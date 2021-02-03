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  4. 1 ay önce Sakarya’da yakalanmıştı, DEAŞ’ın sözde “eğitim bakan yardımcısı” olduğu ortaya çıktı

1 ay önce Sakarya’da yakalanmıştı, DEAŞ’ın sözde “eğitim bakan yardımcısı” olduğu ortaya çıktı

03.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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1 ay önce Sakarya’da yakalanmıştı, DEAŞ’ın sözde “eğitim bakan yardımcısı” olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay Sakarya’da gerçekleştirilen terör örgütü operasyonunda yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.’nin, DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Sakarya’da gerçekleştirilen terör örgütü operasyonunda yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.’nin, DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 1 aydır cezaevinde tutuklu bulunan şahsın üzerinden kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sakarya’da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak’ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yaklaşık 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.

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