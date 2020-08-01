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1 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 20:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 5 bin 710'a yükseldi. Son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 1 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

1 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

1 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.

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