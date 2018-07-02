1-8 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, ailevi, yuvanız, çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda etkilidir. Şu andaki şartlar güvence-sorumluluk olgularını bir hayli vurguluyor. Ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi. Bütün bu gelişmelerin ardında yatan gerçek, güvence arzusu olacak. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, ilişkilerde daha dikkatli bir incelemeye ihtiyaç var. Hayatımızın merkezine henüz yeni tanıdığımız bir insanı koymak yanlış olur. Karşımıza çıkan kişiyi iyi tanıyalım. Sözlerine, davranışlarına bakalım. İlişkimizde sorunlar varsa, bunların nedenleri üzerinde duralım. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, piyasanın durumu, yaşadığımız ülke kazanç-kayıp ilişkisini önemini anlamamız gerekiyor. Bu Tutulma, zamanımızı boş yere alan ve bizi bir yaprak misali sürükleyen her şeye karşı bir ikaz ışığıdır. Bu tutulma dön ve bak, ya sen eleyeceksin bunları ya da ben görmeni sağlayacağım yanlışları diyor.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Koçlar 1-8 Temmuz haftası sosyal ilişkilerin ılımlı tarzda sürdürülmesinde yarar var. Çünkü hedefimizi gerçekleştirmek için grup veya kişilere ihtiyacımız varsa, bireysel davranıp köprüleri atarcasına hareket etmek yanlış olur. Kaldı ki Mars geriliyor ve bizlerin Eylül ayına kadar düşüncesizce davranmamız veya kendimizi öne alarak başkalarını devre dışı bırakmamız doğru olmaz. Riskli işlerden tabii ki kaçınacağız. Plan ve projelerimizi tekrar bir gözden geçireceğiz. Baskın tarzda konuşabiliriz, ben haklıyım diyerek inat edebiliriz. Fakat bunlar bize sadece zaman kaybettirir. Yaratıcı tarzda becerilerimizi geliştirelim. Aşk hayatımız, çocuklarla ilgili kararlarımızı vermeden önce iyi düşünelim. Borsa gibi spekülatif alanlarda dikkatli olalım. Piyasanın durumuna bakalım. Start vermeyi düşündüğümüz işleri aceleye getirmeyelim. Gerçek dostluğun, dar ve yar günlerde belli olacağını unutmayalım. Bir bakalım, kimmiş bizim canlarımız. Bu kişilerle aramızda olabilecek yanlış anlaşılmaları sert bir şekilde ele almayalım. Anlayalım, dinleyelim. Ondan sonra karar veririz. Karşımıza çıkan özel duygular hissettiren kişiyi hemen hayatımıza dahil etmek yerine, onu her yönüyle tanımaya çalışalım.

BOĞA TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, sosyal çevrenin değişimi anlamına geliyor. Yakınlarınız da bundan fayda görebilir. Yaşam şekliniz ve yaşınıza göre, bu değişimler eğitim görmek, eğitim vermek, bilgilenmek, bilginizi ifade etmek, ailelere, kadınlara yönelik işlerde başarılı olmak şeklinde hayat bulur. Bildiğiniz, tanıdığınız ve belki de çok yıllar önce yaşadığınız bir yere tekrar dönüş gibi gelişmeler de görülür. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, ailede iletişimin önemsenmesi gerekiyor. Ancak bu taviz vermeniz veya her şeyde ailenizi merkez almanız anlamına gelmez. Duruma bakacağız. Belki de bizim yanlışlarımız var veya onlar sorun yaratıyor. Bir de önemli nokta, lütfen sağlığınıza dikkat ediniz. Kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, iş hayatınızı, beklentilerinizi ve planlarınızı geçmiş tecrübelerinizi de göz önüne alarak bakmanızdır. İdealiniz, hedefiniz nedir? Nasıl bir planlama ile yol alınmalıdır, gelişen durumlar size ne söylemektedir anlamalısınız. Zaten bu Tutulma Eylül ayındaki değişikliğin bir ön hazırlığıdır. Tabii ki hemen harekete geçemeyeceğiz. Ancak bu olumsuz değil. Sadece zamanlama önemli.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Boğalar 1-8 Temmuz haftası, öncelikle ailenizle ilişkinizde ılımlı ve karşılıklı anlayışın önemi büyük. Tamam siz liderliğinizi göstermek, kendi arzularınıza göre isteklerinizi kabul ettirmekten yanasınız. Bu sözlerinize yansıyor. Ancak Mars geriliyor ve herkesin kendine göre bir planı, düşüncesi, hedefi olacağını hesap etmelisiniz. Size göre doğru olan başkasına yanlış gelebilir. Birbirinizin fikirlerine saygı göstermek şart. Şu aralar yenilik anlamında düşünülen işlerin, projelerin mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Çünkü şartlar biraz kısıtlı olabilir. Neyin doğru ve yanlış olduğunu düşünmemiz tabii ki yararlıdır. Fakat asıl faydalı olan, iş ve ailevi konularda gerçekçi olunmasıdır. Çünkü bu size çözüm için rehber olur. Olana çare bulunmaz. Ancak bundan sonrasında iyi bir şeyler yapabilmek için bakış açımızı değiştirmemiz gerekebilir. Eylül ayına kadar iş hayatında, ailevi konularda esnek olmak, şartlara göre hareket etmek, aceleyle karar vermemek gerekiyor.

