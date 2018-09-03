1-9 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihinde, günlük tempoda detayların öneminin farkında olarak çalışmak gerekiyor. Eğer bir yerde sorun varsa, bu sorunun düzeltilmesi lazım. 9 Eylül tarihinde çıkarlarımızı önemseyeceğiz. İlişkimizde kontrolü elimizde tutmaktan yana olacağız. Cinsel hayatımız güçleniyor. 9 Eylül tarihinde, sağlık kontrollerimizi yaptırmaya başlayalım. İş veya günlük yaşantımızda yapılacak düzenlemeler için uygundur. 11 Eylül tarihi, insanları belli bir amaç için organize edebilirsiniz. Sosyal medyada etkin olacağız. 22-23 Eylül tarihi, ilişkide ortak düşünme zamanı diyebiliriz. Kararlar alınabilir ve sorunlar varsa bunlar birlikte çözüme kavuşturulur. Çiftlerin birbirinin istek ve arzularına kulak vermeleri gerekir. Bir bütünün iki benzersiz parçası olduğumuzu düşünelim. Bunlara dikkat edelim. Çünkü 25 Eylül tarihindeki Dolunayda, kendinize göre hareket etme, karar alma arzunuz yükseliyor. Bu sorun çıkartabilir. 1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Merkür-Başak burcunda ilerleyecek. Günlük tempoda detayların öneminin farkında olarak çalışmak gerekiyor. Eğer bir yerde sorun varsa, bu sorunun düzeltilmesi lazım. İster istemez zaten bu yönde durumlar karşımıza çıkmaya başlıyor. Bu güzel, şu iyi görünüyor demek yerine, işliyor mu, verimli çalışıyor mu diye bakmamızda yarar var. İşlerimizi günlük merkezde pratik şekilde halletmek önemlidir. Ne ilginçtir ki hem detaylara önem vermemiz hem de düzgün şekilde çalışması için elimizi çabuk tutmamız gerekecek. Çabukluk konusunda siz zaten bir numarasınız. Fakat aceleyle hareket edip, bir çuval inciri de berbat edemeyiz. Hesaplarımızı dikkatli yapacağız, yazdıklarımızı, konuştuklarımıza dikkat edeceğiz.

9 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 arasında Venüs-Akrep burcunda ilerleyecek. Bu süreç çıkarlarımız öne aldığımız, biraz da hırslandığımız, ilişkimizde kontrolü elimizde tutmak yanlısı olduğumuz zamandır. Cinsellik bir hayli ön plandadır. Hatta ayrılmak istemeyen Koçların, partnerlerini elde tutabilmek için başvurdukları bir etkileme aracı gibidir. Mali konularda da, çıkarlarımızı gözetiriz. Buna uygun ilişkilerde bulunuruz. Boşanma davalarında, miras taksiminde, eğer bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız yanına bırakmazsınız. Venüs sürecinde, durumunuzu iyice gözden geçiriniz. Aranızda menfaat çatışmaları oluşmasın. Sorumluluklarınızın arttığını bilerek sıkı çalışınız. Miras, hisseli paraların ve ortaklıkta kazanç gibi konuların da bu süreçte dürüst bir şekilde düzenlenmesinde yarar var. Sevgili Koçlar, 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Merkürün de Başak burcundaki desteğiyle gayet yararlıdır. Sizin, görev ve sorumluluk konusunda hayli dikkatli ve detaylı çalışmanızı, inandığınız bir işe kendinizi adamanızı sağlar. İş veya günlük yaşamda yoğunluk fazladır. Ancak rahatlıkla bunların altından kalkarsınız. Bu Yeniay, sizi memnun etmeyen, hayal kırıklığı yaratan veya angarya oluşturan ne varsa, bunları düzenlemek, yenilemek, verimli hale getirmek için uygundur. İş tercihleri, görüşmeler, sağlığınız, kişisel bakımınız ve finansal çıkarlarınızı gözden geçirerek karar vermenizde etkilidir. Bu Yeniayda önemli olan, yaptığınız işten haz duymanız, maddi anlamda doymanız, kendinizi iyi hissetmenizdir. Eğer bu yoksa, bu Yeniayda yeni kararlar verirsiniz. Bu ters gidişe bir dur diyerek seçimde bulunursunuz. Bu anlamda, 16, 21, 22, Eylül tarihleri olumludur. Bu tarihlere göre işlerinizi ve görüşmelerinizi, sağlık kontrollerinizi yapmanız yararlı olur.

BOĞA EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihinde aşk ilişkimizde her ayrıntıyı önemseyeceğiz. Karşımıza çıkan kişiyi veya hayatımızda olan insanı her yönüyle gözlemleyeceğiz. 9 Eylül tarihi, evlilik, uzun süreli ilişki, iş ortaklığı konularıyla birebir alakalıdır. Paylaşım, uyum ve sevgide tutkuluyuz. Yabancı bir ülke veya başka şehirde yaşayan biriyle tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınız varsa onların eğitim veya özel sorunlarını çözümlemek kolaylaşır. 11 Eylül tarihinde iş hayatında takım çalışmasına önem verin. Aşkta güzel bir gelişme yaşanır. Karşınıza biri çıkabilir. İş durumunu, ailesini, hayata bakış açısını önemseyin. 16 ve 21 Eylül tarihleri ilişki, iş ortaklığı, çalışma hayatıyla ilgili karar veya gelişmeler açısından yararlıdır. 22 Eylül tarihi, sanatsal çalışmalarda, güzellik bakımla ilgili konularda olumludur. Ayrıca ek işlerden para kazanabilirsiniz. 23 Eylül tarihinde iş ilişkileri veya günlük hayatta huzur, uyum ve güzellik arzumuz yükseliyor. 25 Eylül tarihi daha önce başlanmış işlerin bitirilmesi, önemli projelerin üzerinde çalışılması düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi yönünde etkilidir.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Merkür-Başak burcunda seyrini sürdürecek. Aşkta her ayrıntının dikkate alındığı, bütünden ziyade detayların önemsendiği bir süreç başlıyor. Ailevi konular üzerinde zaten durmaktayız. Bir de aşkta böylesi titizlik göstermek, hayatı saat modunda yaşamaya benziyor. Şurada şu saatte, burada bu şekilde olmalı, neden şunlar aksıyor tarzında düşünmek, aşkın tadını bozuyor gibi. Bu geçişte öyle bütünün güzelliğinden ziyade, detaylara bakacağız. İlişkimiz güzel gidiyor diye konuşsak da, eğer bir şeyler canımızı sıkıyorsa pek rahat etmeyiz. Bunun mutlaka düzeltilmesi gerektiğini düşünürüz. Çocuklarımız, işimiz, aşkımız mercek altında diyebiliriz. 9 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Venüs, evlilik, uzun süreli ilişki, iş ortaklığı konularıyla birebir alakalıdır. Bu kişilerle aranızdaki paylaşım, uyum ve sevgi alışverişini tutkulu hale getiriyor. Ancak problemli ilişkilerde ve iş ortaklığında dikkat etmenizde yarar var. Burada yapılması gereken partneriniz ve sizin, hangi meselelerde zorlandığınızı, hangi konuların kıskançlık, restleşme, ayrılık gibi sevimsiz olgulara dönüştüğünü düşünmenizdir.

