1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları

Koç Sevgili Koçlar, 1-8 Nisan haftası, aklımıza estiği gibi düşünüp uygulamaya dökeceğimiz zaman değildir. Ancak aklımıza eseni şöyle bir kenara not etmemiz doğru olur. Bu hafta özellikle iş ve ailevi sorumluluklar üzerinizde bir hayli etkili olacak. Geçmişe dönük halledilmemiş problemler, işler karşınıza çıkabilir. Birileri bunları hatırlatabilir. Bizim düşüncelerimiz dış dünya ile aramızda gerginlik oluşturabilir. İçgüdüsel bir hevesle atlayacağımız ve düşünmeden yürürlüğe koyacağımız bir plan, keşke dememize yol açabilir. Bu hafta karar vermeden önce enine boyuna düşünmeyi ihmal etmeyelim. Bu hafta gelen haberler, yaşanan gelişmeler, söz verilenler, yapılacak görüşmeler tekrarlanabilir. Onun için lütfen aklımız başımızda olsun. Gerginlikten, insanları kırmaktan ve kararsız kaldığımız konularda adım atmaktan uzak duralım. İşimizi, sorumluluklarımızı ihmal etmeyelim. Attığımız imzaya, verdiğimiz söze dikkat edelim. Boğa Sevgili Boğalar, 1-8 Nisan haftası, tüm burçlar için Merkür gerilemesi nedeniyle tabii ki tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi yarım kalan işlere ağırlık vermenin, birçok meseleyi yeniden gözden geçirmenin zamanıdır. Parasal konularda güvenmediğimiz kişilerin sözlerine veya güvenmediğimiz riskli işlere kalkışmamak lazım. Hani pahalıya mal oldu deriz ya, bunu dememek için gözümüzü açalım. Gizli saklı işlerden kaçınalım. Dost sanırız, bir bakmışız tüm sırlarımızı başkalarına söylemiş. O zaman ağzımızı tutmayı bilelim. Bir şeyler sizi fazlasıyla gerebilir bu hafta. Zihin içe yöneleceği için, baş ağrıları, tansiyon yükselmelerine karşı tedbirli olalım. Bu hafta, özellikle bilgilenme, araştırma, geliştirme, bir mesele üzerinde tekrar düşünme anlamında etkili enerjilerimiz var. Bildiğimizi sandığımız birçok konuda eksiğimiz olduğunu fark edebiliriz. Bu yeniden öğrenmemize, notlara almamıza vesile olur ki, gayet faydalıdır. İlişkide eskiye ait meseleler yine gelir sizi bulur. Bir anı, bir fotoğraf, bir mesaj geçmişi canlandırır. Belki de çok önce yollarınızı ayırdığınız ve iyi ki yapmışım dediğiniz kişi, karşınıza çıkar. Zihin unutmak için çabalarken, böyle bir durumda acaba sorusu kafamızda dolanır. Bunu demek yerine, neler yaşanmıştı neden bu noktaya gelinmişti lütfen bir daha gözden geçirelim.

İkizler Sevgili İkizler, 1-8 Nisan haftası her burç mensubu için dikkatli olmayı gerektiriyor. Yöneticiniz Merkür gerilediği için, sizin açınızda bu zamanda yapılan incelemeler, gözden geçirmeler faydalı olacaktır. Aile hayatınız, yuvanızla ilgili konuları bir daha ele alalım. İlerisi adına, yarınlarınızı adına düşünmelisiniz. Ofis açmayı düşünüyorsanız iyice araştırınız. Hangi çevrede çalışmak daha iyi gelir getirir, hangi kitleye hitap etmek lazımdır, bunları ele alınız. Yürürlüğe koyacağınız projeniz varsa, bununla ilgili çalışmalara ağırlık veriniz. Kiminle görüşürseniz ve size ne söylenirse söylensin iyi notlar alınız. Ajandanızı kontrol ediniz. Hemen söz vermek yerine zaman isteyiniz. Evde, ofiste bilgisayarınızı kontrol ediniz. Eski dostlar, eskiye ait her şey gibi, bir hafta öncesi yaşananlar şimdi tekrar incelenmeyi gerektirir. Belki de gözden kaçan bir nokta veya bilgi işinize yarayabilir. Eğer şu aralar bir sıkışıklığınız var ve siz yeni bir şeyler yapmak, adım atmak istiyorsanız, mali yönde engeller çıkabilir veya yüksek faizli bir borca girilebilir. Lütfen biraz sabırlı olun ve bekleyin. Önümüzdeki ay, daha uygun bir kredi bulmanız veya kendiliğinden sorunu çözmeniz kolaylaşabilir.

