ilişki anlamında sınava tutulacağınız bu geri hareket tutkularınızı yoğunlaştırdığı gibi, kusursuz bir ilişki yaşamak için yapılması gerekenlerin saptanması adına da değerlidir. Eğer amaç uyum duygusu yaratmak ve ilişkideki dengeleri yerine oturtmaksa öncelikle kendi içinizde bunu oluşturmalı daha sonra partnerinizden bekleyiş içinde olmalısınız. Çünkü hala elinize batan dikenlerden şikâyet ediyorsanız, gülü doğru şekilde koklamayı öğrenmeniz gerekiyor demektir.

YENGEÇ EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında ilişkinizde mevcut durumu ve geçmişi gözden geçiriniz. Bu dönemde hayatınıza girecek kişiyi iyi tanıyınız. Geçmişteki acı tecrübelerinizi, hayatınızda olan kişiye veya karşınıza çıkacak insana negatif yönde yansıtmayın. Önyargılı ve peşin hükümlü olmayınız. Sorunlu bir ilişkiniz varsa geri hareket döneminde ortaklaşa düşünün. Birbirinizle yüzleşin. Çocuk sahibi olmak veya çocuklarınızın geleceğiyle ilgili planlarınızı da aynı şekilde gözden geçirin. Venüs geri hareketi bize değerlerimizi neye göre dayandırdığımızı soruyor. Bizim dikkatimizi dışarıdan içe yönelterek aşkın ve hayatın anlamını, çocuklarımıza, eşimize, sevgilimize olan davranışlarımızı, sevgiyi ifade ediş biçimimizi test ediyor. Evinizi yenilemek, satın almak, kiralamak gibi işlerimizi de incelememiz gerekiyor. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Miras nedeniyle hukuksal anlamdaki paylaşımlar gözden geçirilir. Eğer ailede sorunlar varsa, el birliğinde bulunmak vaktidir. Bir şeyler ılımlı, nazik, paylaşımcı bir ruhla ele alınırsa pekala çözülebilir.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Yengeçler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında etkili olacak Venüsün geri hareketi aşk evinizde gerçekleşeceği için sizleri oldukça yakından ilgilendirmekte. Cinsel çekiciliğinizin, paylaşımların öne çıktığı bu süreçte, eğer geri hareket olmasa belki de farkında olmadığımız sorunlarla yaşamaya devam edecektiniz. Ancak Venüs bizi uyarıyor. Tutkularınızı, yaşadığınız ilişkiyi ve geçmişi gözden geçirmenizi istiyor. Bu devrede hayatınıza girecek kişiyi iyi tanıyınız. Geçmişteki acı tecrübelerinizi, hayatınızda olan kişiye veya karşınıza çıkacak insana negatif yönde yansıtmayın. Önyargılı ve peşin hükümlü olmayınız. Sorunlu bir ilişkiniz varsa geri hareket döneminde sen veya ben demeden sorunlar üzerinde ortaklaşa düşünün. Birbirinizle yüzleşiniz. Kişiyi nasıl bilirsin, kendim gibi demişler. Çocuklarınıza olan ilginizin yoğunlaşacağı bu süreçte, takıntılı davranmayın. Sağlık, eğitim veya diğer konulardaki sorunları tedavi için iyi bir süreç olduğunu söyleyeyim. Çocuk sahibi olmak isteyenler için, geri hareket dönemi tıbbi kontrollerin yapıldığı, her türlü araştırmanın etkili olduğu bir zamandır. Bunları yaptırmanızda yarar var.