Sevgili Boğalar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, burcunuzda olumlu bir görünüm yapacak. Yöneticisi Merkür de Başak burcunda ilerlediği için tabii ki, ilişki kararlarının doğru ve son derece olumlu şekilde verilmesini sağlayacaktır. İnce eleyip sık dokuyacaksınız. Partnerinizin hayata bakışı, felsefesi, tutkuları, ilişkiye gösterdiği özen ve önem sizin için kriter olacak. Bekar Boğalar için yeni bir tanışma, yoğun duygularla örülü bir Yeniay yaşanacak. Venüs de Akrep burcunda ilerlediği için ilişkide sahiplenme olgusu öne çıkıyor. Sevdiğinizden kopmanız veya ondan vazgeçmeniz pek kolay değil. Eğer ilişkide sorunlar varsa, bunların tümü dikkatlice ele alınacak. Ayrılmak yerine, daha fazla bağlandığınızı hissedersiniz. Yabancı bir ülke veya başka şehirde yaşayan biriyle tanışabilirsiniz. Eğer sevgiliniz, eşiniz sizden ayrıysa (iş veya eğitim, v.b sebeple) birbirinizi özlersiniz. Bu Yeniay, sizlerin karşı cins üzerinde fiziksel ve ruhsal olarak etkili olmanızı sağlar. Çekici tüm özellikleriniz, sözel ikna gücünüzle etkilemeyeceğiniz kişi yoktur. Çocuk sahibi olmak, çocuklarınız varsa onların eğitim veya özel sorunlarını çözümlemek kolaylaşır. 16, 21 Eylül tarihleri ilişki, iş ortaklığı, çalışma hayatıyla ilgili karar veya gelişmeler açısından yararlıdır.

İKİZLER EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihi, kiralama, satın alma, satma gibi, emlak yatırım veya işlerimizde hesabı iyi yapmak gerekiyor. Yeni bir çevre söz konusu olan her şeyde durup iki kere düşünmek zorundayız. Ev içinde onarım düşünülüyorsa, bakım ve tamirat işlerimiz varsa, bunları halletmek gerekir. 9 Eylül tarihinde, iş hayatınız, sağlığınızla ilgili konularda dikkatlice gözden geçirmelerde bulunun. Ofiste veya evimizde çekmecelerin düzenlenmesi, organize edilmesi zamanıdır. Çocuklarınız varsa onların hijyeni, eğitimi veya diğer önemli meseleleriyle ilgilenirsiniz. 11 Eylül tarihinde girişimci davranacağız. Yolculuklar, grup temasları, organize işler, bir projenin yürürlüğe konması çalışmaları, yeni hedef belirleme, yurtdışı-yurtiçi bağlantılarında bulunabilirsiniz. Sıradan işler yerine farklı ve yenilik anlamındaki çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. 22 Eylül tarihinde, bir mekanda, bir ortamda sunumda bulunabilirsiniz. El becerilerinizi sergileyebilir, gelir elde edebilirsiniz. 25 Eylül tarihinde parasal konularda dikkatli olacağız. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Malum ay sonu, hepimizin sıkıştığı zamanlar oluyor. Sevdiklerimizi memnun edeyim derken, çocuklarımızın ihtiyaçlarını veya kendi beğendiğimiz bir şeyi almak isterken, kredi kartlarına yüklenmeyelim.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Merkür-Başak burcunda seyrini sürdürecek. Ailemizle ilgili konularda bir takım meselelerin fazlasıyla incelendiği zaman dilimindeyiz. Bazen gereğinden fazla bizi yorması mümkün. İkizler hemen çözmek, bu denli vakit kaybetmemek istemez. Ancak şimdi bir nedenle, -Dur bakalım, bak şurada bir problem var, şunun halledilmesi lazım diyen sesler duyabiliriz. İlgilenmek zorundayız. Kiralama, satın alma, satma gibi, emlak yatırım veya işlerimizde hesabı iyi yapmak gerekiyor. Yeni bir çevre söz konusu olan her şeyde durup iki kere düşünmek zorundayız. Ev içinde onarım düşünülüyorsa, bakım ve tamirat işlerimiz varsa, bunları halletmek gerekir. Satın alınıyorsa tüm tesisat sistemine ince işlere bakmalısınız. Merkür-Başak geçişinde bu işler hem ekonomik olarak kolay halledilir hem de iyi bir ustaya rastlanması mümkündür. Birlikte yaşadığınız kişi ve kişilerle bu süreçte mantıklı, çözümcü, işlerlik kazandırıcı tarzda konuşulması iyi olur. Kusur bulmak, birbirinizi eleştirmek bir işe yaramadığı gibi boş yere huzursuzluk yaratır.

