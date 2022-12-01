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1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

01.12.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. 1 Aralık akşam saatleri itibarıyla, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulanmaya başlandı. Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor. Peki 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

Süper Loto çekilişi düzenli olarak her hafta salı, perşembe ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Sonuçlar, çekilişe katılan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Loto çekilişinde 1 ve 60 arasından 6 tane sayı seçilir. Peki 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında ilgili detaylar haberimizde yer alacak.

1 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuç sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekiliş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulanabilir.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto çekilişinde 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.


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