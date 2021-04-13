1 ay içinde koronavirüs geçirenlere Ramazan uyarısı: Oruç tutmayın!

Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüsün etkisinde geçecek. Koronavirüs geçiren ve aktif hastaların oruç tutmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Kişi 1 sene önce koronavirüs atlatmışsa tabi ki oruç tutsun. Ne düzeyde atlattığı ve ne kadar hasar kaldığı çok önemli. Kişiden kişiye değişmekle beraber eğer aktif Kovid-19 hastasıysa, hafif de geçiriyorsa oruç tutmamalı. Eğer virüsü atlattı ve ilk 1 ay içerisinde ise yenilenme ve toparlanma sürecinde demektir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz” diye konuştu.

"DOKTOR İZNİ ÖNEMLİ"

Hastalığın ağır yada hafif seyretmesine bakmaksızın doktor kontrolü ve izninin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, “Koronavirüsü atlatalı 3 ay olanlar, özellikle orta ve ağır düzeyde geçirmiş olanların bazılarında uzun süren tedaviler veriyoruz. Bu dönemde tedavisini aksatmayacak şekilde veya aynı zamanda vücudu zayıf bırakmayacak düzeyde oruç tutmasına yine doktor kontrolünde izin verilebilir. Doktora danışılmadan tutulmamasını öneriyoruz” dedi.