09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 arasında tarihleri arasında Venüs, Akrep burcunda seyrini sürdürecek. iş hayatınız, sağlığınızla ilgili konularda dikkatlice gözden geçirmelerde bulunun ve sizi rahatsız eden şeyin ne olduğunu tespit edin ve bunları elden geldiğince düzenlemeye çalışın. Mali konularda dikkatlice hareket edin. Dürüst insanlarla çalışın ve alışverişte bulunun. Sağlığınızı ihmal etmeyin. İdeallerinize önem verin. Hayatta huzuru yakalamanın yolu, önce huzur vermeyi bilmek ve huzur alabileceğiniz işlere, ilişkilere, ortaklıklara yönelmektir. Kaldı ki, eğer istenirse pekala bir çok güçlüğün üstesinden gelinebilir. Sevgili İkizler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle ailenize olan desteğinizin işaretçisi olduğu gibi, titiz ve oldukça dikkatli şekilde meseleleri ele alacağınızı gösteriyor. Düzen çok önemli. Her şey yerli yerine konularak, işlerlik kazandırılacak. Bu sizi yorabilir. Fakat emin olunuz ki, bu Yeniayda verilen kararlar oldukça işinize yarar. Karışıklık ortadan kalkar, gereksiz her şey ayıklanır, temizlenir. Bu bir taşınmanın işaretçisi de olabilir. Ofiste çekmecelerin düzenlenmesi, organize edilmesiyle, rahatlarsınız. Eğer bir şey gözünüze hoş gelmiyorsa, onu değiştirmek, güzelleştirmek istersiniz. Çocuklarınız varsa onların hijyeni, eğitimi veya diğer önemli meseleleriyle ilgilenirsiniz. Bu Yeniayda iş hayatınız veya evinizle ilgili meseleleri halletmek, bu konularda yeni bir karar vermek için, 16 ve 21 Eylül tarihleri olumludur. Aşk veya çocuklarla ilgili konularda da, 23 Eylül sonrası faydalı enerjilere sahipsiniz. Sağlığınıza önem veriniz. Araştırmak, soruşturmak, web sitesi hazırlamak, bilgilenmek, kitap yazmak, mistizm, sağlıklı yaşamla ilgili faaliyetler bu Yeniayda ilginizi çekebilir. Bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihi, problemlerin büyütülme zamanı değil. Bilakis çözüme kavuşturulması vaktidir. İş amaçlı görüşme, eğitim hayatında metodik düşünme, bütünden ziyade, detaylara bakma, doğru mu yanlış mı diye mercek altına alma yönünde etkilidir. 09 Eylül tarihinde aile, çocuklar, aşk hayatınızla ilgili konulara daha fazla önem veririz. Sevdiklerinize aşırı düşkünlük ön plandadır. Hatta çok daha fazla tutkulu davranırsınız. Bu çocuklarınız varsa onlarla ilgili konularda da böyledir. Bir meselenin halledilmesi için, bir işin kabul edilmesi adına çaba sarf edersiniz. Şartları size uygun bir işe adım atabilir veya şu anda elinizde bulunan işin sunumunu yaparsınız. İnsanlarla temasınız genelde sağlık, yazarlık, yayıncılık, satış, tasarlama, muhasebe gibi alanlarda yoğunlaşır. 11 Eylül tarihinde eş veya iş ortağınız özgür hareket ve karar almak ister. Kendi bildiği şekilde ve kurallara uymayan tarzdaki davranışları sizi rahatsız edebilir. Siz de lütfen kredi çekimi veya kredi kartı harcamalarınıza dikkat edin. 22 Eylül tarihinde, evde yapılacak düzenlemeler, misafirlerinizi ağırlama, ailenizle bir arada olma, sanatsal el becerileri, ofis yenileme, düzenleme gibi konular üzerinde düşünebilirsiniz. 25 Eylül tarihinde, İster iş hayatında ister ailevi konularda çözüme yatkın olmak, aşırı duygusal veya tepkisel olmamak lazım. Yaptığımız işe, attığımız adıma inanmak gerekiyor.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Merkür, etrafımızda bulunan kişiler ve günlük konuşmalarımız, işlerimizde ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Problemlerin büyütülme zamanı değil. Bilakis çözüme kavuşturulması vaktidir. İş amaçlı görüşme, eğitim hayatında metodik düşünme, bütünden ziyade, detaylara bakma, doğru mu yanlış mı diye mercek altına alma ve bu yönde düşünme vaktindeyiz. Parasal konularda daha fazla özen göstermek gerekiyor. 09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Venüs, aile, çocuklar, aşk hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Sevdiklerinize aşırı düşkünlük ön plandadır. Hatta çok daha fazla tutkulu davranırsınız. Bu çocuklarınız varsa onlarla ilgili konularda da böyledir. Derinlikli düşünürsünüz, geleceklerini sağlam temelli kurmak istersiniz. Geçmişte yaşananları göz önüne alarak daha dikkatli bir incelemede bulunursunuz. Eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsunuz. O zaman hem mali, hem sağlık hem de geleceğiniz açısından düşünmeyi unutmayınız.

Sevgili Yengeçler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yönetici Merkürün gücü, yakınlarınızla bağınızı güçlendiricidir. Etrafınızdaki insanlarla iletişiminiz takdir edilir ve değerli bulunur. Gayet başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Meraklı olduğunuz konularda bilgilenir, başkalarına destek olur, bundan mutluluk duyarsınız. İş girişimleri, projeler, planlamalar için gayet uygundur. Bu konularda 16, 21 Eylül tarihlerinde başvuruda bulanabilir, işlerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz. Ajandanızı düzenler, yeniden organize eder ve buna göre ilerlersiniz. İş ve özel seyahatler, başvuru ve görüşmeler bu Yeniayda öne çıkıyor. Eğer memnun olmadığınız bir şeyler varsa bunları düzenlemek için etkin enerjiye sahipsiniz. Bir meselenin halledilmesi için, bir işin kabul edilmesi adına çaba sarf edersiniz. Şartları size uygun bir işe adım atabilir veya şu anda elinizde bulunan işin sunumunu yaparsınız. İnsanlarla temasınız genelde sağlık, yazarlık, yayıncılık, satış, tasarlama, muhasebe gibi alanlarda yoğunlaşır. Aşkta Venüsün desteğiyle tutkulusunuz. Karşınıza biri çıkabilir veya mevcut ilişkinizde sevildiğinizi düşünürsünüz. Yakınlarınıza her konuda yardımcı olursunuz. Girdiğiniz yeni bir çevreye hemen adapte olmasanız da, zamanla alışırsınız. Aile, evle ilgili konularda 23 Eylül sonrası önemli bir karar verebilirsiniz.