İKİZLER TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, bir iş kurmak, işinizi geliştirmek, para kazanmak, yarınları sağlam bir temel üzerine oturtmak arzusu, daha fazla kazanma isteği verecek. Aile işleri, ailenin korunması kollanması, bir yuva kurmak, aileyi büyütmek ve buna yönelik planlar projeler yapılacak. Bu Tutulma doğum haritanızla örtüşüyorsa, yazdığım gelişmeler hayatınızda yavaş yavaş görülmeye başlar. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, yolculuk veya yapılacak görüşmelerde dikkatli konuşmakta yarar var. Söz vermeden önce iyice düşünelim. Karşımıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bunlar yararı mı, sakıncalı mı diye bir bakalım. Bir yere yerleşim, çevre değişimi, kardeşlerimizle alakalı meseleler, komşuluk ilişkilerimizde temkinli olalım. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, şimdilerde hassasiyet yaratıyor. Ancak farklı bir yol belirir önünüzde. Ben bunu hiç düşünmemiştim dediğiniz yenilikler yaşanır. Kulaktan dolma değil, bilakis görerek, dokunarak, araştırarak bilginizi derinleştirin. Sığ düşünceler değil, global bir dünya görüşüyle hayata bakın. Sadece kendiniz ve yaşadığınız ülke, toplum değil, büyük bir gezegende nefes alıyoruz. Entelektüel bakış önemli. Tecrübe etmek en doğrusudur.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili İkizler 1-8 Temmuz haftasında, fikirlerinizi ısrarla kabul ettirmeye ve geri adım atmamaya çalışırsınız. Fakat Mars gerilediği için, başkaları farklı düşünebilir ve karşı çıkabilir. Biraz esnek düşünmemiz gerekecek. Daha sonra tekrar bazı kişilere ihtiyacımız olabilir, işimiz düşebilir. Bu nedenle ayarımızı bilelim. Bu hafta, organize ettiğiniz, uygulamaya koymayı düşündüğünüz işlerinizi tekrar bir kontrol edin. Eğer takım veya grup çalışması gerektiriyorsa, kimlerle bağlantı kuracağınızı düşünün. Hızlıca bir şeyleri yerli yerine koyamayabiliriz. Karşımıza bazı engeller çıkabilir veya gecikmeler yaşanır. B planınız olsun. Fakat şu sıralarda yaşanan bu tür durumlar Eylül ayına doğru düzelmeye başlar. Aceleye getirmeyelim. Yolculuk, eğitim, iş veya yerleşimle ilgili mevzularda daha temkinli ve dikkatli olalım. YENGEÇ TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıla yayılan ve yavaş yavaş hayatınızda yerli yerine oturan bir gelişim yoludur. Bundan ilişkiniz veya ilişkiyle alakalı kararlarınız da nasiplenecektir. Onun için yorumunuzdaki olasılıkları geniş bir sürece yayarak bakınız. Öncelikle kişiliğinizde meydana gelecek olumlu yöndeki değişimler, gelişmeler hayata bakışınızı, ideallerinizi, yaşam görüşünüzü, hedeflerinizi yeniden şekillendirmede etkili olacak.