ASLAN EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında iş hayatındaki problemler de evin içinde rahatsızlık verici olabilir. Sabırlı olmak son derece önemlidir. Her şey istediğiniz anda istediğiniz şekilde gelişmeyebilir. Siz rutin işlerinizi düzenli yapın. Yeni bir iş düşünüyorsanız, şartlarına iyi bakın. Benim geri hareketle ilgili tavsiyem, ailevi ilişkilerinizden başlamak üzere gerçekçi bir şekilde ele almanız, rastgele kararlardan uzak durmanızdır. Bu dönemde önemli olan, çevrenizle olan uyumunuzu, sosyal yaşamınızı gözden geçirmek ancak ilişkilerinizde denge ve eşitliği muhafaza etmektir. Venüs gerilediği için, mesafeli olursunuz. Geri hareket sonrası bunlar kendiliğinden düzelir. Sizler plan ve projelerinizi tekrar gözden geçiriniz. Düşünülen iş hakkında bilgi sahibi olmalı veya önünüze çıkan teklife ne kadar hazırlıklı olduğunuzu sorgulamalısınız. 1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Aslanlar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında tarihinde etkili olacak Venüs geri hareket süresince, mesleki durumu, toplumsal ilişkilerinizi, işe dönük araştırmaları, gelecekten beklentilerinizi bir düşünün. İş hayatında kurallar acımasızdır. Yani oyunu kuralına göre oynamıyorsanız sorun çıkacak demektir. Kuşku ve kuruntular kimi zaman iş verimliliğinizin önünde duvar oluşturabilir. Aile yaşamınızdaki en ufak bir sorun işe aksederken, iş hayatındaki problemler de evin içinde rahatsızlık verici olabilir. Sabırlı olmak son derece önemlidir. Her şey istediğiniz anda istediğiniz şekilde gelişmeyebilir. Siz rutin işlerinizi düzenli yapın. Yeni bir iş düşünüyorsanız, şartlarına iyi bakın. Benim geri hareketle ilgili tavsiyem, ailevi ilişkilerinizden başlamak üzere gerçekçi bir şekilde ele almanız, rastgele kararlardan uzak durmanızdır.

BAŞAK EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında yakın çevrenizle başta olmak üzere, partnerinizle aranızdaki iletişimi gözden geçirmeniz, hangi mevzularda birbirinizi anlamakta zorluk çekiyorsunuz bunları ele almanız gayet faydalıdır. Hatasız, önyargısız bir şekilde birbirinize yaklaşmaya çalışmanız, hoşgörülü ve sağduyulu davranmanız şarttır. Geri hareket süresince fikirlerinizi zorla kabul ettirmeye çalışmak yanlış olacağı gibi, üçüncü şahıslar yüzünden tartışmak veya ilişkinizi yokuşa sürmek kesinlikle yanlıştır. Bu dönem bize, bütçenin ayarını bil diyor. Çünkü lüks alışverişler, aklınıza esen alımlar vakti değildir. Bu ister evlilik, iş ortaklığı veya yatırım anlamında olsun, bu dönemde hesabımızı bilmemiz lazım. Güzellik, bakım, estetikle ilgili düşünülen harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, işbirliği, arabuluculuk gibi mesleklerden ek gelir kazanç fırsatları gelebilir. Bunlarda deneyim sahibi iseniz tabii ki kabul edilir. Ancak geri hareket sona erene kadar, işin getirisi götürüsü netleşmez.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Başaklar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda geri hareketini sürdürecek olan Venüs, yakın çevrenizle başta olmak üzere, partnerinizle aranızdaki iletişimi gözden geçirmeniz, gündelik hayatın içinde hangi konularda anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz, hangi mevzularda birbirinizi anlamakta zorluk çekiyorsunuz bunları ele almanız gayet faydalıdır. Hatasız, önyargısız bir şekilde birbirinize yaklaşmaya çalışmanız, hoşgörülü ve sağduyulu davranmanız şarttır. Geri hareket süresince fikirlerinizi zorla kabul ettirmeye çalışmak yanlış olacağı gibi, üçüncü şahıslar yüzünden tartışmak veya ilişkinizi yokuşa sürmek kesinlikle yanlıştır. Bu süreçte karşınıza çıkabilecek yeni bir kişi veya eskiyle alakalı mevzularda temkinli hareket etmeli, kıskançlık, nefret ve kin gibi duygulardan uzak durmaya çalışmalısınız. İletişimi bozabilecek, yanlış anlaşılmalara neden olabilecek tarzda konuşmamaya özen gösteriniz. Aranızdaki sorunları başkalarıyla konuşmak yerine önce kendi içinizde daha sonra birlikte ele almak çok daha faydalıdır. Geri hareket süresince eski konular gündeme gelebilir, eski bir ilişki yeniden canlanabilir, bazı beklenmedik sürprizler oluşabilir. Birbirinizin üzerinde güç ve kontrol kurmaya dönük bir iletişim meydana gelebilir. Dikkat etmeniz gereken noktaların başında yeni bir ilişkide temkinli olmak, problemleri büyütmemek, ani kararlar vermemektir.