ASLAN EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihinde, maddi konularda öyle çok açılmak, döküp saçmak zamanı değildir. Oturup hesabımızı iyi yapacağız. Nereye ne veriyoruz, hangi ürüne para yatırıyoruz. 09 Eylül tarihinde ailenizi ilgilendiren konular, eviniz, yerleşim yerinizle ilgili meseleler üzerinde odaklanacağız. İşinizden veya mevcut durumunuzdan memnun değilseniz, şimdi yeni yollar, yeni iş girişimi ve kazanç kapılarını zorlama vaktidir. Mantıklı şekilde iyi bir analiz yaparak, muhasebede bulunarak hareket edeceksiniz. Farklı kişilikte biri hayatınıza girebilir veya siz özgür hareket etmeyi tercih edersiniz. Kolayca aşık olan partner, ilişkinin sorumluluğu yüklenmek istemeyebilir. 22 Eylül tarihi çevremizle olan iletişimi hoş ve paylaşımcı hale getiriyor. Hem yakınlarımızla sıkça görüşeceğiz hem de kardeşlik, sevgi, uyum ve güzellikten yana olacağız. 25 Eylül tarihinde çevremizle ilişkimiz, sosyal proje ve girişimlerimiz, eğitim veya iş konuları ön planda olacak. Yüksek eğitimle ilgili işler, tercih, sınav veya yönetmenlikler, bitirilmesi gerekenler hepsi gözden geçirilecek.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Merkür, maddi konularda öyle çok açılmak, döküp saçmak zamanı değildir. Oturup hesabımızı iyi yapacağız. Nereye ne veriyoruz, hangi ürüne para yatırıyoruz. Harcamaların bir muhasebeci gibi denetlenmesi zamanıdır. Aslanlar cömerttir ve çoğunlukla da sevdiği bir şeye, önem verdikleri kişilere harcama yaparken hesap kitap tutma halleri yoktur. Görüldüğü gibi maddi kazancımız söz konusu olduğunda ve yatırım gibi bir şeyler düşünüyorsak, bu Merkür-Başak hesabın bilinmesi gerektiği yolunda bize sinyaller gönderecek. 09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında Venüs-Akrep burcunda ilerleyecek. Ailenizi ilgilendiren konular, eviniz, yerleşim yerinizle ilgili meseleler üzerinde odaklanacağız. Baskın kişi olmaya çalışabiliriz. İsteklerimizi kabul ettirmekten yana olabiliriz. Bunun ayarını iyi bilmek gerekiyor. Evli ancak sorunlu bir ilişkiniz varsa, problemleri mantıklı şekilde ele alınız. Oturduğunuz evden memnun değilseniz, bir başka yere taşınmayı düşünebilirsiniz. Eğer bekarsanız ve birlikte yaşamayı düşündüğünüz birisi varsa, bunun artı ve eksilerini gözden geçiriniz. Aile büyüklerinizle alakalı sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Aslanlar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yöneticisi Merkürün gücü, kazanç elde etme ve akıllı şekilde değerlendirme, paranıza sahip çıkma ve ekonomik şekilde bütçenizi düzenlemede yardımcı olacak. Siz bugünlerde işinizden veya mevcut durumunuzdan memnun değilseniz, şimdi yeni yollar, yeni iş girişimi ve kazanç kapılarını zorlama vaktidir. Mantıklı şekilde iyi bir analiz yaparak, muhasebede bulunarak hareket edeceksiniz. İhtiyaçlarınızı tespit edeceksiniz. Harcamalarınızı düzenli yapacak, kredi kartı, borçlanma veya bir girişimde bulunurken daha titiz davranacaksınız. Dünyanın bin türlü hali var diyeceksiniz. Aileniz, eviniz, çalışma hayatınız, ideallerinizi önemseyeceksiniz. Yaş tahtaya ayak basmayacaksınız. İş görüşmelerinde en doğru tercihinde bulanabilirsiniz. Venüs-Akrep burcunda ilerleyeceğinden siz bu Yeniayda maddi-manevi anlamda tutkulusunuz. Yakınlarınız, çevreniz, önem verdiğiniz her şey kıymetlenecek. Ailenizi koruyacak, evinizi bir kale gibi göreceksiniz. Hiç kimsenin sevdiklerinize, size ait bir şeye kötülük yapmasına izin vermeyeceksiniz. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde maddi görüşmeler, çalışma hayatı ve sağlıkla ilgili işlerinizi halledebilirsiniz. 23 Eylül sonrası yeni tanışmalar, güzellikler, estetik ve sanatsal anlamdaki çalışmalarda şansınız yükselecek.

BAŞAK EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihi sizlerin düşünme, algılama, planlama yönünde şanslı günlerin işaretçisidir. 9 Eylül tarihinde, çevremizdeki insanların bize karşı olan davranışları çok önemlidir. Zengin bir çevreye girmek, aradığımızı bulmak, evlenmek, finansal anlamda geleceğimizi garanti altına almak isteriz. Kişisel kararlar, şimdi gayet dikkatli ve her yönüyle gözden geçirilerek verilecek. İlişkide önemli bir dönem. Evlilik kararı verebilirsiniz. Problemli ilişkiler mercek altına alınıyor. Eğer güven vermiyorsa, önümüzdeki bir aylık süreçte bunların düzeltilmesi mümkün. 11 Eylül tarihinde, yeni projeler, planlamalar vaktidir. Vücudu gevşetici egzersizler sağlığımız açısından yararlı olur. 22 Eylül tarihinde, her şeyde kaliteyi önemseyeceğiz. Kariyer hayatımızı, maddi yönden ilişkilerimizi gözden geçireceğiz, temaslarda bulunacağız. 25 Eylül tarihinde yatırım, uygun krediyle ev sahibi olmak, önemli ihtiyaçlarımız almak veya çocuklarımızın masraflarını tek başına karşılamak mecburiyeti doğabilir.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 arasında tarihinde yöneticiniz Merkür, burcunuzda seyahatine başlıyor. Bu sizlerin düşünme, algılama, planlama yönünde en aktif zamanınız. Konuşurken, bir iş üzerinde incelemede bulunurken, bir adım atarken her bir ayrıntıyı kendinize göre ele alma vaktiniz. Sizler bu geçişin en etkin kişileri olarak, etrafınızdaki kişilere örnek olabilecek kişisiniz. İnsanlar size danışabilir, yaptığınız işi beğenerek bunu nasıl düşündüğünüzü sorabilirler. Maddi konularda, hayatın genelinde bir geri çekilip duygularınızı tartıyorsunuz. İşte Merkür burcunuzda ilerlediği bu tarihte, o geri çekilişin sizi yoran noktaları, detaylı şekilde ele alarak güce dönüştürebilirsiniz. 09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında Venüs-Akrep burcunda ilerleyecek. Genel olarak tutkulu ve bir hayli arzulu davranırız. Çevremizdeki insanların bize karşı olan davranışları çok önemlidir. Zengin bir çevreye girmek, aradığımızı bulmak, evlenmek, finansal anlamda geleceğimizi garanti altına almak isteriz. Genelde ilişki kurma tarzımız çekici yönlerimizi öne çıkarmak, karşı cinsi etkilemek şeklinde gelişir. Eğitimde, iş hayatında, tüm bağlantılarda güçlü insanlarla temas etmekten yana oluruz. Çünkü böyle kişilerin bizi üst noktalara taşıyacağını düşünürüz.

