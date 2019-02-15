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1 asırdır tuz satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 08:57 | Son Güncelleme

Çankırı’da yaklaşık bir asırdır tuz satışı yapan Güray Güneşülke, babasından kalan tuzcu dükkanında baba mesleğini sürdürerek torununun da bu mesleği devam ettireceğini ifade etti.Çankırı’da 83 yaşında babasından kalan tuzcu dükkanını işleten Güray Güneşülke, "1 asırdır devam ediyor burası.

Çankırı’da yaklaşık bir asırdır tuz satışı yapan Güray Güneşülke, babasından kalan tuzcu dükkanında baba mesleğini sürdürerek torununun da bu mesleği devam ettireceğini ifade etti.
Çankırı’da 83 yaşında babasından kalan tuzcu dükkanını işleten Güray Güneşülke, "1 asırdır devam ediyor burası. Babadan oğula, oğuldan toruna bir asırdır devam ediyor. İlk açıldığında bakkal olarak işletiyorduk. Tuz da satıyorduk. Kredi kartları çıkınca tuzculuğa başladık, bakkal işini bıraktık. Babamdan öğrendiğimin onda birini şimdi göremiyoruz. Çankırı’nın tuzunu biz direkt olarak mağaradan temin ediyoruz. Tuzları biz kısımlara ayırıyoruz. Yemek tuzu, hayvan tuzu, sanayi tuzu diye. Beyaz olanını öğütüyoruz piyasaya sürüyoruz. Diğerlerini de hayvanlar için ayırıyoruz. Eskiden mağaradan tuz alırken 3 4 tuzcu vardı. Bize kaliteli tuz verirlerdi, şimdi onlar geçti. Şimdi rica minnetle dükkandaki tuzu temin edebiliyoruz” dedi.
Güneşülke, “Bize dışarıdan gelen tuz sadece lamba yapmak için getiriyoruz. Herkes kendinden sorumlu. Çankırı’da 4 tuzcu vardık şimdi 100 tuzcu olduk. Tuzun A’sını bilmiyorlar, ama tuz satıyorlar. Burası babamdan bana kaldı. Benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak" ifadelerini kullandı.

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