Yengeç Sevgili Yengeçler, 1-8 Nisan haftası, Merkür gerilemesi nedeniyle her burcu farklı alan ve konularda tedbirli olmaya çağırıyor. Sizler, iş kararlarınızı, görev ve sorumluluklarınızı, insanlarla iletişiminizi biraz daha dikkatli şekilde gözden geçirmenizde yarar var. Yanlış hesaplar, kararlar, eksik bırakılan işler mutlaka ele alınmalıdır. Mevcut şartlar sizi pek mutlu etmiyorsa, bundan sonrası için yapılacakları bir mercek altına alınız. İş mi değiştireceksiniz, bir görüşmede mi bulunacaksınız, önemli bir projeniz mi var, bunların hepsini gözden geçirmelisiniz. Şu anda verilen hızlı kararlar sonradan pişmanlık yaratır. Oturalım, piyasanın durumuna, şartlara bakalım. Karşınıza bir iş fırsatı çıkarsa öncelikle her ayrıntıya bakalım. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Bugünlerde birileri canınızı sıkabilir, gereksiz laflar edebilir. Aynı şekilde eşiniz veya ilişkinizde sorunlar yine başınızı ağrıtabilir. Böyle durumlarda kesip atmak, tartışmak yerine, ılımlı şekilde konuşmak pekala çözüm olabilir. İş ve evlilik kararlarınızı önümüzdeki aya ertelemek, daha önce verilmiş kararları tekrar ele almak vaktidir. İletişimde bu dönem, herkesin kendi düşüncesini doğru görmesine, en ufak bir şeyi gereksiz yere büyütmesine neden oluyor. Madem bu durumu biliyoruz. O zaman biraz sakin olmakta yarar var.

Aslan Sevgili Aslanlar, 1-8 Nisan haftası her birimiz için Merkür geri hareketi nedeniyle fikirlerimizi, plan ve projelerimizi yeniden ele almamız gerektiğini gösteriyor. Eğer başka bir yere yerleşmeyi, orada çalışmayı veya okumayı düşünüyorsak öncelikle mali şartlara, oranın yaşam koşullarına, gerekli evrakları toparlamaya çalışmalı ve analiz yapmalıyız. Görünenle yetinmeyeceğiz. Merkür-Koç burcunda gerilediği için, zihnimiz sabırsız çalışıyor. Her şey hemen olsun istiyoruz. Belki de sözler veriyoruz, sözler duyuyoruz. Aslı astarı var mı diye bakmamız gerekiyor. Önceden başvurduğumuz işlemler şu sıralar yavaşlayabilir. Beklememiz gerekebilir. İş ve yerleşim imkanları belirsiz olabilir. Yolculuklar güvenli firmalarla yapılmalıdır. Belgelerimiz tamam olmalıdır. Tayin-terfi-ihtisas konularında hazırlıklar titizlikle takip edilmelidir. Bugünlerde karşınıza çıkan olumsuzlukları gözünüzde büyütmeyin. Bunlar geri hareket ve Merkürün düz ilerlemesiyle yoluna girmeye başlar. Hani deriz ya, hayırlısı olsun diye. Aynen öyle. Topluluk, grup çalışmaları ve organize işlerde hangi kişilerle çalışılacak, nelere ihtiyaç var, bunları da mutlaka gözden geçirelim.

Başak Sevgili Başaklar, 1-8 Nisan haftası, yöneticiniz Merkür geri hareketi nedeniyle tüm burçlar olarak biraz dikkat ve sabır gerektiriyor. İşlerimizin takibi, finansal konularda sağlamlık ve güvenilirliğin önemsenmesi, gelecek vaat edip etmediğine bakılması, aceleyle kararlar verilmemesi doğru olur. Öncelikle kimlerle ortaklaşa bir işi, projeyi, meseleyi halledeceğiz. Bu önemli. Bir projemiz varsa ve eğer para veya sponsor gerektiriyorsa, kimlerle bağlantıya geçebiliriz, bunlara bakalım. İşimizi asla kimsenin iki dudağı arasına bırakmayalım. Kredi ve hukukla ilgili konularda haksız paylaşımlara karşı tedbirli olalım. Boşanma, çocukların kimde kalacağı, nafaka, ortaklaşa malların bölüşümü gibi konuları tekrar ele alalım. Hani kimse kimseye baskı kurmasın. Her şey adil olsun. Aşk hayatımızda geçmişte yaşanmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bir ilişki sadece cinsel tutkumuz nedeniyle problemli olsa da devam edebilir. Ancak bu sorunun kaynağına inmek için, şimdi düşünme vaktidir. Belki de gözden kaçan noktalar şimdi farklı bir pencereden ele almamızı sağlayabilir. Burada bencil düşünmemek ve düşünülmesine de izin vermemek lazım. Tartışmalar mevzuların daha büyümesine yol açar ki, sakin olmakta yarar var.

