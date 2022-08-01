HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak?

01.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin sonucu her haftanın belirli günlerinde arama motorlarından araştırılıyor. Çekiliş, haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Peki 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gündemde oluyor. Bu günlerde gerçekleştirilen çekilişin sonucu, akşam saatlerinde arama motorlarından yoğun olarak araştırılıyor. Peki 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar, yaklaşık yarım saat içerisinde belli oluyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de korkutan yangın! Müdahale başladıİzmir'de korkutan yangın! Müdahale başladı
Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyorGece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Savaş uçakları harekete geçti!

Savaş uçakları harekete geçti!

9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel taciz!

9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel taciz!

İlginizi Çekebilir

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.