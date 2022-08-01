1 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi 1 Ağustos 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün İstanbul'un birçok ilçe ve noktasında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Peki 1 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? AYDEAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? 1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 25843316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İMRAHOR mah sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840466

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KAMER, KOCA YUSUF, SULTANDAĞI, SÜREYYAPAŞA, ŞİİR sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, MODERN, PEKER, SAADET, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25956317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, ÇAĞLAYAN, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25800316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25742316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, BELİĞ, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 01/08/2022 09:30:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25843317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BOSTAN, CİVANMERT, KORULUK, TEMİZEL, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840463

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CEVİZ, FULYA, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇINARLI, ÇİLEK sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 25831320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KARANFİL, SELVİ sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26022316

İSTANBUL AVCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840490

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞALGAZ, FERAH, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / OSMANGAZİ mah 2607. sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah CEREN, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, GÜRGEN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KESTANE, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SİMA, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, İNCİR sk bölgelerinde 01/08/2022 14:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 25540505

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729., DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 01/08/2022 00:01:00 - 01/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 25834316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 01/08/2022 00:00:00 - 01/08/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25835318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 01/08/2022 03:30:00 - 01/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840678

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, BAĞLARBAŞI, CANAN, CANLI, CENGİZHAN, CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR, DALYAN, KALYON, PIRLANTA sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25711317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, SÜMBÜL sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25720316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BADEM, PAŞA sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 25836316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah VALİLİK YOLU sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 25838333

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ERSİN, LALELİ, SEVİNÇ sk bölgelerinde 01/08/2022 00:01:00 - 01/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838339

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 01/08/2022 00:01:00 - 01/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25873082

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ÇETİN sk bölgelerinde 01/08/2022 15:00:00 - 01/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 25735235

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALİ FUAT BAŞGİL, ARDIÇ, ATLAS, AVASKÖY YOLU, GÖKTÜRK, GÜZEL YALI, KÖY ÇIKMAZI, LATİFE, MOR MENEKŞE, NEŞE, PİLOT, RİZE, SEL, TRABZON, TUNABOYLU, TUNCA, ZONGULDAK, ÇINAR, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI, İLKNUR, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25837323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, BEYAZ KARANFİL, SELVİ sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25735236

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, ADEM YAVUZ, DERYA, GÖKHAN, GÜVERCİN, KEMALİYE, KOMİSER REŞAT DAYI, MİLLET, UTKU, YURT, ÇALIŞKAN sk / YILDIRIM mah 100. YIL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIZILIRMAK, MAGOSA, ULUDAĞ, İZMİR sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838328

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, AVASKÖY YOLU, KÖY ÇIKMAZI, PİLOT, SEL, TUNABOYLU, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25735307

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 01/08/2022 11:00:00 - 01/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840403

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 01/08/2022 18:00:00 - 01/08/2022 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26024317

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARAMAN, KARASU, MANASTIR, OBA, RÜYA, SEMA, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 01/08/2022 20:00:00 - 02/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 23783416

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah BÜYÜKDERE, EMEK, GÜNEBAKAN, GÜNEŞ, LADİN, ORG. İZZETTİN AKSALUR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk bölgelerinde 01/08/2022 00:00:00 - 01/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840460

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, ESKİYILDIZ, MUHTAR-I EVVEL sk / YILDIZ mah MUHTAR-I EVVEL sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 25840666

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah BALTABAŞ, DEV SÜLEYMAN, FADİL ARİF, GEÇİCİ, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, LOKUMCU, MACAR BOSTANI, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, ŞEFKAT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BEYZADE sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24010753

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AVCILAR, CEMİYET, OKÇULAR ÇEŞME, TOROS, YARPUZ sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25200316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN, YAMAK ÇIKMAZI sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NİL, SEHER, UZUNCA, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLER ARALIĞI, ÜST BARUTHANE sk / PİYALEPAŞA mah AKÇAY, CANDAN, DOĞAN, HOŞGÖR, KONAK CAMİİ ÇIKMAZI, YILMAZ, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 25920316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, DURUÇAY, ETİLER, HADIMKÖY YOLU, HARBİYE, HASTÜRK, HAŞMET, HOŞGÖRÜ, HÜDA, HÜKÜMDAR, IŞILTI, KIYMET, KIZILERİK, KUZU, MAKUL, MEDENİYET, MEHPARE, MELİKE, MELİKŞAH, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR, İNKILAP sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 25873132

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, PEKMEZ DERESİ, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA, ÜRKMEZ sk / YAYLACIK mah BONCUK, BİRSİN ÇIKMAZI, BİTKİ, REZENE, YAĞIZ ÇIKMAZI sk / ÖRCÜNLÜ mah ÖZKAN sk bölgelerinde 01/08/2022 07:35:00 - 01/08/2022 17:35:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 25838330

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 458., 459., 460., 473., ANADOLU, CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840402

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 01/08/2022 12:00:00 - 01/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 25837317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah DOĞAN ARASLI sk / ÜÇEVLER mah 951., BAHÇE YOLU, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840485

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah TUNÇ sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25769316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 139., 143., 144., 146. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25735238

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2671., 2679., 2680., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., AHMET HAŞİM, AYASOFYA, EYLÜL, MEHTAP sk / OSMANGAZİ mah 2670., AHMET HAŞİM, AKREP, AYASOFYA sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25831328

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1036. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25735242

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKARCA, SAKSAĞAN, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, MERCAN, METİN, SERAP sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840487

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1825., 1826., 1828., 1833., 1853., 1854., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., BAĞDAT, UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1816., 1817., 1818., 1822., 1869., 1871., 1872., 1873., 1874., 1877., 1878., 1883., 1973., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840488

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1817., 1818., 1822., 1869., 1870., 1886., 2044., 2049., 2050., 2072., 2075., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1803., 1807., 1808., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25735244

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, ÇİSİL, İZGİ sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25846316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2233., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., ADNAN MENDERES, AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk bölgelerinde 01/08/2022 14:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 25856316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜLDERE, SALİHA SULTAN sk / İSLAMBEY mah BÜLBÜL YUVASI, BÜLBÜLDERE, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840462

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 2.IHLAMUR, DAMLA, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, KUŞBURNU, MANZARA, OKUTAN, PINAR CAMİİ, SANCAK, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, ÇOTANAK, İLKNUR sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 25734423

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2051., B sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 25840489

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KAYMAK sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 25868335

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah HAYRULLAH ÇAVUŞ, KAPTANI DERYA, KUZGUNCUK, MAHMUT AĞA, SALİH PAŞA, SEVDE, TAZEGÜL, USKUMRU, VURAL, ÜZÜM BAĞLARI sk bölgelerinde 01/08/2022 09:30:00 - 01/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25872884

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ KİLYOS, KAĞNI, KOCATAŞ, KİLYOS, MADEN CAMİ, MEKTEP, SARICA, ÇEŞME sk bölgelerinde 01/08/2022 09:30:00 - 01/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 25873034

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah ANADERE, HAVUZLAR sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26023316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah SELANİK, ÇİZGİ sk bölgelerinde 01/08/2022 11:00:00 - 01/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 25840648

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HİDAYET, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk / MEŞRUTİYET mah RUMELİ sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25859316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 25840656

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, Z-1 sk bölgelerinde 01/08/2022 00:05:00 - 01/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25541241

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25734423

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2051., B sk bölgelerinde 01/08/2022 10:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 AĞUSTOS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

1 AĞUSTOS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

