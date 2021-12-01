1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu canlı izleme linki!

Binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. Peki 1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu canlı izleme linki!

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 11-24-25-28-29-13.

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarına ulaşmak için, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresine tıklayınız. Şans Topu çekilişini 20.00'da Milli Piyango TV'nin, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresinden izleyebilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.