Terazi Sevgili Teraziler, 1-8 Nisan haftası, Merkür gerileme nedeniyle, ilişkide iletişim problemlerine yol açabilir. Fikirsel ayrılıklar beraberlikte gün yüzüne çıkar. Sanki birbirinizi anlamamakta kararlı gibisinizdir. Sorunları olan çiftlerin tarafsız bir bakış açısıyla durumu ele almaları gerekir. Geri hareket, eski bir sevgiliyi yeniden karşımıza çıkarabilir. Bir mesaj, bir haber veya bir gelişme düşündürücüdür. Ancak unutmayalım ki, kısa bir süre önce ayrılmışsanız, tekrar bir araya gelmeniz çok doğaldır. Ancak üstünden yıllar geçmiş bir ilişki yeniden canlandığında, bunu çok iyi analiz etmek lazım. Tabii ki geçmişi hatırlayalım. Yaşananlar tecrübedir bize. Fakat yeni bir karar verip tekrar başlamak yerine enine boyuna düşünmek en doğrusudur. Eğer bir anda karşımıza biri çıkarsa, bu kişiyi her yönüyle gözlemleyelim. İş ortaklıkları bu dönemde mercek altına alınmalıdır. Bir de dikkat edilecek nokta, dedikodulardan sakınmak gerekliliği. Birileri ilişkiniz hakkında yalan yanlış konuşabilir, laf taşıyabilir. Siz aslını astarını öğrenin lütfen. Siz de güvenmediğiniz kişilere sırlarınızı vermeyin.

Akrep Sevgili Akrepler, 1-8 Nisan haftası, Merkür gerileme döneminde olduğumuz için tabii ki tüm burçlar için dikkatli olmayı gerektiriyor. Öncelikle sağlık problemleriniz varsa bunları mutlaka doktora gösteriniz. İş haklarınız, sosyal sigortanız, iş ortamının sağlığınız üzerinde etkilerini önemseyiniz. İş başvurusunda önceden bulunduysanız bugünlerde bir görüşme daha gerçekleşir. Ne gibi şartları var ona bakalım. İşiniz sağlık, ticari, yurtdışı, eğitim, seyahat, spor, hukukla ilgili ise, bugünlerde yaptığınız işleri iyi takip ediniz. Belge veya dokümanları koruyunuz. Önünüze konacak evrakları incelemeden imza atmayınız. İşiniz veya sağlığınızla ilgili kredi çekmeniz gerekiyorsa, bu hafta beklemede kalınız. Sinirlenmek, tartışmak, illa benim dediğim olacak şeklinde diretmeyiniz. Eğer umduğunuz bir gelişme olmuyorsa, bunun daha sonra düzeleceği ihtimalini gözden kaçırmayınız. İş ortamında şu aralar herkes kendince bencil düşünebilir, gergin olabilir. Hatta içe yönelen bu gerginlik zaman zaman öfkeye neden olabilir. Sakinlikle hareket etmemizde yarar var. Kimseye takışmayalım. Böyle durumlarda ortamı geren kişi olmayalım. Sosyal projeler, ekip halinde yapılan işlerde herkes kendince liderliğe oynayabilir. Böle durumlarda yapılacak görüşme ve toplantılar yararlı olur. Bunlar daha sonra karara bağlanır. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım. Yorucu egzersizlerden kaçınalım. Doktor kontrolünde olmayan diyetlerden uzak duralım.