26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketinde, aldığımıza-verdiğimize bakalım. Kimlerle parasal ilişkimiz varsa, bu kişilerin doğruluğundan emin olmadan karar almayalım. Çıkarlarımızı tabii ki düşünelim. Ancak her şeyde sadece kendimize dönük hareket etmeyelim. Bazen başkalarının da fikirlerini almak gerekir. Savurgan olmayalım. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, eşiniz, iş ortağınız ve parasal konularda kontrolü ele geçirme, yenilikte bulunma arzunuza bir engel koyuyor. Ancak bu engellemeyi olumsuz görmeyin. Bilakis sizi yanlış yatırım ve yanlış bir adımdan koruyucudur. Bu Tutulmada, tabii ki zorluklar yaşanabilir. Sözgelimi eş veya iş ortağınızın parasal durumu, davaları, yatırım veya fikirleri sizinle uyuşmayabilir. Kredi, miras, hukukla ilgili düşündükleriniz hemen yürürlüğe konmayabilir, istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Siz, kendi bildiniz şekilde ilerlemekten yanasınız ancak şartlar henüz buna izin vermeyebilir. 1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Yengeçler 1-8 Temmuz haftası, kazanç anlamında hızlı ve kendimize göre kararlar verebiliriz. Çıkarlarımızı düşünürüz. Paranın ve gücün kendimizi öne sürmemizde, iyi hissetmemizde ne kadar önemli olduğunu biliriz. Ancak unutmayalım ki, Mars geriliyor ve bizler dikkatsiz hareket edemeyiz. Hedeflerimiz ve hayallerimizin gerçeklik sınırları içinde ele alınması gerekiyor. Finansal gelirler başta olmak üzere bankalarla ilgili işler, borsa, yatırım, ortaklık gibi alışverişlerde bizim hesabımıza gelmeyecek durumları da göz önüne alarak düşünmek lazım. Çünkü çok kazanıyım derken, yanlış yatırım veya borçlanmalara kalkışabiliriz. Bir de önemli nokta şudur. Bir yerlerden beklentimiz varsa, net olarak elimize geçmiş olmalıdır. Eğer bu olmadıysa, harcamalara dikkat etmek gerekir. Nasılsa gelir diye düşünmek, açılmak zamanı değildir.

ASLAN TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıllık sürecin, sağlık-çalışma hayatı-güvence ve doğru kararların tespitinde önem taşıyacak. Sizi belli bir sınır içinde yaşatan veya yaşamaya mecbur kılan koşulları aşmak için mücadele edeceksiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda pes etmek yerine, ayakta duracak şekilde hayatınızı ele alacaksınız. Bazen hayaller insanı gerçeklerden uzaklaştırır. Şimdi idealler önem taşıyacak. İnandığınız bir yol, dava veya özel konuda kendinize hedef belirleyeceksiniz. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, İnsanları yönetmeye, gücümüzü kabul ettirmeye, bizi ilgilendirmeyen konularda ahkam kesmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü geri hareket dönemleri sadece siz değil tüm burçlar için etkilidir. İnsanlar bize, biz onlara anlayışlı olacağız. Kendimize güveneceğiz ancak bilmediğimiz konularda biliyormuş gibi yapmayacağız. İşlerimizde yavaşlama, birileriyle anlaşmada zorlanma söz konusu olabilir. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, ilişki hayatınızı düzenleme, sorunları çözümleme, yeni birisiyle tanışma, iş ortaklığı kurmak gibi kişiden kişiye değişen konuları işaret etse de, bunların henüz tam olarak yerine oturmayacağını söylemeliyim. Yeni başlayacak veya devam etmekte olan beraberlikleri mercek altına almamız gereken bir Tutulma yaşıyoruz. Mars iki ayrı burçta gerilediği için, sizler de hem çalışma hayatınız hem de ilişki konularında şu an beklemedesiniz. Karşınıza yeni birisi çıktığında, mutlaka onu iyice tanımak lazım. Devam eden ilişkinizdeki problemleri tekrar ele almanız gerekiyor.