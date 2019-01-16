1 ay eğitim alıp modellik yapıyorlar

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - SON yıllarda modellik için eğitimler veren ajansların sayısı arttı. Kıyafet seçimi, ten rengine ve diğer kriterlere göre makyaj, yürüyüş, duruş, poz verme, sağlıklı beslenme gibi konularda eğitim alan model adayları, eğitim sürecini tamamladıktan sonra defilelerde, reklam filmlerinde, ürün tanıtım fotoğraflarında, kıyafet mankenliği gibi işlerde çalışıyor.

Kadınların yanı sıra erkeklerin de ilgisinin arttığı modellik eğitimleri hakkında bilgiler veren Bursa Soleil Arts Ajansı Sanat Direktörü Ceylin Ece, model olmak için net kriterlerin olmadığına, çeşitli fiziki koşullarda insanların eğitim alarak modellik yapabileceğine dikkat çekti. Ece, model olabilmek için her eğitimin verildiğini belirterek, "Bu eğitimler teorik ve pratik olarak her iki şekilde de uygulanıyor. Modellerimiz buradaki 1 aylık eğitimini tamamladıktan sonra, cast ve mankenlik ajanslarında, defilelerde, katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde çalışarak gelir elde edebiliyorlar. Modellikte aylık elde edilecek gelir iş temposuna göre ve yapılan işlere göre değişiklik gösterebiliyor" dedi.