TERAZİ EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Yöneticiniz Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, maddi değerleriniz, güvenliğiniz ve ihtiyaçlarınızla ilgili biraz takıntı, endişe veya gücünüzü kabul ettirme yönünde baskı yaratabilir. Eğer ilişkinizde maddi paylaşımlar söz konusu ise, elinizdekileri kaybetmemek için daha fazla hırslanırsınız. Kendinizle lütfen yüzleşin. Sonuçta kişi kendini en iyi tanıyandır. Özellikle aşk hayatınızla ilgili mevzulardaki kırgınlıklarınızı düzeltmek için yapılacak gözden geçirmeler adına gayet faydalı oluşudur. Böylece eski yaraları sararsınız. Maddi açıdan bu dönemde olur olmaz, riskli işlere kalkışmayın. Daha fazla kazanayım diye elinizdekinden olmayın. Piyasanın şartlarına bakın. Bütçenize göre hareket edin. Bu dönemde eski bir sevgilinin tekrar dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda geçmişi gözden geçiriniz. Neden bitmişti ve neden bu ilişki yürümemişti. Bunca zaman sonra çıkıp geldiğine göre ona net bakınız. Değişen ne var? Huylu huyundan vazgeçmiş mi? onunla hayatı sürdürmek mümkün mü? Bunlara bakınız.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Teraziler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda geri hareketini sürdürecek yöneticiniz Venüs, maddi değerleriniz, güvenliğiniz ve ihtiyaçlarınızla ilgili biraz takıntı, endişe veya gücünüzü kabul ettirme yönünde baskı yaratabilir. Eğer ilişkinizde maddi paylaşımlar söz konusu ise, elinizdekileri kaybetmemek için daha fazla hırslanırsınız. Kendinizle lütfen yüzleşin. Sonuçta kişi kendini en iyi tanıyandır. Özellikle aşk hayatınızla ilgili mevzulardaki kırgınlıklarınızı düzeltmek için yapılacak gözden geçirmeler adına gayet faydalı oluşudur. Böylece eski yaraları sararsınız. Maddi açıdan bu dönemde olur olmaz, riskli işlere kalkışmayın. Daha fazla kazanayım diye elinizdekinden olmayın. Piyasanın şartlarına bakın. Bütçenize göre hareket edin. Karşınıza bir fırsat çıktığında, bunu deneyimli kişilere danışın. Sözgelimi borsa, döviz v.b ortak iş yaptığınız kişilere dikkat edin. Borcunuzu zamanında ödeyin.

AKREP EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, ihtiyaçlarınızdan tutun da, ilişkinizi veya aşka bakış açınızı gözden geçireceksiniz. Bilinçli bir kişi kendine ait olanı korur ve gözetir. Çıkarları doğrultusunda meseleleri ele alır. Değişmesi, dönüşmesi gereken bir şeyler varsa oturup ciddi manada ele alır, duruma bakar. Bu dönemde gizli bir ilişki yaşanabilir. Bu gözlerden uzak ve oldukça tutkuludur. Ancak geri harekette başlayan bir şey hakkında şudur diyemeyiz. Sadece zaman faktörünü önemsemek gerekir. Önemli olan ne gördüğünüzden ziyade görmeniz gerekendir. Partnerinizin sizden beklentileri tabii ki önemlidir. Ancak sizin ne hissettiğiniz de bir o kadar önemli. Belki sorumluluklarınız yüksek. Bu içsel sorgulama sizi rahatsız edebilir. Fakat şu var ki, bu geri hareketler sona erdiğinde birçok konu netlik kazanmış olacak. Bu yeniden bakış, size gerçekleri gösterecektir. 1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Akrepler, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında burcunuz üzerinde geri hareketine başlayacak Venüs, ihtiyaçlarınızdan tutun da, yaşadığınız ilişki veya aşka bakış açınıza kadar her şeyi derinlikli gözden geçirmenizdir. Bu gözden geçirişte kişinin kendine ait olanı korur ve gözetir. Çıkarları doğrultusunda meseleleri ele alır. Değişmesi, dönüşmesi gereken bir şeyler varsa oturup ciddi manada ele alır, duruma bakar. Geri hareket süresince mesafe duygusu çoğalabilir. Bu sizi rahatsız etmesin. Garip bir isteksizlik oluşsa da, bunu dile getirmek zor gelir. Tutkularınız, kaybetme korkunuz bazen problemli bir ilişkiye devam etmenize neden olabilir. Benim tavsiyem aşırı uçlarda olan tüm duyguların kendi içinizde terbiye edilmesidir. Bu da ancak kendinize duyduğunuz saygıyla mümkündür. Bu dönemde gizli bir ilişki yaşanabilir. Bu gözlerden uzak ve oldukça tutkuludur. Ancak geri harekette başlayan bir şey hakkında şudur diyemeyiz. Sadece zaman faktörünü önemsemek gerekir.