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Aslanlar 1-8 Temmuz haftası, insanların bize karşı ilgili davranmasını, sözlerimizi onaylamalarını, kararlarımızı teşvik etmelerini bekleriz. Merkür burcunuzda ilerlerken, bu talebinizde haklısınız. Ancak eğer ilişkiniz söz konusuysa, bir iş ortaklığınızı varsa, o zaman durum değişir. Çünkü Mars geriliyor ve bu kişiler size karşı çıkabilirler. Sizin kendinizi merkezde görme arzunuz, onlar tarafından yanlış veya ters bulunabilir. Bu sizi rahatsız edebilir. Eğer ilişkinizde problemli bir dönemden geçiyorsanız, karşılıklı anlaşmak, dinlemek, fikirlere saygılı olmak lazım. Bu hem sizin hem de partneriniz için geçerli. Yapmamız gereken biraz esnek düşünmek, ortayı bulacak şekilde konuşmaktır. Onun da buna dikkat etmesini sağlayın. Kırıcı, aşırı gururlu, egosal tavırlar, konuşmalar aranızdaki bağı koparabilir. Dikkat edelim. BAŞAK TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıl içinde yaşanacak gelişim ve değişimlerin göstergesidir. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre, aileye dönük plan ve projeler, hedef belirleme, güvence dolu geleceğin kurulması yönünde etkilidir. Toplum hayatında yer almak, başkalarına ışık olacak çalışmalara imza atmak, ailenin büyümesi, gelişmesi yönünde kararlar vermek bu Tutulmanın özünde yer alıyor. Başaklar çok yoruldu biliyorum. Bu Tutulma yavaş yavaş sizi memnun edecek. Net bir şekilde yolunuzu belirleyeceksiniz.

26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, sizi anlamayan bir eş, sevgili yorucu olabilir. Daha fazla taviz vermeye kalkışmanız yanlıştır. Kendi değerlerinizi önemseyiniz. Sizin kıymetinizi bilmeyen kişiler, iç dünyanızdaki fırtınaları görmezden gelen kişi ve kişilere karşı dikkatli olunuz. Belki de onların böyle davranmasına siz neden oluyorsunuzdur. Gerçekçi olursanız, nedenlerin farkına varırsınız. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, çalışma hayatımız veya günlük tempomuz, iş ortamımız, sağlığımızla ilgili konulara netlik kazandırma ve yenileştirme arzumuzu işaret ediyor. Ancak bu kolay mı? Mars iki ayrı burçta geriliyor ve bu konularda tam bir rahatlık, yeni bir karar, ekip çalışmaları gibi değişim veya iyileştirme istediğimiz her konuda hızlı ilerlemenin önüne geçiyor. Ancak bu olumsuz görülmesin. Bazen de tekrar bakmak, yeniden ele almak birçok konuda insana şifa ve güç sağlar. Şimdilerde, fiziksel ve ruhsal sağlığımız için kontrol ve tedavileri aksatmamak lazım. Problemlere akılcı bakmak gerekiyor.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Başaklar 1-8 Temmuz haftası kendi çıkarlarımızı öne alarak düşünürüz. Birileri bizi görsün, duysun ve onaylasın beklentisi içindeyiz. Kendi dünyamızın prensesi ve prensleri olarak özeliz, bitaneyiz. Ancak dış dünya buna ne diyor. İş ortamında, günlük hayatta bu duruşumuz nasıl karşılık buluyor. Şu aralar Mars gerilediği için görünen o ki, başkaları buna pek yanaşmayacak. Doğru bulmayacak. Bu sizi içten içe sinirlendirebilir. Stres yaratabilir. Oysaki yapılması gereken öncelikle hedefimize uygun, iş tarzımız ve şartlarımıza göre hareket etmektir. Bir şeyler umduğumuz gibi gitmediğinde, eğer başka bir alternatifimiz yoksa tabii ki dikkat etmeliyiz. Plan ve projelerimizi, sağlığımızla ilgili kontrolleri, iş ilişkilerimizi, ortamda yaşanan gelişmeleri iyi takip etmek, kontrol etmek vaktidir. Tabii ki kendinizi ezdirmeyiniz ve tabii ki siz önemlisiniz. Fakat böyle düşünmeyen kişiler varsa, bu kişiler sizin için gerekliyse, o zaman burun buruna gelmemeye çalışalım. Rekabet ve egosal tavırlı kişilere karşı gözümüz açık olsun.

