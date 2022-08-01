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1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

01.08.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, 1 Ağustos Pazartesi itibarıyla araştırılmaya başlandı. Peki 1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta üç defa tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları internet üzerinden sorgulanıyor. Peki 1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçları, yaklaşık yarım saat içerisinde belli oluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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