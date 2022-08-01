On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gündemde oluyor. Bu günlerde gerçekleştirilen çekilişin sonucu, akşam saatlerinde arama motorlarından yoğun olarak araştırılıyor. Peki 1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar, yaklaşık yarım saat içerisinde belli oluyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

