1-9 Eylül haftalık burç yorumları

6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 tarihleri arasında Merkür-Başak burcunda seyrini sürdürecek. Ailemizle ilgili konularda bir takım meselelerin fazlasıyla incelendiği zaman dilimindeyiz. Bazen gereğinden fazla bizi yorması mümkün. İkizler hemen çözmek, bu denli vakit kaybetmemek istemez. Ancak şimdi bir nedenle, -Dur bakalım, bak şurada bir problem var, şunun halledilmesi lazım diyen sesler duyabiliriz. İlgilenmek zorundayız. Kiralama, satın alma, satma gibi, emlak yatırım veya işlerimizde hesabı iyi yapmak gerekiyor. Yeni bir çevre söz konusu olan her şeyde durup iki kere düşünmek zorundayız. Ev içinde onarım düşünülüyorsa, bakım ve tamirat işlerimiz varsa, bunları halletmek gerekir. Satın alınıyorsa tüm tesisat sistemine ince işlere bakmalısınız. Merkür-Başak geçişinde bu işler hem ekonomik olarak kolay halledilir hem de iyi bir ustaya rastlanması mümkündür. Birlikte yaşadığınız kişi ve kişilerle bu süreçte mantıklı, çözümcü, işlerlik kazandırıcı tarzda konuşulması iyi olur. Kusur bulmak, birbirinizi eleştirmek bir işe yaramadığı gibi boş yere huzursuzluk yaratır.

Sevgili İkizler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle ailenize olan desteğinizin işaretçisi olduğu gibi, titiz ve oldukça dikkatli şekilde meseleleri ele alacağınızı gösteriyor. Düzen çok önemli. Her şey yerli yerine konularak, işlerlik kazandırılacak. Bu sizi yorabilir. Fakat emin olunuz ki, bu Yeniayda verilen kararlar oldukça işinize yarar. Karışıklık ortadan kalkar, gereksiz her şey ayıklanır, temizlenir. Bu bir taşınmanın işaretçisi de olabilir. Ofiste çekmecelerin düzenlenmesi, organize edilmesiyle, rahatlarsınız. Eğer bir şey gözünüze hoş gelmiyorsa, onu değiştirmek, güzelleştirmek istersiniz. Çocuklarınız varsa onların hijyeni, eğitimi veya diğer önemli meseleleriyle ilgilenirsiniz. Bu Yeniayda iş hayatınız veya evinizle ilgili meseleleri halletmek, bu konularda yeni bir karar vermek için, 16 ve 21 Eylül tarihleri olumludur. Aşk veya çocuklarla ilgili konularda da, 23 Eylül sonrası faydalı enerjilere sahipsiniz. Sağlığınıza önem veriniz. Araştırmak, soruşturmak, web sitesi hazırlamak, bilgilenmek, kitap yazmak, mistizm, sağlıklı yaşamla ilgili faaliyetler bu Yeniayda ilginizi çekebilir. Bu konularda çalışmalar yapabilirsiniz.

Sevgili Yengeçler 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yönetici Merkürün gücü, yakınlarınızla bağınızı güçlendiricidir. Etrafınızdaki insanlarla iletişiminiz takdir edilir ve değerli bulunur. Gayet başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Meraklı olduğunuz konularda bilgilenir, başkalarına destek olur, bundan mutluluk duyarsınız. İş girişimleri, projeler, planlamalar için gayet uygundur. Bu konularda 16, 21 Eylül tarihlerinde başvuruda bulanabilir, işlerinizi yürürlüğe koyabilirsiniz. Ajandanızı düzenler, yeniden organize eder ve buna göre ilerlersiniz. İş ve özel seyahatler, başvuru ve görüşmeler bu Yeniayda öne çıkıyor. Eğer memnun olmadığınız bir şeyler varsa bunları düzenlemek için etkin enerjiye sahipsiniz. Bir meselenin halledilmesi için, bir işin kabul edilmesi adına çaba sarf edersiniz. Şartları size uygun bir işe adım atabilir veya şu anda elinizde bulunan işin sunumunu yaparsınız. İnsanlarla temasınız genelde sağlık, yazarlık, yayıncılık, satış, tasarlama, muhasebe gibi alanlarda yoğunlaşır. Aşkta Venüsün desteğiyle tutkulusunuz. Karşınıza biri çıkabilir veya mevcut ilişkinizde sevildiğinizi düşünürsünüz. Yakınlarınıza her konuda yardımcı olursunuz. Girdiğiniz yeni bir çevreye hemen adapte olmasanız da, zamanla alışırsınız. Aile, evle ilgili konularda 23 Eylül sonrası önemli bir karar verebilirsiniz.

