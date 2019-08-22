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1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindekazanın ardından alev alan araçtan ağır yaralı çıkarılan Şanlı Kurtoğlu (53), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesindekazanın ardından alev alan araçtan ağır yaralı çıkarılan Şanlı Kurtoğlu (53), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, bir ay önce ilçeye bağlı Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Şanlı Kurtoğlu yönetimindeki 03 NG 591 plakalı otomobil, eski Askeri Kışla mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöne giden S.M.K. yönetimindeki 34 HD 3322 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attıktan sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, yanan araçtan çıkardıkları Kurtoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bir aydır yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Kurtoğlu, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şanlı Kurtoğlu'nun, Kastamonu Çatalzeytin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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