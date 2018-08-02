1 Ağustos reyting sonuçları: Nefes Nefese ilk bölüm mü Darısı Başımıza final mi? Günün birincisi kim oldu?

1 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. Dün Show TV'de Darısı Başımıza 5. bölümü ile final yaparken Star TV'de Nefes Nefese adlı yeni bir dizi başladı. Darısı Başımıza finali mi yoksa Nefes Nefese ilk bölümü mü çok izlendi merak ediliyordu. Bu iki dizinin dışında atv'de Fantastik Dörtlü adlı yabancı sinema yer alırken Kanal D'de Çarkıfelek, Fox TV'de ise Yaparsın Aşkım adlı yarışma programları yer aldı. Peki bunların arasından en çok hangisi izlendi? Nefes Nefese ilk bölümü ne kadar reyting aldı? Günün birincisi kim oldu? İşte 1 Ağustos Çarşamba reyting sonuçları

1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.