Sevgili Aslanlar 9 Eylül saat 21:02 Başak Burcunda doğacak Yeniay ve yöneticisi Merkürün gücü, kazanç elde etme ve akıllı şekilde değerlendirme, paranıza sahip çıkma ve ekonomik şekilde bütçenizi düzenlemede yardımcı olacak. Siz bugünlerde işinizden veya mevcut durumunuzdan memnun değilseniz, şimdi yeni yollar, yeni iş girişimi ve kazanç kapılarını zorlama vaktidir. Mantıklı şekilde iyi bir analiz yaparak, muhasebede bulunarak hareket edeceksiniz. İhtiyaçlarınızı tespit edeceksiniz. Harcamalarınızı düzenli yapacak, kredi kartı, borçlanma veya bir girişimde bulunurken daha titiz davranacaksınız. Dünyanın bin türlü hali var diyeceksiniz. Aileniz, eviniz, çalışma hayatınız, ideallerinizi önemseyeceksiniz. Yaş tahtaya ayak basmayacaksınız. İş görüşmelerinde en doğru tercihinde bulanabilirsiniz. Venüs-Akrep burcunda ilerleyeceğinden siz bu Yeniayda maddi-manevi anlamda tutkulusunuz. Yakınlarınız, çevreniz, önem verdiğiniz her şey kıymetlenecek. Ailenizi koruyacak, evinizi bir kale gibi göreceksiniz. Hiç kimsenin sevdiklerinize, size ait bir şeye kötülük yapmasına izin vermeyeceksiniz. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde maddi görüşmeler, çalışma hayatı ve sağlıkla ilgili işlerinizi halledebilirsiniz. 23 Eylül sonrası yeni tanışmalar, güzellikler, estetik ve sanatsal anlamdaki çalışmalarda şansınız yükselecek.

6 Eylül saat:05:38-22 Eylül saat:06:39 arasında tarihinde yöneticiniz Merkür, burcunuzda seyahatine başlıyor. Bu sizlerin düşünme, algılama, planlama yönünde en aktif zamanınız. Konuşurken, bir iş üzerinde incelemede bulunurken, bir adım atarken her bir ayrıntıyı kendinize göre ele alma vaktiniz. Sizler bu geçişin en etkin kişileri olarak, etrafınızdaki kişilere örnek olabilecek kişisiniz. İnsanlar size danışabilir, yaptığınız işi beğenerek bunu nasıl düşündüğünüzü sorabilirler. Maddi konularda, hayatın genelinde bir geri çekilip duygularınızı tartıyorsunuz. İşte Merkür burcunuzda ilerlediği bu tarihte, o geri çekilişin sizi yoran noktaları, detaylı şekilde ele alarak güce dönüştürebilirsiniz.

Sevgili Başaklar 9 Eylül saat 21:02 burcunuzda doğacak Yeniay, yöneticiniz Merkürün desteğiyle çok daha olumlu gelişmeleri müjdeliyor. Kişisel kararlar, şimdi gayet dikkatli ve her yönüyle gözden geçirilerek verilecek. İlişkide önemli bir dönem. Evlilik kararı verebilirsiniz. Problemli ilişkiler mercek altına alınıyor. Eğer güven vermiyorsa, önümüzdeki bir aylık süreçte bunların düzeltilmesi mümkün. Yeni tanışmalarda, partnerin her davranışı, hayata bakışı, size olan yaklaşımı, işi, parasal durumu tümüyle önemli hale geliyor. Öyle kolay kolay kimseye evet demezsiniz. Bu Yeniayda etkileme gücünüz gayet yüksek. İnsanları her konuda ikna edebilirsiniz. Çekiciliğiniz, başarınız, olumlu özelliklerinizle başkalarının takdirini kazanırsınız. Araştırma, bilgilenme, merak ettiğiniz kişi ve konularda derinlemesine bilgi sahibi olmadan karar vermezsiniz. Bir yakınınız size çok önemli bir konuda sır verebilir. Öğrendiğiniz bu bilgi işinize yarayacaktır. 16 ve 21 Eylül tarihlerinde bir yolculuk, görüşme, toplantı başarılı şekilde geçer. 23 Eylül sonrası maddi yönden sizi rahatlatacak gelişmeler yaşanır. Burcunuzdaki bu Yeniay, karşınıza fırsatlar çıkartır, şansınızı yükseltir.