Yay Sevgili Yaylar, 1-8 Nisan haftası, Merkür geri hareketi ve önemli görünümlere ev sahipliği yapıyor. Zihnimizde aşkın tanımını yeniden yapıyoruz. Aşk nedir, bir ilişki nasıl olmalıdır, hayatın anlam bütünlüğü içinde bizim için aşkın önemi ne kadardır? Belki de yıllanan ilişkiniz bir heyecana ihtiyaç duyuyor. Bu heyecanı yeniden yaratmazsak bir kısır döngü içinde dolanıp duracağız. Şimdi biraz geçmişe bakacağız, bizi neler bir araya getirmişti bunların hangisi kaldı hangisi artık yok. Sinirlenerek değil, bilakis içe yönelip süzgeçten geçireceğiz. Bu geri hareket, bilinçli ele alınırsa, eski düzene yeni bir gözle bakılarak, bir şeyleri onarmamızı sağlayabilir. Yeni biriyle tanışanlar sizler de, bu kişiyi iyi gözlemleyin. Yeni ayrılmış olanlar yine bir araya gelme ihtimaliniz var. İyi düşünün. Çocuk sahibi olmak isteyenler, kontrollerinizi yaptırın ve maddi açıdan durumunuza bakın. Sonuçta bu yavrunun geleceği önemli. Bir başka önemli husus, şu andaki mevcut para durumu, pek öyle bütçemizi aşmamıza izin vermeyecek. Çünkü ödenecekler, zorunlu ihtiyaçlar derken, tedbirsiz davranmamız yanlış olur. Hele elimize kalana bakalım. Ondan sonrası kolay. Çocukları olanlar, bu hafta paraya ihtiyaç artabilir. Biraz önce değindiğim gibi zorunlu olanlara öncelik tanımalıyız. Eğer çok acilse, tabii ki halledilmelidir. Ancak aklına eseni yaptırmak isteyen çocuğunuzla durumu konuşmanız iyi olur.

Oğlak Sevgili Oğlaklar, 1-8 Nisan haftası Merkür geri hareketiyle örtüşüyor ve önemli görünümler söz konusu. Öncelikle evimizde ailemizi ilgilendiren iş veya sağlıkla ilgili konular gündem maddemizde yer alabilir. Bu bizim için de geçerlidir. Bizim de bir sıkıntımız, işimiz gücümüz nedeniyle canımızı sıkkın olabilir. Hatta işler istediğimiz gibi gitmediğinde öfkelenebiliriz. Eğitim veya farklı bir sebeple daha önce bir yere taşındıysak, şu aralar evdeki koşturmaca bir hayli artar. Neyi nereye koyacağımızı, nasıl yerleşeceğimizi bilemeyiz. Sakin olacağız. Diyelim ki, bir tanıdığımız bizimle bir müddet kalacak. Bu durum, ev içindeki düzenin ayarlanması gerekliliği doğurabilir. Tabii ki bu da ayrı bir yoğunluk. Can sıkabilir. Bu hafta işlerimizi öyle çabucak halletmek zor görünüyor. Birileri hep kendini merkez alacaktır. Biz de kendimize göre hareket etmek isteyeceğiz. Bu çelişki denge sabır gerektiriyor. Plan ve projelerimizin zamanında yetiştirilmesi zorunluluğu, işleri eve taşımaya neden olabilir. Kimi Oğlaklar ofis açmayı, ofis içinde bir yeniliğe gitmeyi düşünebilirler. Bu biraz uzun süreceğinden yavaş yavaş ilerlemenizi normal sayınız. Aceleye getirip, sonradan keşke demeyelim.

Kova Sevgili Kovalar, 1-8 Nisan haftası tüm burçlar için gerileyen Merkürün önemli görünümlerine ev sahipliği yapıyor. Durum böyle olunca, bizlerde çevremize karşı, aşk hayatımızla ilgili konularda, finansal kararlarda gerginiz. Hani hemen olsun diyoruz ama bir şeyler yolumuza taş koyuyor. Hesapsız işler, daha önce alınmış yanlış kararlar bizi yoruyor. Birileri de buna neden olabilir. İşimiz gücümüz vardır, gelir angarya çıkarırlar. Yolculuk, kısa süreli gidip gelmeler tekrarlanabilir. Bir işi halletmek için, görüşmeler de aynı şekilde yinelenir. Evraklar, dokümanlar, bilgisayarımız, cep telefonumuz bunların mutlaka iyi korunması şarttır. Ben öyle söylemedim dememek için, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gereken vakitteyiz. Psikolojik ve beden sağlığımıza önem vermemiz lazım. Sözgelimi dişlerimiz, dizlerimiz, kemiklerimiz bunlara ait sıkıntılar ihmale gelmez. Mutlaka baktıralım. Yayıncılık, yazı ve söze dayalı işler, nakliye, kargo, ticaret, alış-satış gibi mevzularda yine aklımız başımızda olmalı. Öncelikli ve yerine mutlaka ulaştırılması gerekenlerin takibi yapılmalı. Çevrenizdeki insanlarla bağlantınızda yanlış anlaşılmaların yaratabileceği gerginliği unutmayalım. Söz ağızdan bir kere çıkar ya, biz çıkarmadan önce on kez düşünelim. Hesap hatalarına parasal konularda düşmeyelim. Hukuki paylaşımlarda hakkımız olanı koruyalım. Düşünmeden evraklara imza atmayalım.