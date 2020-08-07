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  4. 1.93 cm'lik kadın kısa erkekleri tercih ettiğini söyledi

1.93 cm'lik kadın kısa erkekleri tercih ettiğini söyledi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Boyu 1.93 olan kadın, erkeklerin kendisine ‘tırmanmak’ istediğini söyleyen çok sayıda mesaj aldığını söyledi.

1.93 cm'lik kadın kısa erkekleri tercih ettiğini söyledi

Toronto’dan beslenme uzmanı ve model Emeral Van Langen her zaman 1.91 boyundaki ablası kadar uzun olmak istiyordu.

Uzun boy tutkunu Emerald, büyümeyi durdurduğunu duyduğu gazlı içecekleri genç yaşında bıraktı. Teenshealth’e göre alkolsüz içecekler ve kafein büyümeyi engellemiyor; ancak çok tüketilmesi de tavsiye edilmiyor.

Dokuz yıl içinde Emerald yaşıtlarından daha hızlı uzadığını fark etti. Genç kadın şu an 32 yaşında 1.93 boyunda. Modellik yapan Emerald, uzun boyuyla gurur duysa da günlük yaşamında bazı zorluklarla karşılaşıyor. Her zaman kısa partnerler tercih ettiğini söyleyen Emerald’ın eşi ise 1.57 boyunda.

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Eşiyle 11 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Emerald “Onunla tanışmadan önce çok fazla flörtüm olmadı, ama olduğu zaman da hep kısa erkeklerle çıktım. Uzun boylu erkekler, onlardan uzun olmamdan genelde hoşlanmıyor. Çok fazla DM alıyorum. Bazıları bana tuhaf videolar gönderiyor. Daha önce ‘sana tırmanmak istiyorum’ diyen bir mesaj almıştım” dedi.

Emerald daha gençken sigara ve kafeinin büyümeyi durdurduğunu öğrenip ikisinden de uzak durduğunu söyleyerek “Kafeinden uzak durmak için çok çabaladım. Çünkü kız kardeşimden daha uzun olmak istiyordum ve oldum. Belki genetik sayesinde, belki de çabalarım sayesinde. Okuldayken biraz tuhaf hissediyordum. Fotoğraf çektirirken hep eğilirdim, hala eğiliyorum” dedi.

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Kendine uygun giysi bulmanın eskiye göre artık daha kolay olduğunu söyleyen Emerald “Gelinlik almaya gittiğimde, etek boyunu uzatmak için terzi müdahalesi gerekti. Ev bulmak ise en kötüsü. Ev ararken ilk sorum tavanların yüksekliği, ki ev sahipleri bu konuda hep yalan söyler. Tanımadığım insanların ‘Boyun kaç?’ diye sorması beni rahatsız ediyor” dedi.

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Emerald artık tamamen modellik kariyerine odaklanmış durumda. Ancak cast direktörleri sıklıkla Emerald’a çok uzun olduğunu söylüyordu. Emerald bunu üzerine freelance olarak çalışmaya başladığını söyleyerek “16 yaşındayken başladığım modellik eğitiminde hep dik durmamız gerektiği söylendi. Aldığım işlerden birinde, kalçalarım ve ayaklarım numunelere sığmayınca birkaç yıl modellik yapmayı bıraktım” dedi.

Daha sonra terkrar modelliğe başlama kararı alan Emerald “Şu an modelliğe aşığım. Tekrar çalışmaya başladım. İşim nedeniyle yeni yerler görmeyi ve farklı insanlarla tanışmayı seviyorum. Uzun boylu olmanın avantajları var. Daha fazla yiyebiliyorum. En önemlisi de merdiven veya tabure kullanmam gerekmiyor” dedi.

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