TERAZİ TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, toplum hayatınızdaki yerinizi ve saygınlığınızı belirlemeniz yolunda bir gelişim basamağının çıkılmasıdır. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ailenizin ve kendinizin hedeflerini, rotasını tespit edeceksiniz. Sizin varlığınız, idealleriniz, güvenceniz her şeyden önemli olacak. Öyle bir gelişme yaşanır ki, hem işinizde hem yuvanızda dengeler yerli yerine oturur. Sizin için artık bundan böyle duygular değil, gerçekler ve idealler önemlidir. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, sosyal ilişkilerin bu dönemde dikkatli şekilde gözden geçirilmesinde, hedeflerin tekrar ele alınmasında aceleyle karar verilmemesinin faydalı olacağını işaret ediyor. Özgüven duygunuz önemlidir. Fakat her şeyde kendinizi merkezde görmeniz, sizi sürekli takdir etmelerini, onaylamalarını beklemeniz, bu olmadığında kendinizi kötü hissetmeniz yanlıştır. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, iyi hesap kitap yapmanın önemini işaret ediyor. Bugünlerde, aşk hayatımızda geçmiş meseleler gündeme geliyor. Giden sevgili geri dönebilir, biz de soru işaretleri uyanabilir. Yeni birisi hayatımıza girebilir, tanımamız gerekebilir. Hangisi olursa olsun, geçmiş meseleler gerçekçi şekilde ele alınmalı, oldubittiye getirilmemelidir. Özgür değiliz pek. Birileri bir şeyleri dayatıyor, kabule zorluyor veya biz ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kesip atmak, bitti gitti demek için her şeyi iyice anlamak vaktidir.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Teraziler 1-8 Temmuz haftası, çevrenizdeki insanları sözleriniz, fikirlerinizle, plan ve projelerinizle etkileme gücünüz elbette çok yüksek. Fakat öyle bir dönem ki, Mars geri hareketiyle örtüştüğü için, birileri böyle düşünmeyebilir. Başkalarıyla bağlantınızın güçlü tutulması adına, buna sabretmek, esnek düşünmek vaktidir. Kendi imkanlarımız çerçevesinde eğer bir şeyleri yapamayacaksak, birilerine ihtiyaç duyacaksak, şu anda hızla ilerleyemiyorsak bize düşen zaman faktörünü gözetmektir. Bunlar yeni çalışmalar, projeler olabilir. Aynı durum aşk hayatınızla ilgili konularda da geçerli. Birisiyle tanışırsınız, beğenirsiniz, o da sizi aynı şekilde beğenir. Fakat iyi tanımak, anlamak, bilmek zorundayız. Yönleriniz, doğrularınız, hedefleriniz ve asgari müşterekte buluşmak önemli. Ayrıca özgür karar vermek de pek kolay değil. Öyle aklımıza eseni, estiği gibi yapmak yerine, şimdi yeni bir bakış açısıyla kendimizi ve kriterlerimizi gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tamamsa zaten sorun çıkmaz. Aceleye gerek yok.

AKREP TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıllık süreçte size, yeni bir çevrede yaşamak, iş sahibi olmak, kendinizi kabul ettirmek yönünde kuvvet kazandırıyor. Yaşam şeklinize ve yaşınıza göre, bir proje hazırlamak, ailelere rehberlik etmek, yüksek lisans yapmak, üniversiteye başlamak, tez hazırlamak, uluslar arası projede yer almak gibi olumlu gelişmeler yaşatır. Kendinizi yepyeni bir hayata hazırlarsınız. Felsefeniz, fikirleriniz ve duruşunuzla saygınlık kazanırsınız. Tecrübe edinirsiniz, bildiğiniz bir alanda söz sahibi olursunuz. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, İşveren, aile veya aynı ortamda çalıştığınız kişilerle ilişkinize dikkat ediniz. Bulunduğunuz yerde, ortamda ve ilişkilerde sizi kimsenin etki altına almasına izin vermeyeceksiniz. Ancak unutmayalım ki, bir ekipte, grupta yer alıyorsanız ona göre hareket etmelisiniz. Yarım kalan işlerin bitirilmesi, daha önce başlanmış olan işlerin devamı önemlidir. Ancak karşınıza yeni bir teklif çıkarsa bunun üzerinde mutlaka iyice düşününüz.

