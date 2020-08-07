1.93 cm'lik kadın kısa erkekleri tercih ettiğini söyledi

Toronto’dan beslenme uzmanı ve model Emeral Van Langen her zaman 1.91 boyundaki ablası kadar uzun olmak istiyordu.

Uzun boy tutkunu Emerald, büyümeyi durdurduğunu duyduğu gazlı içecekleri genç yaşında bıraktı. Teenshealth’e göre alkolsüz içecekler ve kafein büyümeyi engellemiyor; ancak çok tüketilmesi de tavsiye edilmiyor.

Dokuz yıl içinde Emerald yaşıtlarından daha hızlı uzadığını fark etti. Genç kadın şu an 32 yaşında 1.93 boyunda. Modellik yapan Emerald, uzun boyuyla gurur duysa da günlük yaşamında bazı zorluklarla karşılaşıyor. Her zaman kısa partnerler tercih ettiğini söyleyen Emerald’ın eşi ise 1.57 boyunda.

Eşiyle 11 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Emerald “Onunla tanışmadan önce çok fazla flörtüm olmadı, ama olduğu zaman da hep kısa erkeklerle çıktım. Uzun boylu erkekler, onlardan uzun olmamdan genelde hoşlanmıyor. Çok fazla DM alıyorum. Bazıları bana tuhaf videolar gönderiyor. Daha önce ‘sana tırmanmak istiyorum’ diyen bir mesaj almıştım” dedi.

Emerald daha gençken sigara ve kafeinin büyümeyi durdurduğunu öğrenip ikisinden de uzak durduğunu söyleyerek “Kafeinden uzak durmak için çok çabaladım. Çünkü kız kardeşimden daha uzun olmak istiyordum ve oldum. Belki genetik sayesinde, belki de çabalarım sayesinde. Okuldayken biraz tuhaf hissediyordum. Fotoğraf çektirirken hep eğilirdim, hala eğiliyorum” dedi.