1 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Demokrat Partili başkan aday adaylarının katıldığı ve dün akşam ikinci turunun ikinci ayağı gerçekleştirilen tartışma programıyla ilgili ayrıntılara geniş yer ayırıyor. New York Times, kamuoyu yoklamalarında Demokrat Parti ön seçim yarışını önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ılımlı ve merkezci politikalarını savunduğunu bildiriyor. Gazete, Biden'ın, en yakın rakiplerinden California Senatörü Kamala Harris'in eleştirilerine karşı da savunmaya geçtiğini yazıyor. Habere göre New Jersey Senatörü Cory Booker ve eski Obama Yönetimi'nin Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Julian Castro gibi liberal rakipleri, Biden'ın siyasi siciline yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Biden, Haziran ayında birincisi yapılan tartışma programında Kamala Harris'in benzer eleştiriler karşısında zayıf bir savunma yapmıştı. Biden dün akşam sadece kendi siyasi geçmişi değil, Obama döneminin göçmenlik ve ticaret alanındaki politikalarına yönelik eleştirilere de yanıt vermek durumunda kaldı. Biden'in sağlık sistemi, göçmenlik, ticaret, ceza hukuku, iklim değişikliği, kadın hakları ve Irak Savaşı gibi geniş kapsamlı konulardaki eleştirilere ilk tartışmada olduğu gibi ara ara kısa yanıtlar verdiği, hatta bazen tökezlediği gözlendi. Öte yandan ilk tartışma programında güçlü bir performans sergileyen California Senatörü Kamala Harris, dün akşamki eleştiriler karşısında kendini savunmada zayıf kaldı. Hawaii Eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Tulsi Gabbard, Harris'in California Başsavcısı olduğu yıllarda özellikle uyuşturucu konusundaki sert tavrını eleştirdi. Gazete, Biden'ı geçmişte katı ceza hukuku tasarılarının yasalaşmasında oynadığı rol nedeniyle eleştiren Cory Booker'ın dün akşamki katılımcılar arasından sıyrıldığı yorumunda bulunuyor.

Wall Street Journal ise Amerikan Merkez Bankası FED'in 2008'den sonra ilk kez faiz indirimine gitmesiyle ilgili haberin ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre faizleri yüzde 0,25 oranında düşüren FED, bu hamleyle ticaret alanında tırmanan gerginlikler ve küresel ekonomik yavaşlama karşısında Amerikan ekonomisini korumayı amaçlıyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi açıklamasından sonra borsa düştü, dolar ise değer kazandı. Öte yandan Powell'ın önümüzdeki aylarda ek ekonomik teşvikler geleceği konusundaki beklentilere doğrudan yanıt vermemesi, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ek faiz indirimlerini tamamen göz ardı etmediklerini kaydeden Powell, on yıl aradan sonra gelen bu hamleyi bir dizi faiz indiriminin başlangıcı olarak algılamadıklarını söyledi. Dün FED'den gelen açıklamadaysa ekonomik görünüme ilişkin verilerin etkilerinin yakından takip edileceği ve büyümenin sürdürülebilmesi için gereken uygun adımların atılacağı ifade edildi. Bu ifade, gazeteye göre, FED'in önümüzdeki aylarda yeniden faiz indirimine gideceğinin bir sinyali olacak algılanabilir. Öte yandan Başkan Trump, FED'in faiz indirimi kararına ilişkin hayal kırıklığını Twitter üzerinden dile getirdi. Faizlerin daha hızlı indirilmesinden yana olan Trump, ”Piyasalar Powell ve FED'den, bunun uzun soluklu ve atılgan bir faiz indirimi sürecinin başlangıcı olduğunu duymak istiyordu. Powell her zamanki gibi yüzümüzü kara çıkardı,” ifadelerini kullandı.,