27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, aile hayatımız, yuvamız, bir yere taşınmamız, bir başka şehre yerleşmemiz ve tabii ki iş hayatımızla ilgili konularda verilecek veya verilmesi mümkün kararların tekrar gözden geçirilmesi yönünde önem taşıyor. İş-ev arasındaki dengenin yeniden kurulması, işlerlik kazanması için, bu Tutulmadaki belirsizlikleri doğal sayınız. Uranüs şu aralar boğa burcunda ileri-geri harekette. Bu durum ilişki, evlilik, boşanma gibi konuları da gündeminize getiriyor. Bundan sonra daha akılcı, maddi-manevi anlamda garantiyi önemseyeceksiniz 1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Akrepler 1-8 Temmuz haftası bugünlerde iş tercihimizi, proje ve planlarımızı bireysel bir arzu ve istekle kabul ettirmek niyetindeyiz. Bize göre liderlik yönümüz, rekabet anlamında diğerlerine göre çok daha olumlu. Yenilik hevesimiz bir hayli yüksek. Start vermek istiyoruz. Fakat bazı engeller, henüz kıvamında olmayan işler, gecikmeler veya yanlış anlaşılmalar canımızı sıkıyor. Bütün bunlar Mars geri hareketinin etkisiyle olabilir. Hani merkeze kendimizi koyarız fakat birileri biz de varız bu yarışta diyebilir. Böyle durumlar kendinizi daha fazla geliştirmeniz için aslında gayet olumludur. Fakat biz böyle bir zamanda bunu görmeyiz. Dışlandığımızı veya insanların bizi çekemediğini zannederek tepki gösteririz. Oysaki bu hafta biraz sakince ve bilinçli şekilde iş ve ailevi konular üzerinde duralım. Yeniden bir bakalım. Bu daha sonra lehimize gelişebilir.

YAY TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıla yayılan gayet önemli gelişmelerin işaretçisidir. Bunlar sırasıyla finansal ortak paylaşımlar (aileye, eşe ait) ilişkide sadakat ve güvence, aileyi ilgilendiren meseleler, partnerin ailesiyle ilişkisi, bankalarla ilgili kredi ve yatırım mevzuları, ev sahibi olmak gibi konularda güvence olgularını kapsıyor. Bu Tutulma güçlü bir ilişki ve ortaklığın işaretçisi olabilir. Yapılacak evlilik veya ortaklık sizi maddi anlamda büyütür, geliştirir. Eski borçlar, gerek tutumlu davranmanız gerekse kazanç kaynaklarınızın artışıyla kapatılır. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, söylediklerimize ve bize söylenenlere dikkat etmenin önemini vurguluyor. Ani kararlar vermeyin. Eğitimden iş hayatına kadar önemli konulardaki işlerimizi dikkatli şekilde takip edelim. Bir yere mi yerleşmeyi düşünüyoruz, işimiz veya eğitim nedeniyle bir başka şehir-ülkeye mi gidilecek bu konularda eksikler var mı, gidip yerinde görerek duruma bakalım.

27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, her ne kadar yeniliklere eğitim-iş-yerleşim-maceralar-yabancı ülke-inanç-hukuk-sosyal hayat yönünde istekli olsak da, şu aralar Mars iki ayrı burçta geriliyor ve sizleri parasal anlamda ve bu saydığım konularda yavaşlatıyor. Yeniden düşünmeye çağırıyor. Çünkü henüz her şey tam olarak belli değil. Önümüzdeki Eylül ayına kadar hazırlık, toparlanma, yeniden bakma, netlik kazanması için bilinçli ve sabırlı olmamız gerekiyor. 1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Yaylar 1-8 Temmuz haftası seyahatlerimizi, görüşmeleri, fikirlerimizi planladığımız alanlarda gerçekleştirmek isteriz. Önceden belirlenmiş randevularımız olabilir. Bir organizasyona katılmamız gerekebilir. Bunlarla ilgili bilet, evrak, belgelerin tekrar kontrolünü yapmakta yarar var. Hızlıca karar vermek, uygulamak zamanlama olarak yanlış olabilir. Eksik olan evraklarımızın tamamlanması için koşturabiliriz. Daha önce başvuru yaptıysak şimdi beklememiz söylenebilir. Tam zamanında bir şeyi yürürlüğe koymak zor olabilir. Ek bir zamana ihtiyaç duyabiliriz. Bunlar sizi üzmesin. Mutlaka bir sebebi vardır diyerek ele almamız hem stresten uzak tutar sizi hem de daha sonra hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlar.