Sevgili Başaklar 9 Eylül saat 21:02 burcunuzda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle çok daha olumlu gelişmeleri müjdeliyor. Kişisel kararlar, şimdi gayet dikkatli ve her yönüyle gözden geçirilerek verilecek. İlişkide önemli bir dönem. Evlilik kararı verebilirsiniz. Problemli ilişkiler mercek altına alınıyor. Eğer güven vermiyorsa, önümüzdeki bir aylık süreçte bunların düzeltilmesi mümkün. Yeni tanışmalarda, partnerin her davranışı, hayata bakışı, size olan yaklaşımı, işi, parasal durumu tümüyle önemli hale geliyor. Öyle kolay kolay kimseye evet demezsiniz. Bu Yeniayda etkileme gücünüz gayet yüksek. İnsanları her konuda ikna edebilirsiniz. Çekiciliğiniz, başarınız, olumlu özelliklerinizle başkalarının takdirini kazanırsınız. Araştırma, bilgilenme, merak ettiğiniz kişi ve konularda derinlemesine bilgi sahibi olmadan karar vermezsiniz. Bir yakınınız size çok önemli bir konuda sır verebilir. Öğrendiğiniz bu bilgi işinize yarayacaktır. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde bir yolculuk, görüşme, toplantı başarılı şekilde geçer. 23 Eylül sonrası maddi yönden sizi rahatlatacak gelişmeler yaşanır. Burcunuzdaki bu Yeniay, karşınıza fırsatlar çıkartır, şansınızı yükseltir.

TERAZİ EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihinde lütfen endişeli düşünmeyiniz. Hayatta her şeyin denetleyemeyiz veya her şey mükemmel olmak zorunda değil. Doğrular gibi yanlışlar da olabilir. Önemli olan, gerekli-gereksiz olanı birbirinden ayırmak. 9 Eylül tarihinde iş veya özel hayatınızda çıkarlarınızı öne alırsınız. Hem geleceğinizi garanti altına almak hem de uzun süreli kılmak için mücadele edersiniz. Hakkınızın yenmesine tahammülünüz yoktur. Yeni bir proje, planlamada iyi bir hazırlık dönemi diyebiliriz. Sağlığınızla ilgili bakım, tetkik, araştırma, kontroller için uygun bir zamandasınız. Önümüzdeki bir ay boyunca, merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. 11 Eylül tarihinde aşka kapımız açık. Yeni bir şeyler yaşama arzumuz yüksek. 22 Eylül tarihi, hangi konuda yetenekli veya tecrübeli iseniz, o alanla ilgili temaslarda bulunursunuz. 23 Eylül tarihinde Güneş burcunuzda ilerleyecek. Sizi ışıklandıracak, gönlünüzü ferahlatacak. Güzellik ve çekiciliğinizle ilgiyi üzerinize toplarsınız. Her birinizin doğum gününü kutluyorum. Nice Yıllara nice güzelliklere. 25 Eylül yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bir toplulukta, bir dost sayesinde, bir şekilde karşımıza çıkan kişi bizi etkileyebilir. Sanki diğer yarımız gibidir.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Merkür süresince, endişeli düşünmeyiniz. Hayatta her şeyin denetleyemeyiz veya her şey mükemmel olmak zorunda değil. Doğrular gibi yanlışlar da olabilir. Önemli olan, gerekli-gereksiz olanı birbirinden ayırmak. Nerede bir aksaklık varsa, bunu çözebilmek için, ne kendinize ne de başkalarına karşı eleştirel davranmamalıyız. Bu tarih itibariyle geri planda halledilmesi gereken işlerimizi gayet düzgün şekilde yapabiliriz. Eğer bir proje üzerinde çalışıyorsak, onun ayrıntılı çalışmalarını bitirebiliriz. Bir planımız varsa, bunun üzerinde düşünebiliriz. Ruhsal anlamda zihnimizi rahatlatacak aktivitelere yönelebiliriz. Yazılarımızı yazabilir, bir işi öğrenmeye çalışabiliriz. 09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında yöneticiniz Venüs, Akrep burcunda ilerleyecek. Bu süreç, kazanma ve harcama konularında etkili olup, para bir güç ve hakimiyet aracı olarak görülür. İş veya özel hayatınızda çıkarlarınızı öne alırsınız. Hem geleceğinizi garanti altına almak hem de uzun süreli kılmak için mücadele edersiniz. Hakkınızın yenmesine tahammülünüz yoktur. İşimizi yapıyorsak, ücretini de zamanında almak isteriz. İş ortaklarında ne kazanılıyor ve nasıl pay ediliyor? Bunları bilmek isteriz. Eğer boşanma durumunuz varsa hukuki haklarınızı gözetirsiniz. Diyelim ki, bir ev kiralamak-satın almak istiyorsunuz. Bunun bütçenize olan artı ve eksilerini gözden geçirirsiniz

Sevgili Teraziler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, Merkürün-Başak burcu geçişiyle, her meseleyi oldukça dikkatli şekilde incelemenizi, titiz düşünmenizi sağlıyor. Özellikle yeni bir proje, planlamada iyi bir hazırlık dönemi diyebiliriz. Sağlığınızla ilgili bakım, tetkik, araştırma, kontroller için uygun bir zamandasınız. Önümüzdeki bir ay boyunca, merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yanılmamak ve doğru ilerlemek hangi konuda olursa olsun, bütünden ziyade detaylara bakınız. Çünkü bu sayede aksayan, yolunda gitmeyen, tatmin edici olmayan işleri tespit etmiş olursunuz. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde yarım kalan işlerinizi bitiriniz. Hangi konuda başarılı olmak istiyorsanız o konuya odaklanırsanız, elinizden hiçbir şey kurtulmaz. 23 Eylül sonrası Merkür burcunuzda ilerleyecek. Böylece çevrenizle bağınız güçlenecek. Uyum, denge, güzellik, huzur ve ılımlılık sizi rahatlatacak. Bu tarihe kadar bazı meseleleri kafanıza takabilirsiniz. Hatta endişeli olabilirsiniz. Bunu olumsuz görmeyin. Bilakis, iyi niyetinizden istifade etmelerine izin vermemiş olursunuz.

AKREP EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihi, iş arkadaşlıkları, proje amaçlı bir araya gelişler, ekibin kurulması ve hangi insanlarla çalışılacağı gibi konular gündemdedir. 9 Eylül tarihinde ilişkinizde birlik, bütünlük duygunuzu öne alırsınız. Kafanızda soru işaretleri uyandıran kişilere tahammülünüz yoktur. 09 Eylül tarihinde oldukça çekicisiniz ve ilgi uyandıran taraf sizsiniz. Hedefinize nokta atışı yapabilirsiniz. Akrepler için, plan-projeleri hayata geçirmek, beklenen ilgiyi görmek, inceden inceye her işin özüne inerek detaylarını keşfetmek doğaldır ki, başarılı kararların da işaretçisi olacak. 22 Eylül tarihinde başkaları hakkındaki düşüncelerimizi şöyle bir kendi içimizde gözden geçireceğiz. 25 Eylül tarihinde yürüyüş, müzik dinlemek, egzersiz yapmak stres atıcıdır. Bugün biraz baş ağrısı, tansiyon, ateş gibi sağlık şikayetlerimiz olabilir. Çok hızlı davrandığımız için, ufak tefek sakarlıklar yaşanabilir. 1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek. Bu geçiş, genel olarak sosyal hayatta ve hedeflerimiz yönünde detaylı düşünmemizi sağlar. Aslında böyle düşünmek zaman zaman işin içinden çıkmakta zorluklar yaratsa da, sonuçta başarılı bir karar vermede, ayrıntıların farkına varmada sizi destekleyicidir. İş arkadaşlıkları, proje amaçlı bir araya gelişler, ekibin kurulması ve hangi insanlarla çalışılacağı gibi konular, genelde gündemde olduğu için, birileri size veya siz birilerine haber göndererek, teklif yollayarak bu işle ilgili ayrıntıları gözden geçirebilirsiniz. Sosyal hayat bu zamanda öyle eğlenceden ziyade, iş amaçlı düşünülecek şekilde ele alınır.