YAY EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında, gizli ve yasak bir aşkın büyüsüne kapılabilirsiniz. Eski bir ilişkinin tekrar hesaplaşma vaktidir. Kendi içinizde kin, öç gibi duygulara kapılmanız mümkündür. Tabi ki yaşadığınız ilişki, kişisel yapınız veya dönemin kendi içindeki şartları gereği bu duygular daha değişik tarzda şekillenebilir. Ancak şu var ki, geri hareketin Ekim ayı boyunca Akrep burcunda gerçekleşecek oluşu gizlilik konusunu ister istemez gündeme getiriyor. Bazılarınız için bu dönem ciddi ilişkinizin gözden geçirilme süreci anlamı taşırken kimileri için tutkulu ve oldukça yoğun bir beraberliğin sorgulanmasıdır. Sosyal ilişkiler ve ekip çalışmaları, arkadaşlık ilişkilerinizi de bu dönemde gözden geçireceksiniz. İnsan bazen oturup ne durumdayım ve nereye doğru yol alıyorum sorularına cevap arar. Ancak hayatın koşturması içinde buna fırsat bulamaz. İşte geri hareket dönemleri bu anlamda gayet faydalıdır.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Yaylar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında gerileyecek Venüs, gizli ve yasak bir aşkın büyüsüne kapılmanıza neden olabilir. Ayrıca eski bir ilişkinin tekrar hesaplaşma vaktidir. Kendi içinizde kin, öç gibi duygulara kapılmanız mümkündür. Tabi ki yaşadığınız ilişki, kişisel yapınız veya dönemin kendi içindeki şartları gereği bu duygular daha değişik tarzda şekillenebilir. Ancak şu var ki, geri hareketin Ekim ayı boyunca Akrep burcunda gerçekleşecek oluşu gizlilik konusunu ister istemez gündeme getiriyor.

Bazılarınız için bu dönem ciddi ilişkinizin gözden geçirilme süreci anlamı taşırken kimileriniz için tutkulu ve oldukça yoğun bir beraberliğin kendi içsel hesaplaşmaları anlamına da gelebilir. Ayrıca erotizm duygusunun ve fantezilerin uç sınırlarda yaşanması demek olabilir ki, bu delice tutkulu bir aşkın girdabında kaybolmaya benzer. Ancak sonuç sizin açınızdan zorlayıcı olabilir. Çok dikkatli olmak ve yaşadığınız duyguları iyi analiz etmek lazım.