OĞLAK TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıllık süreç, ilişkinin niteliği ve saygı-sevgi-güven olgularına göre şekillenecektir. Yanlış olan, zarar veren, ortaklıklar sona erer, hakikaten güvenilir olan büyür, gelişir, zenginleşir. Bekar Oğlaklar için bu Tutulma evlenmek, yuva kurmak, bunca sene tek başına yüklendiğiniz sorumlulukları paylaşmaktır. Kader size, bundan sonrasında eşlik edecek kişiyi kazandırır. Problemli olduğu halde, tek başınıza her türlü koşulda sabırla yürüttüğünüz ilişki sona erer. Çünkü bunun size bir faydası kalmamıştır. 26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketinde, yüksek faizli bir borcun altına girmek, elimize geçmeden geçecekmiş gibi düşünüp harcamada yapmak gibi. Kendi doğrularımız tamam da, şartları göz önüne alarak hareket etmekte yarar var. Birilerini memnun edeceğiz diye kendimizi zorlamayalım. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulması, masrafların artması veya farkında olmadan yapılan harcamalar nedeniyle sizi zorlayabilir. Ek kazanç veya başkalarının desteğine ihtiyaç duyulabilir. Şu sıralarda özellikle Mars gezegeninin iki ayrı burçtaki gerilemesi, hem kişisel hedeflerimiz hem de maddi konularda daha dikkatli hareket etmemizi söylüyor. Belki daha önce bir projeye adım attık veya şimdilerde böyle bir şey düşünüyoruz. Eylül ayına kadar mercek altına alacağız. İhtiyaçların da, aynı şekilde bütçemize uygun düzenlenmesi lazım.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Oğlaklar 1-8 Temmuz haftası karşımıza çıkabilecek veya bizim isteğimiz doğrultusunda talep edeceğimiz parasal imkanların ne olursa olsun incelenmesinde yarar görüyorum. Belki bir sıkışık dönemden geçiyorsunuz. Doğal olarak bu krizden kurtulmak için yollar arıyorsunuz. Fırsat düşkünü insanlara ve tekliflere karşı gözünüz açık olsun. Önce kendi yağınızla kavrulmaya çalışınız. Çünkü alınan bir kredi yüksek faiziyle sizi zorlayabilir. Verilen bir teklif, değerinin çok altında olunca, hakkınız yenebilir. Kimden ne gibi bir isteğimiz varsa, bunun bize ödetebileceği bedel ne olabilir, diyerek tedbirli olmamızda yarar görüyorum. Harcamalara tabii ki dikkat edelim. Çünkü Mars geriliyor ve doğal olarak biz de fazla hevesliyiz. Kendimize göre doğru yapıyoruz ama bunun bize yararı ve zararı olur mu diye bakmak zorundayız. KOVA TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, Önümüzdeki bir yıllık süreçte, güven vermeyen, eğreti duran, yoran hiçbir şeyi hayatımızda tutmamamız gerektiğini anlayacağız. Verimsiz işlerden, ilişkilerden, gereksiz yere üzüldüğümüz meselelerden hayat bizi uzaklaştıracak. Buna bizim de gönüllü olmamız gerekiyor. Çünkü direndiğimiz ve bazen direttiğimiz her ne varsa ve bizi kendimizden uzaklaştırıyorsa ona bağımlı kalmaya devam etmek bizi bedenen ve ruhen hasta edebilir.