09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyrini sürdürecek Venüs, fiziksel anlamda çekicilik kazandığınız, ilişkilerde güçlü, tutkulu ve baskın olduğunuz bir zaman dilimidir. İlişkiniz sizi mutlu ediyorsa yolunuza devam ederseniz. Soru işaretleri uyandırıyor, güvenmiyorsanız veda edersiniz. Kendi hayatınıza önem verirsiniz. Sağlam olanla olmayanı iyi ayırt edersiniz. Sevdiğinizle birlik, bütünlük içinde geleceğe yol almaktan yanasınızdır. Kafanızda soru işaretleri uyandıran hiç bir şeye tahammülünüz yoktur. Tutkulu olduğunuz kadar, seçicisiniz ve kontrolü elinde tutan taraf olarak, her konuda kendinizi sağlama alırsınız. Sevgili Akrepler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticisi Merkür ile öylesine güçlü bir enerji yayıyor ki, hakikaten bir çok işin olumlu yönde ilerlediğini, sonuca bağlanacağını söyleyebiliriz. Hedef olarak belirlenen ne varsa ona doğru nokta atışı yapıyoruz. Akrepler için, plan-projeleri hayata geçirmek, beklenen ilgiyi görmek, inceden inceye her işin özüne inerek detaylarını keşfetmek doğaldır ki, başarılı kararların da işaretçisi olacak. Venüsün burcunuzdaki ilerleyişiyle şahlanıyorsunuz. Sahip olmak, sizin kılmak, tadına varmak için bu Yeniay gözlerinizin içine içine bakıyor, gülümsüyor. Topluluk içinde, adım atılan işlerde, aşkta yalan ve dolan yerine hak edeni sevmede sizi destekleyen bu Yeniay sayesinde gereksizler ayıklanıyor, gerekli olanlar hayatınıza dahil oluyor. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde iş girişim, görüşme ve toplantılarda ikna gücünüz gayet yerinde olacak. 23 Eylül sonrası biraz ilişkimizi gözden geçireceğiz. Bitirilmesi gereken işlere yöneleceğiz. Biraz da kendi içimize çekilip, duruma bakacağız. İdeallerinize sahip çıkarak, kendinizden emin, yaptığınız işe gönlünüzü koyarak niyetlenirseniz, bu Yeniay aradığınız ne varsa sizi ona ulaştıracaktır.

YAY EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihi iş veya özel hayatımızla ilgili konuları gözden geçireceğiz. 09 Eylül tarihinde her konuda emin olmak isteriz. Tedbirli davranırız. Kafamızı kurcalayan meseleler varsa bunları sorgularız, anlamaya çalışırız. Yenilenmek, tazelenmek, arınmak isteyeceğiz. İş hayatının kendi içindeki oyunları, insanların tuhaf halleri, paranın nasıl da birçok insanı değiştirdiğini düşüneceğiz. 11 Eylül tarihinde aşk hayatınız canlanıyor. Tanışmalar bu tarihte daha yoğundur. Grup faaliyetleri, kültürel etkinliklerde bulunmak hoşunuza gider. Sosyalleşiyoruz. 23 Eylül sonrası sosyal dünya canlanacak. Paylaşımda bulunacağız. Dostlarımızla temasta olacağız. Özel duygular, tanışmalar, iş ve toplum ilişkileri bu tarih sonrası gündemimizde baş sıraya oturacak. 25 Eylül tarihinde, harcamalara dikkat ediniz. 1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek. İş hayatımızla ilgili planlarımız, görüşme veya düzenlenecek işlerimiz, halledilmesi gereken incelemeler gündem maddemizde yer almaya başlıyor. İş bulmak yönünde detaylı bir analiz sürecidir bu. Bakarız, nasıl bir iş düşünüyoruz, nasıl şartlar arıyoruz tümüyle gözden geçiririz. Geçirmemiz de gerekir zaten. Sigorta işlemleri, gerek işe girişlerde gerekse eleman alımlarında önemsenir. İşin ustası olup olmadığınıza bakılır. Öyle her önünüze gelen işi kabul etmemeli, tüm ayrıntılarını gözden geçirmelisiniz. Bu süreç, yeni bir planlamanın ön çalışmaları için kıymetlidir. İş problemlerimizi çözebilmek, işlerimizi düzgün şekilde yapabilmek için titiz çalışacağız ancak şikayetçi olmak, sürekli bir şeyler kulp takmak zaman kaybı olur, huzursuzluk yaratır buna da dikkat edeceğiz.

09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Venüs, ilişkilerin gizlilik üzerine kurulduğu ve mahremiyetin bir hayli önemsendiği, paylaşımın ve uyumun göz ardı edilebileceği süreçtir. Genelde ilişkide veya iş hayatında her şeyden emin olmak isteriz. Tedbirli davranırız. Kafamızı kurcalayan meseleler varsa bunları sorgularız, anlamaya çalışırız. Bu süreçte kendimize sorular soracağız. İş, ilişki, maddi konularda durumumuz nedir, tutarlı, dengeli davranıyor muyuz? Çünkü Venüs-Akrep geçişleri bir yüzleşme ve eskiyi geride bırakıp, yeniye yer açma vaktidir. Bunu yapanlar kazançlı çıkar, şüphelerinden arınır, ferahlar. Sevgili Yaylar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, mesleki beceriklilik, iş bitirme, ideallerinizi gerçekleştirmede gayet güçlü bir enerjiyle sizi destekliyor. Her bir detay önemsenecek. Bu yorgunluk yaratsa da, zihin bir hayli işlek ve pratik çalışıldığı için zamanı olumlu yönde kullanmak mümkün olacak. İş kararları, inceden inceye gözden geçirilecek, plan ve projeler başarılı şekilde bitirilecek. İş sorunları olanlar, bu bir aylık dönemde görüşmelerde bulunabilir, kendilerine uygun işe adım atabilirler. Bu konuda 16 ve 21 Eylül tarihleri uygundur. Venüs bu Yeniayla birlikte Akrep burcunda ilerleyecek. Bize ait olan her şey kıymetleniyor. Kaybetmemek için gözümüz açık olacak. Belki daha önce yaşanan acı tecrübeler aklımıza gelecek, bazı kişilere karşı mesafemizi koyacağız. Fiziksel ve ruhsal anlamda yenilenmek, tazelenmek, arınmak isteyeceğiz. İş hayatının kendi içindeki oyunları, insanların tuhaf halleri, paranın nasıl da birçok insanı değiştirdiğini düşüneceğiz. Ve hepsinden önemlisi, kendimize duyduğumuz saygının bir insan için, en büyük başarı olduğunu unutmayacağız. 23 Eylül sonrası sosyal dünya canlanacak. Paylaşımda bulunacağız. Dostlarımızla temasta olacağız. Özel duygular, tanışmalar, iş ve toplum ilişkileri bu tarih sonrası gündemimizde baş sıraya oturacak.

