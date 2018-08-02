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1 Ağustos reyting sonuçları: Nefes Nefese ilk bölüm mü Darısı Başımıza final mi? Günün birincisi kim oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 02.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

1 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları... Reyting sonuçlarına günün birincisi kim oldu, en çok ne izlendi? Dün akşam Darısı Başımıza 5. bölümü ile final yaparken Star TV'de Nefes Nefese adlı yeni bir dizi başladı. Peki hangisi daha çok izlendi? Nefes Nefese ilk bölümü ile ne kadar reyting alabildi? Diğer kanallarda Yaparsın Aşkım yarışma programı, Fantastik Dörtlü adlı yabancı film, Çarkıfelek yarışma programı yer aldı. İşte 1 Ağustos reyting sonuçları

1 Ağustos reyting sonuçları: Nefes Nefese ilk bölüm mü Darısı Başımıza final mi? Günün birincisi kim oldu?

1 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Dün Show TV'de Darısı Başımıza 5. bölümü ile final yaparken Star TV'de Nefes Nefese adlı yeni bir dizi başladı. Darısı Başımıza finali mi yoksa Nefes Nefese ilk bölümü mü çok izlendi merak ediliyordu. Bu iki dizinin dışında atv'de Fantastik Dörtlü adlı yabancı sinema yer alırken Kanal D'de Çarkıfelek, Fox TV'de ise Yaparsın Aşkım adlı yarışma programları yer aldı. Peki bunların arasından en çok hangisi izlendi? Nefes Nefese ilk bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 1 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları

1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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