OĞLAK EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında plan ve projeler üzerinde düşünmek, araştırmak için iyi bir zamandır. Arkadaşlık ilişkilerinde kimseye taviz verilmez. Yeni fırsatlar karşımıza çıktığında bunları derinlemesine analiz etmeden karar verilmez. Her şeye yeniden farklı bir açıdan bakma zamanıdır. Gerek toplum içinde gerekse ilişkinizle ilgili mevzularda geçmişi bir analiz etmektir. Eşitlik ilkesi içinde ve tarafsız bir şekilde yapacağınız bu gözden geçirmeler işinize yarayabilir. Önemli olan hem iş hayatında hem özel yaşantınızda paylaşım olgusunu, işbirliği ve elbirliğini gözetmek. Ancak bu tek taraflı değil. İşvereniniz de, eşiniz de, aileniz de ve diğerleri bunu gözetmezse, tabii ki oturup düşüneceğiz. Kimsenin kimseyi üzmesine izin vermeyeceğiz. Mevcut işimizde adaletli davranılmasını, karşımıza yeni bir iş çıkmışsa, tüm şartları daha dikkatli ele alacağız. 1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Oğlaklar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında gerileyecek Venüs, çevrenizdekilerin göründükleri gibi olmadıklarını hissetmenize neden olur. Tutku, alışkanlık veya çıkar gibi olguları tekrar kendi içinizde ele alın. Geçmiş geçmişte kalmalı sözünü kendinize rehber edinmeniz faydalıdır. Bu süreçte acil bir karar vermek, ister olumlu isterse olumsuz yanlış olabilir. Oturup her şeyi derinden derine gözden geçiriniz. Yaşadığınız şu an kadar geleceği önemsemeniz de gerekir. Duygusal olarak güçlü olan Akrep Venüs’ü ve bir de geri hareketi göz önüne alınca kimileri için bu dönem, aşırılığın, hatta ilişkinizin niteliğine göre şiddetli öfkenin, ihtirasın işaretçisidir. Plan ve projeler üzerinde düşünmek, araştırmak için iyi bir zamandır. Arkadaşlık ilişkilerinde kimseye taviz verilmez. Yeni fırsatlar karşımıza çıktığında bunları derinlemesine analiz etmeden karar verilmez.

KOVA EKİM ayında sizleri neler bekliyor? Venüs, Akrep/Terazi burçlarında gerileyecek. 5 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında iş hedeflerimizi, plan ve projelerimizi, insanlara yaklaşım biçimimizi derinlikli olarak gözden geçireceğimiz zamandır. İnsanların bize yaklaşımını her yönüyle tartarız. Çıkarı için mi, bizimle ilişki kuruyor, yoksa gerçekten iyi niyetli mi diye takıntı yaparız. Öyle herkese güvenmeyiz. Tabii ki gerektiğinde işbirliğinde bulunuruz. Fakat bu belli bir mesafeye dayanır. Bu geri hareket geçtiğimiz bir iki ay öncesi olan gelişmelerin tekrar önünüze gelmesi anlamı da taşır. O sıralarda başlayan bir ilişkiniz varsa ve bu ilişki evliliğe doğru gidiyorsa, gerek ailevi ve gerekse yuva şartlarınız açısından olabilecek değişimler analiz edilir. Başka bir şehre veya ülkeye yerleşim olacaksa oradaki koşullar ele alınır ve olabilecek artı ve eksiler hesaplanır. Bu tarihler arasında başlayacak bir ilişki hakkında kesin karar vermemek beklemede kalmak, öncelikle incelemede bulunmak gerekir.

1-7 EKİM HAFTASI Sevgili Kovalar, 5 Ekim saat:22:04-31 Ekim saat:22:42 tarihleri arasında Akrep burcunda gerileyecek Venüs, iş hedeflerimizi, plan ve projelerimizi, insanlara yaklaşım biçimimizi derinlikli olarak gözden geçireceğimiz zamandır. İnsanların bize yaklaşımını her yönüyle tartarız. Çıkarı için mi, bizimle ilişki kuruyor, yoksa gerçekten iyi niyetli mi diye takıntı yaparız. Öyle herkese güvenmeyiz. Tabii ki gerektiğinde işbirliğinde bulunuruz. Fakat bu belli bir mesafeye dayanır. Eğer bir iş yapılacaksa, payımıza düşeni önemseriz. Geri hareket süresince, daha önce farkına varmadığımız ancak bize pek de iyi niyetli yaklaşmamış kişileri tespit ederiz. İlişki konularına gelince, bu dönemde beklentiler yüksektir. İnsan tutku, ilgili, güç arzular. Bu yoksa eğer, karşınıza çıkan kişiye de, hayatında olan insana da, öyle çok sıcak davranmaz. Görmek ister, yaşamak, hissetmek ister. Oyunlara gelemez. Gizli saklı işler yapan bir kişiye dayanamaz. Henüz yeni bitmiş bir ilişkide ise, geçmiş hesaplar görülmeden veya bu ilişkinin neden olabileceği riskler göz önüne alınmadan verilecek bir kararın uzun ömürlü olmasını beklemek yanlıştır.