OĞLAK EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihinde insanlar bizim bilgimizi ölçerler. Bu iş görüşmelerinde önemlidir. Eğitimden, iş hayatına, farklı bir yere yerleşim, araştırma ve keşifler için, bütünden ziyade, detaylara önem verilerek analizde bulunma vaktidir. 09 Eylül tarihinde fiziksel çekiciliğiniz, bilginiz, duruşunuz, kendinizden eminliğiniz sosyal yaşamda size güç katar. Bulunduğunuz yere ayrı bir hava katarsınız. Sosyal veya iş yaşamı olsun, sizi başkalarının gözünde daha çok sevilen kişi yapacaktır. İnsanlar size güvenir, söylediklerinizi dinler, çalışkanlığınız, becerikli yanlarınızla takdir edilirsiniz. 11 Eylül tarihinde harcamalar evimizle alakalı olabilir veya sosyal aktiviteler, alışverişler, grup faaliyetleri şeklinde gerçekleşir. İş hayatında veya genel anlamda iletişimi önemsemek gerekiyor. Hem fikir alışverişlerinde bulunalım hem de tarafsız şekilde düşünelim. 23 Eylül tarihlerinde güzel sanatlar, sosyal hizmetler, siyaset, dekorasyon, tasarımcılık, güzellik ve bakım konuları olumlu yönde ilerler. 25 Eylül tarihinde denge önemli. Çünkü işe ağırlık versek, ev yaşamı etkilenir, eve ağırlık versek işimiz aksar.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek. Bu geçişle beraber hem bilgilenme hem de bildiklerimizin işe yarar olmasına dikkat etme sürecimiz başlıyor. Bu iş ve özel ilişkilerimizde de bu yönde gelişebilir. Öylesine konuşmamak için, konuşacağımız konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırız. Çevremizdeki insanlar da, bizim neyi ne kadar öğrendiğimizi, bildiğimizi test ederler. Çünkü bu geçiş hepimiz için gerekli ile gereksizlerin ayrılma vaktidir. O zaman doğru bilgi ile bir işe yaramayan, boş sözlerin etrafta dolaştığı zaman değildir. Bizim de buna fazlasıyla önem verdiğimiz süreçtir. Eğitimden, iş hayatına, farklı bir yere yerleşim, araştırma ve keşifler için, bütünden ziyade, detaylara önem verilerek analizde bulunma vaktidir. 09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında Venüs-Akrep burcunda ilerleyecek. Bu dönemde fiziksel çekiciliğiniz, bilginiz, duruşunuz, kendinizden eminliğiniz sosyal yaşamda size etkili bir güç katar. Bulunduğunuz yere ayrı bir hava katarsınız. Sizi anlamak, çözmek, size yaklaşmak pek kolay olmasa da, bunun size ayrı bir hava kattığını söylemeliyim. Karşı cinste en fazla dikkat ettiğiniz unsur, güçlü duruşu, toplum içindeki konumu, yaklaşım tarzıdır. Bu testten geçen kişiyle yola devam edersiniz. Sevdiğinizi önemsersiniz. Sahiplenirsiniz, tutkuyla sarılırsınız. İş ve özel anlamda hedeflerimizi belirleyeceğiz ve ilişkilerimize önem vereceğiz.

Sevgili Oğlaklar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve Merkür desteği, sosyal veya iş yaşamı olsun, sizi başkalarının gözünde daha çok sevilen kişi yapacaktır. Elle gösterilirsiniz. İnsanlar size güvenir, söylediklerinizi dinler, çalışkanlığınız, becerikli yanlarınızla takdir edilirsiniz. Öyle kolay kolay beğenmezsiniz. Daha iyisi olmalı diye düşünürsünüz. Bu nedenle titiz çalışırsınız. Seçici olursunuz. İş teklifleri alabilirsiniz. Eğitimde tez hazırlamak, yeni bir işe başlamak, farklı yerler görmek, kendinizi ve hayatı anlamak, ayaklarınızın üzerinde sağlam durmak bu Yeniayda sizin için son derece önemli hale gelir. Sadece bildik yerler, insanlar, işler, projelerle yetinmezsiniz. Araştırır, okur, inceler, kendinizi geliştirirsiniz. 16 ve 21 tarihlerinde önemli bir görüşme ve fırsat yakalarsınız. 23 Eylül civarında iş hayatında, iletişim ve karşılıklı uyumu gözetmek yararlı olur. Bu Yeniayda Venüs-Akrep burcunda ilerleyecek. Sizin bir işe, bir ilişkiye tutkuyla bağlanmanızı sağlayacak. Karşı cins üstünde etkiniz artacak. Web sitesi, tasarım, blog yazarlığı, önemli kişilerle bağlantı kurmak size yeni kapılar açacak.