26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, problemli bir ilişkimiz varsa, durum zordur. Siz baskınsınızdır o da bundan şikayetçidir. Bazen de tam tersine o hakimdir siz bunalırsınız. Böyle durumda ayrılmaya karar vermek, aceleyle hareket etmek, aşırı gururlu davranmak yerine konuşmalısınız. Evet karşılıklı şu gururu bir yana bırakıp konuşmalısınız. Yeni tanışmalardan söz etmiştik. Bu çiftlerin de aniden evlilik kararı almaları yanlış olur. Henüz birbirinizi tanımadan bunu yapmayınız. 27 Temmuz burcunuzdaki Tam Ay Tutulması, Sizi kısıtlayan veya diğer tarafı rahatsız eden hatta zaman zaman gururlu tepkilere neden olan durum, bu geri hareketle farklı bir yöne kayabilir. Barışırsınız veya tamam buraya kadar dersiniz. Fakat bunları da Eylül ayına kadar net olarak görmek mümkün değil. Çünkü ne olacağı biraz da zamanla belli olacak. Ancak şu var ki, Mars her iki tarafı da ilişki konusunda zorluyor. Uranüs, şu aralar Boğa burcunda ileri-geri hareketleriyle Tutulmaya eşlik ederken sizin iç dünyanızda alışagelmiş hayat şeklini değiştiriyor. Artık yerleşik düzenle ilgili fikirleriniz değişiyor.

1-8 TEMMUZ HAFTASI Sevgili Kovalar 1-8 Temmuz haftası, ilişkide kendi fikirlerini öne alan ve sadece kendine göre düşünenler sorun yaşayabilirler. Bu siz de olabilirsiniz veya eşiniz de. Ben haklıyım diyerek egosal tavırlar içine girmek, beraberlikte çatışmaya, fikir tartışmalarına neden olur ki, sonradan pişmanlık duyarız. Mars gerilediği için, sizin kimsenin nazını niyazını çekecek haliniz yok. Sizin de toplum içinde bir konumunuz var, sizin de kendinize göre düşünceleriniz, planlarınız var. Haklısınız. O zaman benim size tavsiyem, köprülere atacak şekilde değil, oturup karşılıklı konuşacak tarzda bir ılımlı ortam yaratmanızdır. Henüz yeni biriyle tanışan Kovalar, sevgilisinin kendine has bakış açısı, fikir ve tavırlarından etkilenebilirler. Özel birine benziyordur. Ancak unutmayalım ki, bu kişi hakkında bir karar vermek için, en azından Eylül ayına varmalıyız. Acele etmeyelim. BALIK TEMMUZ ayında sizleri neler bekliyor? 13 Temmuz Yengeç burcundaki Kısmi Güneş Tutulması, sizi işlerliği, verimliliği olana bize güven vermeyen ilişkilerle zaman kaybetmeyeceğiz. Bugünlerde size tavsiyem yeteneklerinize, tecrübelerinize uygun işlere yönelmeniz ve değişime, yeniliklere açık olmanızdır. Karşınıza çıkan teklifleri bu bakış açısıyla değerlendiriniz. Önünüzdeki bir yıllık süreçte bir yandan aşkı anlamlı kılacak gelişmelerle ve diğer yandan geleceğinizi garanti altına alacak kararlarla kendinize geleceksiniz. Kimi Balıklar bir evlat sahibi olarak, bazıları aşka kavuşarak, kimileri kendinle barışarak yoluna devam edecek.

26 Temmuz tarihindeki Merkür geri hareketi, çalışma hayatının şartlarını göz önüne alarak birileriyle burun buruna gelmek yerine, cevabımız işimizdir diyerek düşünmeliyiz. El becerilerimiz bu dönemde gayet verimlidir. Başladığımız işi kolayca bitirebiliriz. Farkına vardığımız yanlışları düzeltebiliriz. Bir projemiz varsa, onun üzerinde düşünürüz, gerekli olan araçları tespit ederiz ve yöntem belirleriz. Sağlık kontrollerimizi yaptırırız. Diyetimizi ihmal etmeyiz. 27 Temmuz Kova burcundaki Tam Ay Tutulmasında, yapılacak analizler emin olun ki, sizi kısıtlayan, yeniliklerin önünde duran engelleri aşmanız için faydalıdır. Uranüs, bu Tutulmanın yöneticisi olarak ileri-geri hareketleriyle Boğa burcunda arzı endam etmeye başladı. Çevreniz değişiyor, fikirleriniz yenileniyor, yeteneklerinizi hangi alanda maddi-manevi güce dönüştüreceğiniz belirleniyor. Bunlar iyiye işarettir. O zaman gelin bu Tutulmada psikolojik ve bedensel sağlığımıza önen verelim. Gereksiz kişi ve durumların stres yaratmasına, bizi yormasına izin vermeyelim.