KOVA EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? 6 Eylül tarihinde, gelir-gider dengemizi bir muhasebeci gibi düzenleyelim. Parasal ilişkilerimizde aklımız başımızda olsun. Yatırımlarda piyasanın durumu çok önemli. Eğer bir alım-satım işimiz varsa, akıllıca yönetmek lazım. 9 Eylül tarihinde, toplumsal ilişkiler yönetici-işveren arasındaki diyaloglar, ailenizle iletişim olguları önemlidir. Duygusal düşünmeyeceğiz. Fırsatlar karşınıza çıksa bile, uzun vadeli oluşuna bakacağız. Ekonomik düşünürsünüz ve ona göre ihtiyaçlarınızı alırsınız. 11 Eylül tarihinde projeler, ekip çalışmaları bir hayli önemli. 22 Eylül tarihinde yeni arkadaşlar edinirsiniz. Çevrenizle bağlantınız güçlüdür. Kendinize güvenimiz artar. Eğitimden kültür hayatına, sanatsal çevrelerden iş hayatına kadar geniş bir alanda birçok kişiyle irtibata geçeriz. 23 Eylül, sanatsal ortamlar, sergiler, davetler, trend olan her şey, ilişkiler, yolculuklar, organizasyonlar, eğlenceli geziler, turlar, insanları bir araya getirici her şey hoşumuza gider. 25 Eylülde, evlilik veya iş ortaklığı gibi hayati kararlar bilinçli şekilde ele alınır, gözden geçirilir. Önemli bir haber alabilirsiniz.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek. Bu start ile birlikte biz de, görünen ardındaki gerçeklere, detaylara bilhassa önem vereceğiz. Özellikle finansal konularla ilgili işlerimizde titizlenme vaktimiz. Nasıl bir yatırım düşünüyoruz, ne gibi ödemelerimiz var, kimlerle aramızda bir bölüşüm söz konusu ve durumumuz nedir, buna bir bakacağız. Gelir-gider dengemizi bir muhasebeci gibi hesaplamamız, kendi müfettişimiz gibi vergilerimizi ihmal etmememiz, parasal ilişkilerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Piyasanın durumu çok önemli. Eğer bir alım-satım işimiz varsa, bunu hafife almadan, akıllıca yönetmek lazım. 09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 tarihleri arasında Akrep burcunda ilerleyecek Venüs, toplumsal hayatta kurulan ilişkiler başta olmak üzere yönetici-işveren konumundaki kişilerle olan paylaşımlarınız ve ailenizle aranızdaki sevgi alışverişi anlamında etkili bir süreçtir. İşinizden, ilişkilerinizden emin olmak, geleceğinizi garanti altına almak arzusu bu dönemin özünde var. Siz Kovalar işinize ve bu anlamda ilişkilerinize önem vermeniz gerekiyor. Aşırı gurur, kıskançlık, hırsların terbiyesi şart. Benim tavsiyem dönemi olumlu yönde geçirmek için, sorumluluk bilinciyle hareket etmeniz ve neyi hedefliyorsanız o yolda dürüstlükle işinizi yapmanızdır.

Sevgili Kovalar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yöneticisi Merkürün gücü gayet olumludur. Bu size iş hayatında, toplumla birebir ilişkinizde faydalar sağlar. Titiz çalışmak, seçici olmak, görev duygusu ve sorumlulukla hareket etmek gerekir. Kovalar özgür olmayı severler. Fakat bu Yeniayda sıkı çalışmak gerekiyor. Finansal çıkarlar özellikle iş hayatında veya özel yaşamda bir hayli önemsenir. Mantık öylesine etkilidir ki, duygularla karar verilmez. Fırsatlar karşınıza çıksa bile, uzun vadeli oluşuna bakılır. Çizdiğiniz sınırları kimsenin aşmasına izin vermezsiniz. Ekonomik düşünürsünüz ve ona göre ihtiyaçlarınızı alırsınız. Sizin için bir ilişkide güven kadar önemli olan bir başka olgu, sevdiğiniz kişinin size bağlılığıdır. İş hayatında garanti ve sağlamlık kadar, başkalarını geçmek, önde olmak, başarıya ulaşmak sizin için bir tutkudur. İş yerinde veya işle alakalı bir ortamda önemli birisiyle tanışabilirsiniz. Bu kişi sizde farklı hisler uyandırır. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde parasal konularda atılacak imzalara, verilen sözlere dikkat edin. 23 Eylül sonrası işleriniz hızla yoluna girer. Bir yolculuk, görüşme gerçekleşir.

BALIK EYLÜL ayında sizleri neler bekliyor? Detaylı ve eleştirel düşünmek, sürekli kusur bulmak beraberliği zorlar. 6 Eylül tarihinde ilişkinizde problemi tespit etmek, bunu çözmek için bir adım atılır. 09 Eylül tarihinde ilişkilerde tutkulu bir devre. Kuşku uyandıran, soru işaretleri taşıyan hiçbir şeye prim vermiyoruz. 9 Eylül bir evlilik kararı verilecekse, bir ilişkiye adım atılırsa, artı ve eksileriyle tüm detayları önemsersiniz. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde verilen kararlar, atılan adımlar, nişan-evlilik-iş ortaklığı gibi hayati bağlar uzun ömürlü olabilir. Tutkulu bir ilişki, partnerin çekici yanları, nezaketi, duyarlılığı kadar çalışkanlığı, güvenilirliği de sizin karar vermenizde etkili olacak. 23 Eylül sonrası, maddi ortaklıklar, iş veya özel anlamdaki kazanç ortaklıkları sizin için kıymetli olacak. Güzellik, sanat, estetik gibi hukukla alakalı konular üzerinde bilhassa duracaksınız. Hakkınızı almak için elinizden geleni yapacaksınız. Konusunda deneyimli insanlara danışabilirsiniz.

1-9 EYLÜL HAFTASI 6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek. Bu geçişle beraber ilişkide her ayrıntının üzerinde duracağız. Sizden farklı düşünen bir partnerle veya karşınıza çıkacak kişilerle anlaşmak pek kolay olmaz. Ancak bu zorluk, ilişkinin özündeki niyete bağlı olarak gelişecektir. İyi niyet, sevgi, saygı varsa, her şey çözüme kavuşur bir şekilde. Ancak problem varsa, bir de rutin olarak devam ediyorsa, bu geçişle beraber sözcükler endişe yaratıcıdır. Detaylı ve eleştirel düşünmek, sürekli kusur bulmak beraberliği zorlar. Tam tersine problemi tespit etmek, bunu çözmek için atılmış olumlu bir adım olacaktır. 09 Eylül saat:12:25-5 Ekim saat:22:04 arasında, Venüs-Akrep burcunda seyrini sürdürecek. Devam eden veya başlayacak bir ilişkide tutkulu bir devre. Kuşku uyandıran, soru işaretleri taşıyan hiçbir şeye prim vermiyoruz. Balıklar bu dönemde işlerine odaklı, azimli ve kararlı şekilde ilerlemekten yanalar. Finansal iş veya özel paylaşımların yine aynı olgular çerçevesinde ele alınacağı bir süreçteyiz. Hiçbir işi şansa bırakmaktan yana değiliz. Sezgilerimiz gibi aklımız da bize doğruları gösteren bir rehber olacaktır. Merak ettiğimiz her konuda hem derinlikli düşünürüz hem de başarılı kararlar veririz.